TEST Renault Mégane GrandCoupé – Starý známý

Když v červenci 2024 vstoupila eurounijní pravidla GSR2 v platnost pro všechna registrovaná auta, pro Renault Mégane čtvrté generace to znamenalo stopku. Ostatně, už tehdy byl na světě devět let a automobilka již drahně týdnů prodávala plně elektrický Mégane E-Tech.

Sedan – nenechte se zmást názvem, je to opravdu klasický sedan, nic víc, nic míň – u nás nikdy příliš oblíbený nebyl, ale na východ a jihovýchod ano. V Turecku dokonce tak moc, že tamní zastoupení dokázalo přesvědčit automobilku, aby vůz modernizovala pro plnění předpisů GSR2, byť hlavním argumentem byl měšec zlaťáků na potřebnou investici. A tak jeho výroba v turecké Burse pokračuje a vůz se vyváží i na některé trhy EU.

Tvary tříprostorového meganu každý zná, přesto se u jeho designu krátce zastavím. Elegance, kterou mu propůjčuje delší splývavá záď – připomíná skoro fastback tím, jak víko kufru není nahoře vodorovné, ovšem tím bohužel nemůže tak dobře fungovat coby stůl – mému oku lahodí. Už méně však přední světla, která svítíce ve tmě trochu připomínají tvář orangutana.

Klasické přední mlhovky spolu s velikými zadními lampami, jejichž linky obrysovek se táhnou až k logu na víku kufru, mě však těší, stejně jako třetí brzdové světlo umístěné klasicky „po sedanovsku“ na dolní straně zadního skla. Co si naopak Renault mohl odpustit, jsou chromované pětiúhelníky v rozích nárazníku. Připomínají koncovky výfuku, ale jsou na první pohled falešné.

Starý dobrý renault

Nasedám do kabiny a vítá mě roky známá palubní deska s velkým, vertikálně orientovaným displejem a spoustou klasických tlačítek a knoflíků. Jestli je někde věk méganu vidět nejvíc, je to právě zde, ale díky za to. Nejsem fanouškem systémů, v nichž musím ovládat všechno skrz displej nebo nějaké dotykové cosi kvůli snaze automobilky ušetřit za fyzická tlačítka.

Tady mám dvě velká kolečka na teplotu ve voze, snadno dostupné vyhřívání zadního skla a ofuk toho čelního, stejně jako všechno ostatní. Hlasitost a další funkce rádia reguluje „placka“ vpravo dole pod volantem, geniální to řešení, které si Renault drží už nejméně třetí dekádu a naštěstí ho neopouští ani u zbrusu nových aut.

Stejně snadno se ovládá tempomat na levém rameni volantu či zobrazení přístrojového štítu na tom pravém. Chcete ztlumit jas přístrojů? U levého kolene máte klasické kolečko. Sklon světlometů je hned vedle a tlačítko pro aktivaci MySafety Perso je na druhou stranu.

Tady se zastavím. Režim bezpečnostních asistentů MySafety Perso je přesně to, co jeho název říká – personalizovatelný. Skrz centrální displej si vyberete, co chcete používat a co ne, a jedním tlačítkem pak tenhle mód po každém startu vyberete. Netřeba tak v displeji hledat „eurohlásítko“ ISA. Jedinou nevýhodou zde budiž, že to tlačítko není vidět a fakt těžko se dá nahmatat za jízdy, takže to chce na vypnutí myslet před rozjezdem, nebo si počkat na červenou na křižovatce, abyste se tam mohli pořádně podívat.

Rozměrné sedačky mají hezké a vzhledem k určení auta dostatečné boční vedení na sedáku i opěradle a jsou také dostatečně pohodlné s velkými a i podélně nastavitelnými hlavovými opěrkami. Tak akorát prostoru ve všech směrech je na zadních sedačkách, jen hlavu mám až na stropě a kolena jsou téměř v kontaktu s řidičovou sedačkou, sedím-li „za sebou“ s výškou 184 cm.

Se zavazadelníkem je to trochu horší. Prostorný je dost, tady žádná výtka, ale jeho 550l objem dělá hlavně délka a šířka. Kdykoliv prudce zabrzdíte a nemáte náklad nijak zajištěn, budete ho lovit u zadních opěradel, která dělí od nárazníku přes 105 centimetrů. A protože je tu pevné zadní sklo, chce to aspoň základní obratnost. Nebo si sklopit zadní opěradla a vytáhnout ho tudy.