Škoda Octavia 1.5 TSI 110 kW – Podruhé a líp. O hodně

Nemůžu opomenout zavazadlový prostor, který se nám v základu zakulatil na šesti stech litrech (třetí generace nabízela 590 litrů). Pokoušel jsem se i máchat nohou pod zadním nárazníkem, virtuálním pedálem by měla být vybavena každá octavia s elektrickým ovládáním pátých dveří. Bez výsledku. Je ale možné, že novinářský kus (a jeden z prvních vůbec) nebyl konfiguračně úplně košer a tahle finta jednoduše chyběla. Nevšiml jsem si totiž, že by octavia osvětlením pod nárazníkem vymezovala prostor, v němž máte nohou máchat. Přitom tohle měla být jedna ze simply clever novinek – osvětlení máchacího místa. Tak třeba u dalších kusů.

V prostornosti těžko octavii cokoliv vyčítat, proti kombíku s panoramatickou střechou jsem naměřil o centimetr víc místa pro hlavu vepředu i vzadu. Liftbacku se to povedlo právě díky chybějící panoramě, za tu si v případě této karosářské verze ani nelze připlatit. Vůbec mi to nevadí. Úžasné jsou přední ergonomické sedačky, za mě to nejlepší, co kdy Škodovka v sezení připravila. Tahle skvěle pohodlná a zároveň i oporu poskytující záležitost však stojí sedmdesát tisíc, pojí se totiž s koženým čalouněním, nechybí ani elektrické ovládání, masážní funkce nebo ventilace. Vidíte, ventilace! Na tu bych zapomněl! Zatímco s vyhříváním jsem u Laury pochodil, na ventilační prosbu nereagovala. Zkoušel jsem požadavek různě formulovat, průvanu pod zadkem se však nedočkal.

I prakticky kompletní digitalizaci však lze navrhnout tak, aby fungovala - viz zmíněná Audi A8, kde je vše intuitivní a uživatelsky přívětivé. A přitom nechybí žádná moderní technologie. Pokud by podobně postupovala Škodovka a samozřejmě i Volkswagen v případě Golfu, nenadával bych ani já. Takto jsme v případě koncernového infotainmentu pořád nejvýš na půli cesty a já stále nedokážu používat palubní funkce nové octavie a golfu stejně jednoduše, jako tomu bylo u minulých generací. A jsem přesvědčený, že v tom nebudu sám.

A pak jsem mluvil s Laurou. Navigaci jsme zvládli na výbornou. Na první pokus jsem řekl něco jako „naviguj mě do…“, Laura pak nechala vybrat ještě ulici a číslo popisné. Tohle bych klidně používal. Zvládli jsme pustit i rádio a vybrat rozhlasovou stanici (Stando, rozhlas je takový Spotify pro starý). Tedy jsem se s nadějí vrhnul na regulaci teploty. Laura mi nejdřív zvýšila teplotu o jeden stupeň, na straně spolujezdce nastavila teplotu třiadvacet stupňů. Zapnula i vyhřívání sedačky, dokonce snížila i intenzitu. A vše bylo na první dobrou, nemusel jsem vymýšlet a měnit formulace, prostě jsem řekl „sniž intenzitu vyhřívání sedačky“ a Laura odpověděla, že ok. Začínali jsme si rozumět. Potom jsem však poprosil, aby nastavila teplotu na jednadvacet stupňů. „OK, nastavuji nejnižší teplotu.“ Ne! Já chtěl jednadvacet stupňů! OK, Lauro, nastav teplotu na jednadvacet stupňů! Laura nereagovala. Přes hučení větráku moji prosbu nezaregistrovala a já musel omrzlinám čelit prostřednictvím dotykového displeje.

Konkrétně. Přešlap s totálně schovaným mazáním spotřeby v palubním počítači je pro mě nepochopitelný, podrobněji rozebírám ve videu. Ovládání gesty je zde omezeno na máchnutí rukou, kterým na displeji odsunete aktuální okno. Nevím, proč bych neměl postupovat dotykově (jako u mobilu, tabletu, když si projíždíte třeba fotky), pohyb je navíc nutné provést u lišty pod displejem a velmi přesně, jinak systém na gesto nereaguje. Zbytečnost. Ostatní gesta – našel jsem je v návodu k obsluze, jsou už klasické dotyky, kdy si třeba přiblížíte mapu nebo ťukáte do displeje. Tedy žádné kroužení prstem jako u BMW, kde pohyb snímá kamera.

Interiér je pro mě pořád nevyčerpatelným zdrojem vzrušení a poznávání se nese v duchu zdolávání nových a nových výzev. Rozhodl jsem se nezatrpknout, nebrečet nad vzývaným a nedosažitelně přehledným konceptem z dob nyní již minulých a po hlavě se vrhnout do digitálního věku. Koneckonců, s displejovou Audi A8 jsem se sžil, tak proč ne tady. Řeknu vám, proč ne.

Nyní jsem se měl potkat s obyčejnější holkou – základní motorizace 1.5 TSI s výkonem 110 kW, bez mild-hybridní technologie, s manuálem a hlavně standardním podvozkem. Osmnáctky a aktuálně nejvyšší dostupná specifikace Style testované octavii zůstaly, z pohledu pohonu a podvozku to však bylo úplně jiné auto. Rovnou prozradím, že lepší. O hodně. A samozřejmě šlo o liftback! To jsem už koneckonců avizoval dopředu, že na druhý pokus k nám octavia dorazí jako liftback. A v článku použil škodovácké chlubivé fotky, na nichž měla octavia vypadat zatím nejlíp a dokonce nám připomínat kupé. Legrační.

