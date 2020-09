Závěr dlouhodobého testu: Fiat Tipo kombi 1.4 T-Jet – Normální auto se loučí

Dnešní vozy plní především ekologické normy a bezpečnostní standardy, na požadavky zákazníků už moc prostoru nezbývá. Není snad na světě jediný řidič, kterému by vyhovovalo, že se s ním systém Lane Keep Assist začne po každém startu přetahovat o volant, když si plete smolou opravované spáry s označením jízdního pruhu. A místo aby se automobilky vykašlaly na pětihvězdičkové hodnocení Euro NCAP, radši lidi přesvědčují, že je to tak správně a nelze s tím nic dělat. Dva měsíce před tipem skončil v naší redakci po roce Seat Tarraco. Skvělé a velké auto, při jehož hodnocení se redaktoři trumfovali historkami, koho dostaly asistenty na silnici do prekérnější situace. Absolutním hitem bylo nenadále brzdění přednárazového Front Assistu, které pořádně prověřilo bdělost motoristů za námi.

Poslední bez drahých rizik

Podobně se nedokázaly automobilky vzepřít nesmyslnému snížení průměrných emisí na 95 g/km. Žádná razantně nevystoupila, aby nebyla označována za zpátečnickou a protiekologickou. Aby se do toho auta s tradiční technologií pohonu vešla, musejí se z nich stávat hybridy – alternátor se promění v motor- generátor a pod sedačku řidiče přijde aspoň malá baterka. Plošná hybridizace postihla třeba i tak jednoduchá a spolehlivá auta, jakými jsou suzuki. V návodu k obsluze přibyla nenápadná instrukce, že vozidlo je potřeba každý měsíc projet. Jinak se baterie li-on za 74.825 Kč může samovybíjením propadnout pod minimální napětí a nevratně poškodit. Na takový případ se záruka nevztahuje. A co když jsme s rodinou zvyklí odlétat v létě na šest týdnů do Španělska? Máme snad svěřit klíčky od nového vozu sousedovi? Zkrátka čím víc toho o moderních autech víme, tím méně bychom si je chtěli koupit sami. Dobře vám radíme – vezměte nyní prodejce Fiatu útokem! Mají ještě 300 posledních normálních aut, u nichž jízdu nezačínáte listováním v palubním menu a vypínáním asistentů, aby pak po dalším startu byly zas zapnuté. A volbou jízdních režimů, aby tam po dalším startu byl zas ten implicitní s protivně vláčnou reakcí na plyn. Počátkem příštího roku přijde zmodernizovaná verze, což už bude auto podle současných zvyklostí.

Svět motorů 37/2020

Chyběly emoce

Jenže když si člověk čte v palubním deníku, lamentuje, jak nevděční holomci ti motorističtí novináři jsou. Jim nestačí, že auto za celých 30.990 km nemělo skutečnou závadu, oni by chtěli víc emocí! Na druhou stranu asi nejsou sami, kdo by od produktu italské značky čekali šmrncovnější design a sportovnější naladění podvozku. Od volby rozumu jsou na trhu Korejci a dělají to dobře, Fiat by se měl trochu odvázat, chce-li být znovu úspěšný. Takhle se celá redakce shodneme, že tipo nebylo jízdně o nic zábavnější ani emocionálnější než přísně účelná Škoda Rapid 1.0 TSI, kterou jsme obráželi reportáže před ním.

Nikdy se nerozbil…

Motor 1.4 T-Jet 88 kW jsme podrobně hodnotili minule (SM 25/2020). Je sice přeplňovaný, ale jinak naprostá klasika s nepřímým vstřikováním paliva. Jako vše na světě má takový přístup své pro i proti.

Kladem je spolehlivost, a to bez ohledu na způsob jízdy. Zatímco motory s přímým vstřikem to chce občas trochu prohnat, aby se odpařil benzin z oleje, tento bude fungovat, i když vám doktor na stáří omezí řidičák jen na dvacet kilometrů od bydliště. Netvoří se mu karbon na sacích ventilech, takže nedochází k poklesu výkonu a časem k jejich podpálení. Zkrátka nenajdete nikoho, komu by T-Jet ze staré řady Fire nějak úplně zkolaboval a musel v servisu zaplatit výraznější částku.

