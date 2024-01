Tesla i Volvo přerušují v Evropě výrobu kvůli hútíjským útokům

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Továrna Volva v belgickém Ghentu se přidává k berlínské fabrice Tesly v odstávce výroby, zapříčiněné útoky jemenskou skupinou rebelů Ansar Alláh na lodě v Rudém moři. Výroba modelů XC40 a C40 bude v tomto týdnu tři dny stát kvůli „upraveným námořním trasám“, uvádí web novin New York Times.

Výroba aut v Göteborgu dotčena není a Volvo stále počítá se splněním svých výrobních i prodejních cílů. Naopak továrna Tesly v Berlíně je postižena poměrně zásadně – výroba Modelů Y se tam zastaví na dobu od 29. ledna do 11. února.

Tyto dvě automobilky nejsou jediné, kterým hútíjská agrese působí problémy. Volkswagen oznámil, že jedná s přepravními společnostmi o tom, jak co nejméně narušit výrobu. Koncern Stellantis zase místo lodí dočasně přepravuje potřebné součástky letecky. Díky tomu nemají problémy v Rudém moři na výrobu „téměř žádný dopad“, uvedl mluvčí koncernu.

Rudým mořem lodě plují do Suezského průplavu, který spojuje Rudé moře se Středozemním. Řada přepravních společností tudy kvůli útokům na komerční lodě přestala plout a volí obeplutí Afriky. Tato cesta je delší o zhruba 6.500 kilometrů a trvá o 10 dnů déle, což ji prodražuje; jen na palivu to je podle webu Automotive News Europe 2 miliony dolarů (cca 45 milionů korun) navíc za jednu zpáteční cestu. Na druhou stranu, volba rizikové cesty přes Rudé moře může přepravním společnostem razantně zdražit pojištění, píší noviny New York Times.

„Tesla se součástkami baterií silně spoléhá na Čínu a tyto součástky je třeba přepravit do Evropy Rudým mořem. To neustále ohrožuje výrobu,“ řekl nedávno Sam Fiorani, viceprezident analytické společnosti AutoForecast Solutions. „Nelze si myslet, že budou jediní; jsou spíš jen první, u nichž se potíže odrážejí,“ dodal.

Íránem podporovaní Húthíové spustili agresi v rámci solidarity s islamistickým teroristickým hnutím Hamás, které před pár měsíci zaútočilo na Izrael a dnes s ním bojuje v pásmu Gazy. „Čím déle tato krize bude trvat, tím více problémů bude působit námořní dopravě napříč světem a náklady porostou,“ řekl Peter Sand z analytické společnosti Xeneta, věnující se nákladní dopravě v globálním měřítku.