TEST Volkswagen ID. Buzz Cargo – Elektro kutil

Z výroby si můžete připlatit za obložení nákladového prostoru tvrdými deskami až do výše stropu, stejně jako například za sadu lišt k uchycení nákladu. Testovaný exemplář byl specifický zakázkovou vestavbou pro kutily, která krom jiného zahrnuje hromadu přihrádek a vyjímatelných boxů či kufříků. Podobná úprava mi k charakteru vozu skvěle sedí a celý týden jsem se bavil vymýšlením, co do jakých šuplíčků nacpat. Tato konkrétní vestavba přišla na 140.793 Kč.

A abych pár negativních věcí vyvážil zase špetkou pozitivních, tak se mi líbilo, že si Volkswagen i v případě užitkové verze dal záležet na vybraných detailech (byť jsou některé za příplatek). Testovaný vůz měl například vepředu nejen dvojici USB-C u schránky na telefon, ale další USB-C bylo na vrcholu palubní desky a jedno bylo přidáno také do dveří spolujezdce. Pod vnitřními klikami jsou do krytek šroubů vyraženi smajlíci a pokud se podíváte venku pod zadní stěrač, najdete zde siluetu ID. Buzze pod ochranou deštníku.

Výhled obecně je v užitkovém Cargu dobrý směrem vpřed, ale omezený směrem vzad. Dopředu a do stran vidíte dobře díky bohatému prosklení a rozdělenému A sloupku. Auto navíc končí tam, kde končí spodní hrana čelního skla, takže se předek při parkování velice snadno odhaduje. Výhled směrem vzad vnějším zpětným zrcátkem na straně řidiče je dostatečný, ale u spolujezdce by se hodilo, aby zrcátko pokrývalo větší plochu. Do slepého úhlu se zde mohou schovat i velká SUV. Ve výhledu šikmo vzad jste pak omezeni absencí prosklení, což má ID. Buzz Cargo pochopitelně shodné s ostatními užitkovými vozy skříňového typu.

Přednost tu dostaly už na první pohled levnější materiály, kterým vévodí tvrdý plast. Ten najdete prakticky všude, což by u pracovně zaměřeného automobilu nebylo až tak zarážející. Spíše se obávám o výdrž použitých plastů, protože testované auto mělo nejeto teprve kolem 5.000 kilometrů a na několika místech už byly známky poškrábání. Další slabší stránkou je sázka na dotykové ovládání a řešení infotainmentu, ale to už jsme u moderních Volkswagenů zmiňovali mnohokrát.

Navíc mu byl dopřán dvoubarevný lak karoserie, přičemž kombinace odstínů bílá Candy a modrá Starlight přišla na nemalých 72.440 Kč. Dalších 66.370 Kč se připlácelo za 19palcová litá kola Tilburg a 38.851 Kč za čelní LED světlomety IQ.Light Matrix (vč. osvětlené lišty mezi nimi a LED světly pro špatné počasí). Zkrátka, pokud si ze svého pracovního vozu chcete udělat většího fešáka, ID. Buzz vám to umožní, jen to není zadarmo.

Volkswagen ID. Buzz, který je na našem trhu k dostání od poloviny ledna letošního roku, jste už v našem redakčním testu určitě zahlédli, a to hned dvakrát. Jednou v rámci klasického testu, podruhé jsme se více zaměřili na zatěžkávací zkoušku a důkladnější prověření spotřeby. V obou případech se jednalo o osobní verzi a dokonce tentýž vůz. Teď už jsme do rukou vzali jiného Buzze, tentokrát v užitkovém provedení Cargo.

Motor, jízdní vlastnosti

Jediná možnost

Aktuálně jsou osobní i užitková verze Volkswagenu ID. Buzz dostupné s jedinou pohonnou soustavou. Konkrétně to znamená jeden synchronní elektromotor buzený permanentními magnety (PSM) umístěný na zadní nápravě. Poháněna jsou pochopitelně zadní kola a typicky je použita jednostupňová převodovka. Maximální výkon elektromotoru je 150 kW a krouticí moment 310 Nm.

Elektřinu motor čerpá z 82kWh lithium-iontového akumulátoru, jehož využitelná kapacita je 77 kWh. Volkswagen pro Cargo uvádí dojezd na jedno nabití dle WLTP mezi 392 a 425 kilometry, což je podobné osobní verzi (402 – 423 km). Deklarovaná spotřeba v kombinovaném provozu má být mezi 20,3 a 22,3 kWh na 100 kilometrů.

Co se dynamických vlastností týče, tak se sprint z 0 na 100 km/h odehraje za 10,2 sekund, přičemž zrychlovat vůz přestane při rychlosti 145 km/h. Pro kompletnost ještě zmíním, že základem vozu je koncernová platforma MEB a nabíjení baterie z 5 na 80 % má trvat 30 minut, pokud ID. Buzz připojíte k rychlonabíječce (DC, až 170 kW). Nabíjení střídavým proudem (AC, 11 kW) má z 0 na 100 % trvat 7 hodin a 30 minut.

Volkswagen ID. Buzz Cargo

Spotřeba elektřiny

Na spotřebu elektřiny se v nedávném testu hodně zaměřil kolega Standa Švarc, a protože se jedná o shodný technický základ, nemá smysl ji znovu sáhodlouze rozepisovat. Přestože jsem jezdil s užitkovou verzí s různými úrovněmi naložení, došel jsem k podobným výsledkům jako Standa. Jak je u elektromobilů zvykem, nejvíce si auto žádá při rychlých dálničních přesunech, případně při hektické, neustálené jízdě.

