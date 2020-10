Start dlouhodobého testu: Ford Kuga 2.0 EcoBlue 140 kW AT AWD ST-Line X – Sázka na jistotu

Nové kompaktní SUV od Fordu jsme už důkladně vyzkoušeli v plug-in hybridní verzi. Samo o sobě v nás sice zanechalo veskrze pozitivní dojmy, avšak automobilka krátce po uvedení na trh přiznala problémy s dobíjením a pod hrozbou požárů nakonec důrazně doporučila kugu do zásuvky nepřipojovat.

Místo experimentování se zjevně nedotaženou technologií jsme se tedy rozhodli pro naftovou klasiku a zvolili jednotku 2.0 EcoBlue se 140 kW, dodávanou výhradně ve spojení s osmistupňovým automatem a pohonem všech kol. Nelitujeme. Výhodou dieselu je proti hybridu větší nádrž 54 vs. 45 litrů – dojedeme tedy dál, aniž bychom museli zápasit s nabíjecími kabely, máme čtyřkolku a třetím plusem je větší zavazadelník. V závislosti na pozici zadních opěradel do dieselu naskládáme 475 až 645 litrů, zatímco do hybridu se kvůli baterce pod podlahou vejde jen 411 až 581 litrů. U nádrže ani kufru sice nejde v rámci kategorie o nijak zázračné hodnoty, ale každý litr dobrý.

Sportovní vrchol

Specifikaci testovaného vozu jsme tentokrát neměli ve svých rukou a od importéra převzali hotovou kugu v červené metalíze Lucid (25.900 Kč) a se sportovně laděnou výbavou ST-Line X v základu za 849.900 Kč. Nad ní už ční pouze verze Vignale. Testovaný kus ještě vylepšovala řada příplatků, celkem tedy přišel na 964.600 Kč. Není to málo, ale v rámci kategorie se řada konkurentů s podobně silným motorem, automatem a pohonem všech kol vůbec nedostane pod milion.

Nevýhodou kugy může být fakt, že žádnou levnější čtyřkolku s méně výkonným motorem či manuálem nenabízí. Z vlastních zkušeností s předchozím dlouhodobým Seatem Tarraco 2.0 TDI 110 kW DSG 4Drive i jinými SUV však doporučujeme šetřit raději jinde než na výkonu. Jinak se sice můžete prsit nadhledem SUV, ale dynamikou nebudete stačit ani litrovým turbomotorům v kompaktech. I z tohoto pohledu je tedy nasazení čtyřkolky jen pro nejsilnější diesel logické.

Svět motorů 40/2020

Stále výhodná

Mezi kompaktními SUV se dlouhodobě jako cenově nejvýhodnější jeví Hyundai Tucson. V aktuální generaci končí a v edici Adventure stojí v nejsilnější verzi 2.0 CRDi 136 kW AT 4x4 akčních 699.990 Kč. Výbavou sice za kugou lehce zaostává, dokáže to však spravit jedním paketem za 49.900 Kč. Na druhou stranu kompaktní SUV od Fordu se právě ukázalo v nové generaci a po akčním hyundaii je ve své kategorií druhé nejlevnější. Výhodou kugy je výborně vybavená už základní verze Trend (od 599.900 Kč s motorem 1.5 EcoBoost 88 kW), kde nechybí navigace, parkovací senzory vzadu ani vpředu, tempomat, elektrické otevírání všech oken ani manuální klimatizace. Postrádat v ní budete litá kola (25.000 Kč) a patrně i nemožnost připlatit si za dvouzónovou klimatizaci. Hitem se tak nejspíše stane druhý stupeň Titanium, který je o 50.000 Kč dražší, a především se také nabízí s kompletní nabídkou motorů (s výjimkou základního). S naším, testovaným vyjde na 809.900 Kč. Zde dostanete s výjimkou výše zmíněného navíc také bezklíčkový přístup, dešťový senzor či bezdrátové dobíjení mobilu. Za nás bychom už přihodili jen střešní ližiny (6400 Kč), za které se připlácí u všech výbav kromě stupňů ST-Line a ST-Line X, a dojezdovou rezervu za 2700 Kč.

Pořizovací náklady Hyundai Tucson 2.0 CRDi 136 kW aut. 4x4 Ford Kuga 2.0 EcoBlue 140 kW aut. AWD Základní cena 699 990 Kč (Adventure) 809 900 Kč (Titanium) Cena verze Světa motorů 699 990 Kč (Adventure) 809 900 Kč (Titanium) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Dvouzónová automatická klimatizace Ano Ano Světlomety LED 49 900 Kč* Ano Vyhřívání předních/zadních sedadel/volantu Ano/Ne/Ano 19 000 Kč (vše) Zadní/zadní a přední parkovací senzory/kamera S/49 900 Kč1)/Ano Ano/Ano/34 900 Kč** Litá kola Ano (17“) Ano (17“) Navigace 49 900 Kč* Ano Dešťový a světelný senzor Ano/Ano Ano/Ano Tempomat/adaptivní tempomat Ano/Ne Ano/34 900 Kč** Bezklíčkové ovládání Ano Ano Metalíza 17 900 Kč 15 900 Kč Porovnání cen 699 990 Kč (100 %) 809 900 Kč (o 16 % horší) * paket Tech, ** sada Technology

Příjemné spojení

Pohonná jednotka 2.0 EcoBlue je přeplňovaná jedním turbodmychadlem a nabízí 140 kW a 400 Nm. Stejné parametry měl donedávna dvoulitr koncernu VW, který byl pověstný neochotou táhnout odspodu. I u kugy prodlevu v nízkých otáčkách cítíme, ale výrazně lépe si rozumí s osmistupňovým automatem, který neváhá včas podřadit. Části redakce připadají reakce převodovky navzdory hydrodynamickému měniči příliš prudké a trochu cukavé. Notoričtí uspěchanci však oceňují rychlost řazení a absenci zbytečných prodlev.

