Škoda Kodiaq GT 2.0 TSI (162 kW) – Čínská exkluzivita

Při pohledu na přední část vám čínské a evropské provedení určitě přijde stejné. Tedy pokud se bavíme o „naší“ verzi před loňským faceliftem. A ona je to v zásadě pravda, odmyslíme-li si jinak tvarované nárazníky a pozměněnou světelnou techniku – SUV-kupé nemá tradiční mlhovky, v přídavných světlometech najdeme jen diodové segmenty sloužící pro přisvěcování do zatáčky.

Pro evropské zájemce to mělo jeden zásadní háček – Kodiaq GT se vyrábí v Číně a je určen výhradně tamním zákazníkům. Ale... dostat jej do České republiky není úplně nemožné. Prodej zajišťuje firma HAVEX-auto, která nám „gétéčko“ zapůjčila k testu. K mání je s jediným motorem, v jediné výbavě a za jednu jedinou cenovku atakující 1,5 milionu Kč.

S lehčí nohou se dvoulitr spokojí s odběrem menším než osm litrů. To se ale musíte opravdu snažit. Spíše tak počítejte s průměrem mezi osmi až devíti litry, častější dálniční přesuny pak zvýší průměrný odběr na hodnoty kolem 10 l/100 km. Zohledníme-li kombinaci benzinového dvoulitru, automatu, čtyřkolky a čelní plochy auta, nejsou to vlastně zas až tak špatná čísla.

Standardem je spojení se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a pohonem všech kol s vícelamelovou spojkou. Samotný motor je dobře odhlučněný a jeho projev v praxi odpovídá papírovým údajům. Největší hravost a čipernost ze sebe jednotka vydává kolem čtyř tisíc otáček. Křivka točivého momentu je však plochá, což znamená absenci výrazné výkonové špičky, zároveň se ale pohon nenechává zdlouhavě přemlouvat z nízkých otáček. To je jedině dobře, neboť „gétéčko“ nedisponuje pádly pod volantem, přeřadit můžete jen voličem na středové konzole. Buď jak buď, síly pro bezpečné předjetí či připojení do levého dálničního pruhu máte v českých podmínkách vždy dostatek.

Jak jsem avizoval v úvodu, společnost HAVEX-auto prodává čínského kodiaqa v jedné jediné motorizaci. Nemusí nás to zas až tak mrzet, neboť jde o nejsilnější a nejhbitější agregát, který v Číně do tohoto vozu montují. Motorizace 2.0 TSI disponuje výkonem 162 kW a 350 newtonmetry točivého momentu. V evropské paletě byste jej hledali marně, u nás turbobenzin dodává 140, případně 180 kW (RS). Úplně neznámý ale také není, v předchozí generaci se aplikoval do „er-esových“ octavií. Tady ve větším těle dává stovku za 7,5 sekundy a pokračuje na 220 km/h.

V září to bude šest let, co se model Kodiaq na pařížském autosalonu oficiálně představil světu. Za tu dobu se vypracoval mezi stálice českých cest a jeho přítomnost v garáži či na parkovišti supermarketu tak nevzbuzuje příliš velké pozdvižení. Když ale na totéž místo dorazíte s „gétéčkem“, atraktivnější tvary a pověstný rozsypaný čaj ve formě štítku na zádi nenechávají škodovácké fanoušky klidnými. Je to zkrátka exkluzivita!

Prodejce si to uvědomuje a za Kodiaq GT si účtuje 1.489.000 Kč. To je ještě o 175 tisíc korun více, než kolik dnes dáte za evropské „ereso“ s motorem 2.0 TSI/180 kW. Jasně, atraktivnější proporce něco stojí, stejně jako bohatá výbava a přeprava vozu do našich končin (Kodiaq GT se vyrábí v oficiální čínské škodovácké továrně). Ale stojí to za to? To už je na zvážení každého z nás. S Kodiaqem GT se každopádně v davu škodováckých medvědů spolehlivě odlišíte!

Nejlevnější verze modelu 1.489.000 Kč (2.0 TSI/162 kW) Základ s testovaným motorem 1.489.000 Kč (2.0 TSI/162 kW) Testovaný vůz bez příplatků 1.489.000 Kč (2.0 TSI/162 kW) Testovaný vůz s výbavou 1.489.000 Kč (2.0 TSI/162 kW)

