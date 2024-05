Spalovací Citroën Berlingo se už prodává v Česku. Známe cenu a dostupnost

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nový faceliftovaný Citroën Berlingo se konečně začíná prodávat v Česku. Už od zahájení prodeje se populární Berlingo s novou tváří prodává v obou variantách, tedy osobní verzi M1 i užitkové verzi N1 s obchodním pojmenováním Profi.

Důležitou novinkou pro všechny zákazníky je, že se automobilce nevyplatila sázka na výhradně elektrický pohon a po následných homologačních kličkách s přeměnou užitkových modelů na osobní oficiálně vrací do nabídky i vytoužené spalovací motory.

Nejmodernější Citroën Berlingo se u nás prodává ve dvou délkách dostupných u obou modelových variant. Standardem je verze M s celkovou délkou 4,40 metru a náročnější zákazníci si mohou připlatit za prostornější pěti- nebo sedmimístnou specifikaci XL, která je s výslednou délkou 4,75 metru o nezanedbatelných 35 centimetrů delší.

Citroën současně láká na velkou modularitu interiéru se třemi samostatnými stejně širokými sedadly ve druhé řadě s možností uchycení tří dětských autosedaček pomocí systému ISOFIX. Ve třetí řadě pak najdeme dvě samostatná posuvná a vyjímatelná sedadla. Automobilka láká i na velkou prostornost 27 odkládacích míst s celkovým objemem 186 litrů. Zavazadlový prostor pak v závislosti na konkrétní konfiguraci interiéru pojme minimálně 775 litrů nákladu (u verze M) a sklopením všech sedadel jej můžete zvětšit na až 4000 litrů (u verze XL).

Nový infotainment i komfortnější sedadla

Faceliftovaný Citroën Berlingo přijíždí do Česka i s modernějším interiérem. Jednou z hlavních novinek je nový infotainment My Citroën Drive Plus s 10“ dotykovým HD displejem, barevným digitálním přístrojovým štítem, navigací Tom Tom a zadní parkovací kamerou. Vrcholný infotainment je k dispozici pouze pro nejvyšší výbavu Max a to za 15 tisíc korun.

V nižších výbavách se můžete setkat s obyčejnějším 10“ SD displejem My Citroën Play Plus i základním AM/FM/DAB rádiem My Citroën Play s bezdrátovou konektivitou služeb Apple CarPlay a Android Auto.

Automobilka v Berlingu navíc s paketem XTR v modelu uvádí i kvalitnější sedadla s čalouněním Advanced Comfort. Uvádí, že disponují vysoce hustou pěnou s dlouhou životností a poznáte je podle charakteristických modrých doplňků i čalouněním ve tvaru prošívané deky.

Benzin, diesel i elektřina

Citroën Berlingo po faceliftu je u nás dostupný se třemi různými verzemi pohonu – zážehovou, vznětovou i elektrickou technikou. Kompletní přehled motorizací včetně cen můžete najít v následujících tabulkách a pouze uvedeme, že elektrická verze je k dispozici pouze se starší generací elektropohonu s jedním elektromotorem o 100 kW (136 koních) a akumulátorem s kapacitou 50 kWh.

Citroën Berlingo M Výbava Motorizace Cena Akční cena Plus 1,2 PureTech 110 S&S MAN6 580.000 Kč 535.000 Kč 1,5 BlueHDi 100 S&S MAN6 625.000 Kč 575.000 Kč Elektromotor 136 1.000.000 Kč 920.000 Kč Max 1,5 BlueHDi 130 S&S MAN6 735.000 Kč 655.000 Kč 1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8 795.000 Kč 705.000 Kč Elektromotor 136 1.080.000 Kč 980.000 Kč

Citroën Berlingo M Profi Výbava Motorizace Cena Akční cena You 1,2 PureTech 110 S&S MAN6 540.000 Kč 510.000 Kč 1,5 BlueHDi 100 S&S MAN6 585.000 Kč 540.000 Kč Plus 1,2 PureTech 110 S&S MAN6 580.000 Kč 535.000 Kč 1,5 BlueHDi 100 S&S MAN6 625.000 Kč 575.000 Kč 1,5 BlueHDi 130 S&S MAN6 655.000 Kč 605.000 Kč 1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8 715.000 Kč 665.000 Kč

Okamžitá dostupnost v Česku

Při příležitosti uvedení nového faceliftovaného Citroenu Berlingo na český trh jsme se navíc zeptali oficiálního tuzemského importéra na dostupnost novinky v Česku. V následujícím kratičkém rozhovoru s PR manažerkou značky Lindou Šedou tak zjistíte všechno, co byste o dostupnosti i budoucnosti modelu měli vědět.

Jsou v Česku aktuálně dostupné obě varianty – tedy osobní i užitková verze?

Osobní verze lze objednávat a je dostatek vozů skladem. Užitkové verze se dají již objednávat a vyrábějí se.

Disponují už prodejci i skladovými vozy, s nimiž zákazníci mohou odjet hned?

Ano, prodejci mají osobní vozy skladem a jsou okamžitě k dispozici.

Citroën Berlingo XL Výbava Motorizace Cena Akční cena Plus 1,5 BlueHDi 130 S&S MAN6 690.000 Kč 625.000 Kč Elektromotor 136 1.035.000 Kč 953.000 Kč Max 1,5 BlueHDi 130 S&S MAN6 760.000 Kč 670.000 Kč 1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8 820.000 Kč 720.000 Kč Elektromotor 136 1.105.000 Kč 985.000 Kč

Citroën Berlingo XL Profi Výbava Motorizace Cena Akční cena You 1,2 PureTech 110 S&S MAN6 575.000 Kč 515.000 Kč 1,5 BlueHDi 100 S&S MAN6 620.000 Kč 550.000 Kč Plus 1,2 PureTech 110 S&S MAN6 615.000 Kč 535.000 Kč 1,5 BlueHDi 100 S&S MAN6 660.000 Kč 580.000 Kč

Jak dlouho aktuálně budou čekat zákazníci, když si nové Berlingo objednají právě dnes? Liší se čekací lhůta u jednotlivých variant, nebo je přibližně stejná?

Výroba normálně běží, trvá tedy zhruba 6 – 8 týdnů. U elektrických verzí je nutno počítat zhruba s měsícem navíc zejména proto, že se elektrické K9 vyrábějí v britském Ellesmere Port, odkud je komplikovanější doprava.

Jaké jsou očekávané prodeje po zbytek letošního roku? Návrat spalovacích motorů je pro potenciální zájemce nepochybně velkým lákadlem.

Máme výrobní kvótu na 1500 vozů, již přes polovinu vozů má majitele a i zbytek prodáme bez větších problémů.

Bude někdy v Berlingu dostupný výkonnější elektromotor o 115 kW s akumulátorem o kapacitě 51 kWh?

Zatím se s motorem 115 kW nepočítá.