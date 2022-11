Tesla Cybertruck má nový termín startu výroby. Stihne ho?

Koncem roku 2019 Elon Musk představil světu unikátně tvarovaný elektrický pick-up Cybertruck. Pro novou Teslu slíbil začátek výroby v roce 2021, ale zatímco konkurence v podobě zavedených automobilek i nováčků postupně pouští na trh své elektrické pick-upy, a dokonce i stavitelé replik Teslu předběhli, Cybertruck je stále v nedohlednu. Nebo je to jinak?

Od doby představení Cybertrucku se toho o něm napsalo a natočilo skutečně hodně. Činní jsou nejen Elon Musk, automobilka a její fanoušci, ale také výrobci příslušenství či konkurenti. Od roku 2019 se nám proto dostalo vysvětlení, proč je Cybertruck neprůstřelný, proč je jeho design perfektní, jak je to s jeho aerodynamikou, stejně jako jsme zaznamenali prohlášení, že bude Cybertruck schopný krátké plavby po vodě, viděli jsme představení různých nástaveb pro korbu vozu a tak dále.

Čekání by ale mohlo být relativně brzy u konce. Tesla v právě uplynulém měsíci oficiálně oznámila (Musk to akcionářům říkal o něco dříve), že připravuje svou texaskou továrnu na start výroby Cybertrucku. Začít by měla zhruba v polovině příštího roku a v plné kapacitě se rozjet koncem roku. Pokud se tentokrát skutečně dočkáme, bude to znamenat zhruba dvouleté zpoždění auta oproti původním slibům Muska. Což ostatně není nic překvapivého.

Přestože už má Tesla údajně statisíce objednávek, na mnoha trzích stáhla možnost vůz rezervovat a dosud jsme neviděli finální produkční verzi. Dosud ani není známá prodejní cena Cybertrucku – v roce 2019 ji sice značka slibovala do 40.000 dolarů (990 tisíc korun), ale všichni víme, co se od té doby stalo s cenami aut. Podle kolegů z amerického Autoblogu prý visí otazníky i nad tím, jak si Tesla zajistí dostatečné množství baterií pro nový elektromobil.

Jak to vidíte vy, dočkáme se startu prodeje Cybertrucku v příštím roce, nebo ho potká další odklad? Odklady se totiž konaly už tři – nejprve z konce roku 2021 na konec 2022, poté z konce 2022 na začátek 2023 a nyní ze začátku 2023 na polovinu roku 2023. Za některými z těchto odkladů prý stála obtížná dostupnost dílů.