TEST Jeep Avenger 1.2 Turbo e-Hybrid – A nechcete raději elektromobil?

S dalšími specifickými vlastnostmi Jeepu Avenger vás už seznámil kolega Marek Bednář při testování elektrické verze, a tak se rovnou pojďme věnovat technice. Spalovací avenger se v Česku prodává ve dvou různých verzích – neelektrifikované 1.2 Turbo a elektrifikované 1.2 Turbo e-Hybrid. První z nich je dostupná výhradně se šestistupňovým manuálem, druhá zásadně s dvouspojkovým automatem.

Mild-hybridní tříválec

Jeep Avenger e-Hybrid zakládá na koncernovém turbodmychadlem přeplňovaném 1,2litrovém zážehovém tříválci a kombinuje jej s novou šestistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou s integrovaným elektromotorem, kterou koncern Stellantis označuje e-DCS6. Oficiálně to je mild-hybrid, ale v určitých provozních režimech se umí chovat jako full-hybrid.

Technicky je motor obou spalovacích avengerů stejný a disponuje maximálním výkonem 74 kW (100 koní), ale testovaná elektrifikovaná verze e-Hybrid si díky elektromotoru může pomoci dalšími 21 kW (29 koňmi) a 55 newtonmetry. Bohužel i v avengeru je celkové nastavení nového hybridu od Stellantisu trochu nešťastné, protože funguje zvláštním způsobem a občas vám může připravit i nepříjemnou chvilku.

Nešťastné připojování spalovacího motoru

Už při stání v kolonách si můžete všimnout, že avenger svůj tříválec neustále zhasíná a opakovaně startuje, k čemuž bohužel dochází dost hrubě. Nezaznamenal jsem byť jedinou chvíli, kdy by motor nenastartoval bez záškubů, když s tímhle procesem trávíte dlouhé minuty v koloně, prostě to neumí naštvat. Avenger jej zhasne, třeba 20 vteřin je klid a následně hrubě nastartuje na 10 sekund a poté jej zase uspí. Takhle se to děje pořád dokola.

A pokud tohle ještě zvládnete, tohle chování hybridu vás začne štvát kdykoliv, když se snažíte zaparkovat na milimetry. To můžete provádět čistě na elektřinu, pouhým odlehčováním nohy na brzdě, ale nekontrolovatelně se stává, že se systém rozhodne nastartovat spalovací jednotku a připojit ji k pohonu. V tom okamžiku to s celým avengerem škubne ve směru jízdy a vy máte co dělat, abyste neskočili do auta před sebou, nebo za sebou.

Absence plachtění

I když by tedy systém teoreticky mohl fungovat skvěle a zpříjemňovat každodenní život ve městech, inženýrům Stellantisu se zatím nepovedlo jej dotáhnout do konce. U každého z testovaných aut s touto motorizací navíc pozorujeme, že se chová trochu jinak. Zároveň ani neumí plachtit, takže na dálnici nebo z kopce po uvolnění plynu okamžitě rekuperuje a maří již vyvinutou kinetickou energii.

Absence plachtění mi u nového mild-hybridu vadí asi nejvíce, protože jsem zvyklý toho při jízdě využívat celkem často a tady si jí musíte „vynutit“ lehkým stáním nohou na plynu. Současně můžete rekuperaci eliminovat sportovním režimem, ale v tom převodovka drží vyšší otáčky a motor je hladovější po benzinu.

To určitě nepřispívá reálné spotřebě paliva, protože ač značka láká na atraktivních 4,9 l/100 km v režimu WLTP, reálně se při vyšší zátěži blíží až k 7 l/100 km. Jen ve slabém provozu se mi povedlo jet za 5,5 l/100 km. Na konci testu se tak moje počítadlo zastavilo na kombinovaných 6,1 l/100 km.

Jeep Avenger 1.2 Turbo e-Hybrid | auto.cz/Michal Kollert

Elektromotor v převodovce navíc řeší jednu vlastnost, která mi u tohoto tříválce bez elektrifikace vadí – dlouhou reakci na plyn a váhání motoru. Elektrifikace to úplně eliminuje, takže avenger je v městských ulicích sympaticky pružný a umí se protahovat v provozem. Se stovkou koní mu však chybí větší dynamika v dálničních rychlostech.

A jak se jízdou liší spalovací verze od elektrické? Největší rozdíl je pochopitelně v nastavení podvozku, který se u mild-hybridního modelu v zatáčkách více naklání. Jízdním projevem je tužšího charakteru a na dobrém asfaltu je avenger relativně hbitý. Na rozbitém asfaltu bohužel trochu odskakuje, ale nepřekvapivě záleží i na míře nahuštění pneumatik. Testovací auto jsme totiž dostali lehce přefoukané, a když jsme odpustili trochu vzduchu, jízdní komfort se zlepšil.