Dynamiku hodnotíme jako plně vyhovující. Po pěti tisících už lze hovořit o prvotním zajetí a kuga jede přesně tak, jak bychom od podobně výkonného SUV očekávali. Výkonu je tak akorát, aby zbylo na příjemnou rezervu při předjíždění a na dálnici svižně zrychlovala do asi 160 km/h. Pak akcelerace citelně polevuje a SUV začíná z principu doplácet na vysoké jízdní odpory.

Ford Kuga a vybraní konkurenti Ford Kuga Hyundai Tucson Mazda CX-5 Kia Sportage Renault Koleos Motorizace 2.0 EcoBlue 140

kW aut. AWD 2.0 CRDi 135 kW aut. 4x4 2.2 Skyactiv-D

136 kW AT AWD 2.0 CRDi

MHEV 136 kW 2.0 Blue

dCi 140 kW CVT 4x4 Motor, ventilový rozvod turbodiesel R4, DOHC turbodiesel R4, DOHC turbodiesel R4, DOHC turbodiesel R4 + mild-hybrid, DOHC turbodiesel R4, DOHC Zdvihový objem (cm3) 1997 1995 2191 1995 1995 Největší výkon (kW/min-1) 140/3500 136/4000 136/4000 136/4000 140/3500 Největší točivý moment (Nm/min-1) 400/2000-3000 400/1750-2750 445/2000 400/1750-2750 380/1750 Převodovka 8° automatická 8° automatická 6° automatická 8° automatická CVT Délka x šířka x výška (mm) 4614 x 1882 x 1666 4480 x 1850 x 1655 4550 x 1840 x 1680 4485 x 1855 x 1635 4673 x 1843 x 1667 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2710, 1597/1588 2670, 1608/1620 2700/1586/1586 2670, 1609/1620 2705, 1591/1586 Standardní pneumatiky 225/65 R17 225/60 R17 225/55 R19 245/45 R19 225/60 R18 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1735/585 1718/60 1749/561 1747/578 1770/614 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 750/2100 750/1900 750/2100 750/1900 750/2000 Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 475-645/1534 502/1492 506/1620 439/1428 498/1706 Objem nádrže paliva (l) 54 62 58 55 60 Nejvyšší rychlost (km/h) 208 201 208 201 198 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 8,7 9,9 9,6 9,5 10,1 Kombinované emise CO 2 (g/km) 127 144 147 144 150 Spotřeba paliva (město/mimo město/kombinace) (l/100 km) 5,6/4,3/4,8 6,3/5,1/5,6 6,3/5,1/5,6 6,1/5,2/5,5 5,2/6,5/5,6

Sednu si a jedu

Kuga se rychle stala vyhledávaným autem na dlouhé cesty i každodenní reportáže. Líbí se nám příjemně odladěný podvozek, který moc nenatřásá a zároveň dovoluje svižnější jízdu. Všichni v redakci se rovněž shodli na tom, že obliba fordu spočívá v tom, že nikoho ničím neštve. Podobně jako tipo, které kuga v naší garáži nepřímo nahradila, je to ten typ auta, do kterého si sednete a nemusíte nic složitě řešit ani hledat.

Z pohledu automobilek nutný systém hlídání jízdních pruhů (je jím podmíněno pět hvězdiček v Euro NCAP) lze vypnout jedním krátkým stiskem na levé páčce pod volantem. Zapíná se sice po každém nastartování, ale deaktivace vás nijak nerozptyluje.

Nepije, jen ucucává

Po prvotních zkušenostech se také zdá, že kuga nebude příliš častým návštěvníkem čerpacích stanic. Průměrná spotřeba podle palubního počítače činí 6,1 l/100 km a i ve městě se vejdeme do sedmi. Na poměry SUV jsou to skvělé hodnoty. Uvidíme, nakolik se na konzumaci podepíše náročnější zimní provoz, zatím jsme ale nadmíru spokojeni. Úsměv na rtech nám vykouzlil i interiér, ovládání palubních systémů je intuitivní a drží stejnou filozofií, na kterou jsme ve fordech zvyklí. Bezproblémové je také spárování s telefonem. Zároveň si zatím nikdo nestěžoval na posez za volantem ani sedadla, která jsou optimálně tuhá a záda z nich nebolí ani i při dlouhé jízdě. Otcové rodin chválí rovněž výborně přístupné úchyty Isofix pro připevnění dětských sedaček. Při větším naložení kufru nás však rozčiluje nedomyšlené provedení zadního plata. To při zavírání naráží do zavazadel a drží na slabých plastech. Skoro bychom se vsadili, že právě jejich ulomení bude první závadou. Jinak panuje celkově velká spokojenost a kilometry úspěšně přibývají, teď na počítadle svítí číslo 5301.