Motor, jízdní vlastnosti

Na dva válce. A celkem svižně

Patnáctistovku zatím můžete mít jedinou, mild-hybridní technologie v ceníku nefiguruje. Jedinou možností je také šestistupňový manuál, ten je však nový. Zatímco předchůdce používal skříň MQ250, čtvrtá generace dostala převodovku MQ281. Společně se zkrácenou řadicí pákou by měl být pohyb v kulise hladší a přesnější. U testovaného kusu šla víc ztuha dvojka, jinak předpoklad potvrzuji – řazení je velmi přesné a lehoučké.

U patnáctistovky TSI Škodovka udává nejvyšší výkon 110 kW a maximální točivý moment 250 N.m dostupný od patnácti set otáček. Spíš mi přišlo, že v patnácti stech začíná motor teprve tušit, že by nějaký točivý moment skutečně mít mohl, výraznější zátah přichází zhruba o dvě stě otáček výš, pod 1500 nepřichází vůbec nic. Pokud však budete prostřednictvím vynikajícího řazení držet otáčky nad patnácti sty, odpoví čtyřválec vždy slušným zátahem. V octavii jsem cestoval výhradně sám a takto mi dynamika přišla dostatečná v plném rozsahu. Motor je sice o něco hlučnější než v golfu, proti dvoulitru TDI v červeném kombíku je to však zjevná úleva.

Když se k tomu přidá velmi rozumná spotřeba, vlastně nevím, proč bych měl v tuto chvíli volit dvoulitr TDI. Ten bude jistě méně náchylný na styl jízdy, se spotřebou určitě výrazně nepohne ani větší zatížení, mě však kombinace patnáctistovky TSI a manuálu jednoznačně přesvědčila. A vyhovovala mi víc.

Podrobněji ke spotřebě – čtyřválec s technologií ACT poctivě a docela často vypíná dva válce, což je operace prakticky nepostřehnutelná. Možná jsem zaznamenal opětovné nahození čtyřválcového režimu, hodně mi však pomohla hláška na displeji. Bez ní bych si jistý nebyl. Na dva válce motor přepne klidně i v rychlostech kolem dálničního limitu, jenom nesmíte moc šlapat na plyn a nejlépe jet alespoň z mírného kopce. A takto, v jednom pasažérovi a s trochu lehčí nohou, jsem úplně v pohodě jezdil do šesti litrů, na dálnici pak kolem šesti a půl. Podle WLTP udává Škodovka velmi široký kombinovaný rozptyl 5,3 až 6,7 litru, je to však vyloženě reprezentativní rozmezí a naprosto odpovídá mojí krátké zkušenosti.

Úleva číslo 2

Rovnou na začátku tohoto oddílu velice zdůrazňuji, že adaptivní podvozek obejděte v ceníku octavie širokánským obloukem. Červený naftový kombík s DSG a DCC a zelený liftback s TSI, manuálem a klasickými tlumiči, to byla dvě úplně jiná auta. Respektive, spojovalo je pohupování, to ovšem musely být u kombíku tlumiče v komfortním módu. Schopnost izolovat nerovnosti však byla v testovaném liftbacku neporovnatelně lepší, proti kombíku to byl podobně velký rozdíl, jako když jsem strahovské nástrahy absolvoval s golfem vybaveným složitější zadní víceprvkovou nápravou.

Liftback, byť stále jen s vlečkou, zvládal ty samé - a často opravdu brutální příčné strahovské nerovnosti, podobně suverénně jako zmíněný golf. Pravda, velké liftbackové pozadí má proti hatchbacku jednoznačně danou akustickou a pevnostní nevýhodu a v octavii se ze zadní části skutečně občas ozvalo zadunění, už to ale nebyly rány a kopance jak u červeného adaptivního kombíku. A připomínám, že i liftback si připlatil za osmnáctky (9300 až 11.500 Kč), se standardními sedmnáctkami (pro výbavu Style, Ambition má šestnáctky) by byl komfort nepochybně ještě lepší. Jistě i zásluhou pneumatik se zvýšeným profilem, které jsou u octavie proti předchůdci použity plošně, ani ty však v kombinaci s adaptivními tlumiči nestíhaly.

Takže ještě jednou, ať si to vštípíte – o příplatku pětadvacet tisíc za DCC nepřemýšlejte ani na pikosekundu. Ve stejný den jsem na Strahově chvilku projel i liftback s dvoulitrovým TDI a DSG, ovšem bez DCC, a jízda byla podobně plavná jako s benzinovým liftbackem. Nepochybuju, že absence adaptivních tlumičů dramaticky zlepší komfort i u kombíku.

Dobře, a co takový příplateček „volba jízdního režimu“ (Driving Mode Select) za 2200 Kč? Když se píše, že se octavia dost houpe… A s Driving Mode Select v menu najdeme i u podvozku položku sport… No, zakazovat vám tenhle příplatek nebudu, tužšího nastavení a tedy eliminace superbáckého zhoupnutí se však nedočkáte, na rozdíl třeba od scaly nemá sportovní podvozková volba na tlumiče žádný vliv, pouze se s ním přiostří reakce systému XDS (jasně, přibržďování vnitřního kola v zatáčce). Že bych si toho však všiml, to si netroufám napsat. Tužší režim posilovače řízení jsem zaznamenal a musím říct, že takto se mi stopa volila přesněji. Spíš než o přidanou hodnotu zpětné vazby mi byl příjemnější jenom ten tužší chod řízení, standardně posiluje octavia za mě zbytečně moc. Potřeboval bych přímé porovnání s předchůdcem, ale skoro bych si troufl konstatovat, že dřív se mi s volantem pracovalo líp. Přirozeněji a s intenzivnějším propojením s předními koly.