Zjednodušeně se dá říci, že jsem při klidné jízdě v eko režimu a při troše snahy dokázal spotřebu dostat pár desetinek nad 20 kWh/100 km. Když jsem jel běžným tempem v normálním či sportovním režimu, většinou jsem dojel se spotřebou kolem 25 kWh/100 km. V husté dopravě dokázal palubní počítač ukázat až k 28 kWh/100 km. Ve všech případech jsem do cest zařazoval i dálnici, ale pohyboval jsem se maximálně rychlostí 100 až 110 km/h.

Když jsem na dálnici jezdil 130 km/h, průměrná spotřeba na testovací trase byla mezi 30 a 33 kWh/100 km. Zkoušel jsem jeden den také jezdit ve stylu, jakým bude ID. Buzz Cargo zřejmě často používán. To znamená pár desítek kilometrů do jednoho cíle, tam pauza hodina, dvě, následně cesta opět pár desítek kilometrů do dalšího cíle a pak pauza a tak dále. Výsledkem bylo téměř 34 kWh/100 km, a to i kvůli opakovanému vytápění vychladlého interiéru.

Dlouhodobý průměr v době testu byl 25,1 kWh/100 km. Pro férovost se sluší uvést, že ve voze jsme jezdili v jednom či ve dvou osobách a s minimálním až středním nákladem. Zároveň jsem běžným způsobem používal klimatizaci a vyhřívané sedadlo řidiče. Teploty v době testu se pohybovaly kolem nuly a na voze byly obuty zimní pneumatiky. Je tedy pravděpodobné, že některé z výše uvedených hodnot mohou být při příznivějších teplotách nižší.

Volkswagen ID. Buzz Cargo

Komfortní dodávka

Užitková verze si zachovala jízdní projev, který si kolegové pochvalovali už u té osobní. To znamená dostatečný výkon, komfortní podvozek a dobré odhlučnění. Co to znamená konkrétně? ID. Buzz se nepokouší o pouťové triky s maximálním zrychlením, které vás zaboří do sedadel, přednost dává lineárnějšímu nástupu, což ostatně naznačuje už výše uvedená oficiální hodnota zrychlení z 0 na 100 km/h (10,2 s). Příjemné je, že bez nějakého zásadního vadnutí Buzz táhne až do své maximální rychlosti, takže vám nebude zapovězeno ani dálniční předjíždění.

Rostoucí zatížení nákladem se na dynamických vlastnostech auta pocitově podepisuje pouze mírně. To už bych řekl, že na jeho projev má větší vliv zvolený jízdní režim. V tom sportovním je ID. Buzz příjemně svižný, zatímco v eko se projevuje rozvláčněji a ve 130 km/h přestane zrychlovat, pokud nepřekonáte drobný odpor pedálu a neprošlápnete jej až na podlahu. Zatímco v některých vozech je eko režim v podstatě nepoužitelný pro běžný provoz, v ID. Buzz je dobře naladěný, což přispívá k jeho využitelnosti.

K příjemnému svezení přispívá tuhá karoserie a komfortně naladěný podvozek. Zatímco jiné dodávky dávají nervozitou a poskakováním zádě najevo, že při jízdě bez nákladu je většina hmotnosti na předku, ID. Buzz Cargo je mnohem kultivovanější. Pomáhá mu především nízké těžiště dané akumulátorem v podlaze, stejně jako elektromotor na zadní nápravě. Přesto je rozdíl mezi jízdou s nákladem a bez něj znát.

Pokud jedete v ID. Buzz Cargo bez dalších osob a nákladu, většinu nerovností sice odfiltruje a na těch větších neposkakuje nebo nemlátí, přesto do interiéru propouští drobné natřásání. Na běžných silnicích si toho asi většinou ani nevšimnete, ale na těch vyloženě špatných, složených spíše z děr a záplat, to za chvíli začne být trochu únavné. S rostoucím nákladem se ale tento projev rychle tlumí.

Volkswagen ID. Buzz Cargo

Odhlučnění je na dodávku také velice dobré, vyšší aerodynamický hluk do kabiny proniká až na dálnici, a to v rozumné míře. Zvuky od podvozku a kol slyšíte jen tlumeně. V testovaném exempláři nejvíce hluku dělala vestavba, i když ani od prázdných plechových poliček a šuplíků nebyl slyšet takový randál, jaký jsem čekal. Připisuji to kvalitě vestavby a tuhosti karoserie.

ID. Buzz Cargo zvládne i svižnější svezení, přičemž absencí hluku – díky elektrickému pohonu a dobrému odhlučnění – umí maskovat skutečnou rychlost. Někdy mě až překvapilo, jak jsem se rozparádil. Vůz přitom díky nízko položenému těžišti vděčí za jistotu v zatáčkách a omezeným náklonům karoserie. Stinnou stránkou elektrického pohonu je pohotovostní hmotnost, která se pohybuje okolo 2,4 tun. Pro srovnání, Multivan T7 se spalovacími motory váží kolem 2 tun a v hybridní verzi zhruba 2,2 tuny.