Šroub, který nikdo jiný nepovolí? S vychytávkou od BMW si vesnický opravář neporadí
BMW si patentovalo šroub s hlavou ve tvaru svého loga. Další rána pro každého, kdo nechce jezdit se svým autem výhradně do značkového servisu. S příchodem aut, která stojí především na softwaru, to ale bude ten nejmenší problém.
BMW vyvinulo vlastní tvar hlavy šroubu, který lze povolit jen speciálním klíčem určeným výhradně pro autorizované servisy. Nejde o první automobilku, která používá nestandardní šrouby, ale BMW v tom zašlo dál než většina ostatních. Ironicky působí už to, že samotná hlavička je ve tvaru loga automobilky.
Nejde jen o tvar, ale o kombinaci profilu, hloubky a přesnosti, která prakticky znemožňuje rychlou improvizaci. Kde by dřív stačil křížový nebo hvězdicový klíč, nepomůže ani sada profesionálního nářadí z dílny. Bez originálního nástroje šroub nepovolíte, aniž byste ho poškodili.
Moderní auta jsou extrémně citlivá na to, jak a čím se s nimi zachází. Utahovací momenty jsou přesně dané, materiály lehké a pevné zároveň, tolerance minimální. Špatně utažený šroub může znamenat vrzání, poruchu nebo v krajním případě bezpečnostní problém. BMW tvrdí, že vlastní šrouby zajišťují, aby se na klíčových částech auta pracovalo správně a přesně.
Jedině autorizák
Pokud se k důležitým částem auta dostane jen autorizovaný servis, má výrobce jistotu, že opravy proběhnou podle jeho pravidel. Zároveň tím ale omezuje nezávislé servisy a domácí mechaniky. Ne proto, že by byli neschopní, ale proto, že prostě nemají přístup ke správnému nástroji.
Běžný řidič si ani nevšimne. Auto funguje, servis proběhne, zaplatí účet. Pro nadšence, kteří byli zvyklí si ojeté BMW opravovat sami, je to další komplikace kvůli rozhodnutí výrobce.
Tohle řešení zapadá do širšího trendu. Auta už nejsou jen mechanické stroje, ale složité systémy propojené softwarem, senzory a online službami. Výrobci chtějí mít nad svými produkty kontrolu i po jejich prodeji. Proto vzniká uzamčený software nebo omezený přístup k diagnostice.
Se šroubem si poradí
Je velmi pravděpodobné, že pokud se nové šrouby skutečně začnou objevovat ve větším měřítku, dlouho nezůstanou bez odpovědi druhovýroby. To se ostatně stalo už mnohokrát. Jakmile se objeví nový atypický šroub, objeví se dříve či později i odpovídající klíč. Ať už od výrobců nářadí, nezávislých servisů nebo prostě někoho, kdo si ho vyrobí sám. Poptávka po opravách si cestu vždycky najde.
Ve skutečnosti jsou ale šrouby tím menším problémem. Mnohem hůř se reaguje na uzamčený software. Když je funkce auta schovaná v řádcích kódu, chráněná hesly, licencemi a vzdáleným přístupem výrobce, nezávislý servis si nijak nepomůže.
BMW tak tímto nenápadným šroubem neřeší jen technický detail, ale testuje další hranice moci výrobce nad věcí, která už dávno opustila showroom. V následujících letech se zejména u ojetých aut stále zřetelněji ukáže zásadní spor o skutečné vlastnictví.
Na jedné straně stojí majitel, který auto zaplatil a po celou dobu nese náklady na jeho provoz. Na straně druhé výrobce, jenž si i dlouho po prodeji ponechává kontrolu nad tím, kdo smí do vozu zasahovat, jakými prostředky a za jakých podmínek.
Zdroje: Autoblog,The Autopian, Congress.gov, Patentscope, WIPO