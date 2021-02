Škoda 1203 v moderním hávu. Je libo praktické kempinkové auto?

Minivan není součástí nabídky značky Škoda pěkně dlouho. Jak ale ukazuje autor moderní vize Škody 1203, do jejího portfolia by hezky zapadl.

Škoda patří mezi nejstarší dosud fungující automobilky na světě, vždyť osobní automobily vyrábí už od roku 1905. I proto výrobce aktuálně dává prostor svým designérům, aby navrhli moderní interpretaci nějakého jeho historického vozidla. Aktuálně nastal čas na moderní vizi jedné ze socialistických legend, Škody 1203.

„Bylo to vlastně moje první auto, používali jsme ho jako pracovní stroj na poli, už v patnácti letech jsem si ho mohl občas nastartovat a sem tam s ním po poli popojíždět,“ říká designér Daniel Hájek, proč si pro svou „ikonu v novém kabátě“ zvolil právě 1203. Legendární vozidlo, které však bylo i nechvalně proslavené kvůli slabému motoru a nízké spolehlivosti.

Podle jednatřicetiletého designéra by se navíc takové auto do aktuálního portfolia značky hodilo. Podle něj jde totiž o vůz, který skvěle ztělesňuje hodnoty značky - praktičnost, velký vnitřní prostor i tzv. Simply Clever řešení.

Daniel Hájek se při svém návrhu maximálně snažil design legendárního vozu přenést do 21. století, aniž by přitom sahal po příliš retro prvcích. „Chtěl jsem, aby z mé studie bylo cítit, že je to původní auto, ale aby to zároveň nebylo prvoplánové retro řešení. Navrhoval jsem moderní vůz s odkazem na legendu,“ popisuje filosofii studie sám autor.

Vizi tak nechybí nadčasová, charakteristická silueta 1203, zároveň jsou ale jednotlivé detaily ryze moderní. Osobitý „dvojitý kšilt“, neboli přetažený lem střechy a masky chladiče je tak ztvárněn ostřeji než u oblého originálu. Obvodovou horizontální linii původní 1203 nahradila pro dnešní vozy výrobce typická „tornado linie“ a zcela jiný je i světelný podpis. Kulaté světlomety jako u originálu by podle autora byly příliš retro, a tak zvolil jen náznak obloučků.

Největší práci měl Hájek podle svých slov s návrhem zádě. „Původní 1203 je poměrně úzká, moderní auta jsou hodně rozkročená, navíc jsem opět vymýšlel, jak sem dostat odkaz na světlomety, které 1203 podědila po modelu 1000 MB,“ říká absolvent VOŠ grafického designu a obalové techniky ve Štětí a plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Kabině dominuje minimalisticky pojatá palubní deska s výrazným horizontálním členěním a rovněž horizontálním dvouramenným volantem, který se dnes opět stává charakteristickým znakem aut mladoboleslavského výrobce. Na historickou 1203 pak odkazuje výsuvná police ve tvaru obráceného křídla ve spodní části palubní desky s úložným prostorem. Naopak multimediální systém vozu chybí, Hájek si představuje, že by řidič klíčové informace třeba o navigaci získával přes tablet nebo chytrý telefon. Autor sám přitom má starosti vzhled a logiku infotainmentu, jeho práce se tak objevuje třeba v Enyaqu iV nebo studii Vision In.

Moderní Škodu 1203 si designér představuje jako kempinkový vůz s výklopnou střechou. Původně přitom vůz zvažoval jako doprovod pelotonu na Tour de France, kterého je značka léta partnerem. Základem by přitom byla architektura z Volkswagenu Transporter. Tvůrce ale nevylučuje ani možnost elektrického pohonu.

Zajímavostí je přitom i samotný průběh prací na návrhu, 1203 Hájek nejprve naskicoval propiskou a výsledek dobarvil v počítači. „Při jejím využití není prostor pro chyby a propiska vytváří poměrně charakteristickou stopu, takže mé skici jsou trochu jiné, méně dynamické a více ilustrativní,“ říká milovník umění, který se pod pseudonymem DENI věnuje i volné tvorbě.