… jen dost často zlobí

Naopak najdete dost lidí, kteří si stěžují na škubání po studeném startu, zápach benzinu či kolísavý tah při akceleraci, a servisy jim nedokážou pomoci. Zejména u vozů vyprodukovaných od září 2018 (náš byl vyroben 29. 3. 2019), kdy se zpřísnilo měření emisí. Nepřímý vstřik bojuje se srážením benzinu v sacích kanálech, takže po studeném startu musí být směs bohatá. Emisní snaha trochu to omezit vede až k výpadkům zapálení, takže výsledkem je občasné zaškubání, a hlavně zápach benzinu horší než předtím. Když si jej ventilací nasajete do auta, cítíte zápach půl dne. Zakolísání při akceleraci zase spočívá v tom, že nepřímý vstřik neochlazuje přímo spalovací prostory, a proto už při nižším tlaku přeplňování dojde k detonačnímu spalování. Jeho počátek samozřejmě zachytí čidla klepání a omezí předstih i plnicí tlak. Když k tomu obtoková klapka turbodmychadla nemá rychlou regulaci elektromotorem, ale pomalejší podtlakovou klasiku, hledá správnou míru maximálního točivého momentu v poněkud větších vlnách než nejnovější konkurence. Náš vůz to dělal minimálně, neboť jezdíme většinou ostřeji. Naopak kdo drhne motor z nízkých otáček, kde jsou sklony ke klepání největší, naučí jej škubat opravdu nesnesitelně. Mechanik může nanejvýš zkusit smazat adaptace a nové vytvořit při jízdě svižnějším tempem. Nespokojencům doporučíme také trpělivost – naše tipo se pocitově velice rozjelo a spotřeba klesla až po najetých 25.000 km. Když jsme navíc posledních 7437 km strávili především na delších cestách mimo město (motání po Praze nám nyní zastává elektromobil Hyundai Kona) a ještě se k tomu oteplilo, zaznamenali jsme poprvé slušnou spotřebu – 6,9 l/100 km.

Auto, na kterém neproděláte

Důvod, proč vyrazit pro 300 posledních normálních aut, je i v tom, že taková si teď budou držet cenu. Stačí se podívat, jak nesmyslné částky si zachovávají Suzuki Vitara s benzinovou šestnáctistovkou – za ně majitelé po čtyřech letech dostanou skoro to, za co je koupili. Naše rok a půl staré tipo bude zanedlouho na prodej v některém z pražských dealerství Fiatu (asi v Imofě Praha) za 360.000 Kč. Připomeňme, že nové stálo 441.700 Kč, bez příplatků by to ve výbavě Italia Extra bylo jen 425.900 Kč. Na jakémkoliv jiném moderním voze byste tratili víc.

Okamžitě vyrazit pro zbylé skladovky by měli zejména starší motoristé či rodiny s napnutějším rozpočtem, kteří vůz k životu potřebují, ale moc toho nenajezdí. Auta si nechávají dlouho po záruce a nižší spotřeba moderních motorů jim nestojí za riziko dražších závad.

Výkon na válcové zkušebně: Ochotně do vyšších

Na to, že vůz nemá vodní mezichladič stlačeného vzduchu na motoru, ale klasický v přídi a turbo musí po sešlápnutí plynu natlakovat celkem značný objem, je nárůst točivého momentu rychlý. Od dvou tisíc otáček poskytuje dlouhou rovinu narušovanou hrbolky regulace klepání.

Měření na válcové zkušebně potvrdilo náš dojem, že se vůz v průběhu testu rozjezdil a ochotněji se vytáčí. Zkouška končí ve chvíli, kdy výkon začne klesat, což bylo při druhém měření o 1200 otáček později.

Rozdíly v naměřených hodnotách jsou v mezích nejistoty dané zkoušky. V obou případech však citelně překračují údaje udávané výrobcem. Zkrátka fiaty výkon nešidí, to platilo a platí.

Pravidelná prohlídka: Olej včas, svíčky zbytečně brzy

Při stavu 28.842 jsme vyrazili na druhou servisní prohlídku. Velkou výhodou Fiatu Tipo je nešizený servisní plán, kdy prohlídka se dělá a olej se mění každých 15.000 km či po roce dle toho, co nastane dříve. A je to asi poslední auto na trhu, pro které je předepsán hustý olej SAE 5W-40. Pozor na auta po firmách a leasingových společnostech, kterým Fiat umožňuje měnit olej až po 30.000 km! V našem případě zbývalo do patnáctitisícové mety ještě 183 km, nicméně olej už byl černý jako bota. Zatímco z atmosférických čtrnáctistovek 1.4 16V 70 kW se vypouští světlý, přeplňování a rychlá jízda mu dávají zabrat – na hraniční stav s vyčerpanými aditivy ukazuje i naše oblíbená kapková zkouška. Olej jsme nikdy nemuseli dolít, těsně před výměnou jej chybělo zhruba 0,4 l z celkových 3,1 l. Výrazný pokles na měrce byl dán malým celkovým množstvím olejové náplně. O tom, že motor sám olej bere fakt zcela minimálně, svědčila i zevnitř neskutečně suchá hadice odvětrání klikové skříně. Výměna oleje má být nejjednodušší rutinní práce na autě. Bohužel Italové dělají vše pro to, aby si jejich auta mechanici náhodou nezamilovali. I Pavel Říha ze Srba Servisu coby zkušený mechanik si občas zanadává. Filtr musí povolit přípravkem seshora, poté zespoda vyndat. Olej přitom nateče na výměník, z nějž musel nejprve sundat nesmyslnou izolační deku, o níž nikdo neví, proč tam je. Italové by měli někdy zajet na exkurzi do USA, kde mají auta od filtru korýtko a olej z něj vyteče do „prasete“, nebo do Japonska, kde třeba subaru mají kolem filtru vaničku. Originální zapalovací svíčky jsou velmi kvalitní iridiové NGK, Fiat si v ČR za kus účtuje 615 Kč. A velí je měnit právě po 30.000 km při druhé prohlídce. Demontovaným nic nebylo, dle našeho názoru by v motoru klidně přežily dvojnásobek. Stačí nevypínat studený agregát hned po vycouvání před vrata, kdy mají fiaty tradičně sklony k „uchlastání“, tedy že se svíčky vyzkratují karbonem a znovu nenastartují. Kdo si auto udržuje sám a nechá tam svíčky déle, ať určitě namaže těsnění zapalovacích modulů. Ke keramickému izolátoru umí teplem přirůst tak, že je při demontáži roztrhnete.

Po 30.000 km se mění i oba vzduchové filtry: kabinový a sací. Ten kabinový vyměnit už fakt chtěl, je na něm vidět, jak moc se v naší republice práší. Naopak sací byl znečištěný jen běžně a dvojnásobek by bez ohrožení motoru také dal.

Brzdové destičky hodně špinily disky a měli jsme strach, kolik z nich zbylo. Naštěstí víc než dvě třetiny, takže kdybychom trochu zvolnili jízdní tempo, do 100.000 km by se původní třeba i dožily. Kvalita celých brzd je velmi slušná. Na autě jsme nenalezli opotřebení. Jediné dvě systémovější závady, a to utržený spodní silentblok motoru a netěsná hadička odvětrání nádrže vpředu u sání, nás nepostihly. Fachman Pavel Říha přidal jen jednu radu: „Namažte si šroub 15 držící rezervní kolo. Jeho závit vede skrz plech podlahy a snadno zarezne tak, že pak v případě nouze rezervu nevyndáte.“

Plusy

Spolehlivost

Pohodlné sedačky

V rámci třídy komfortní odpružení

Přesné řazení šestistupňové převodovky

Jednoduché ovládání

Směrová stabilita

Nízký pokles hodnoty

Nevnucují vám v něm nic, co sami nechcete

Minusy

Krátké převody (při 130 km/h už 3300 min -1 )

) Vysoká spotřeba paliva

Škubání po studeném startu

Časté kolísání tahu při akceleraci

Nevýrazný design

Jen průměrné držení stopy v zatáčkách (přilnavost přední nápravy)