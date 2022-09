Jízdní dojmy s Volkswagenem ID.Buzz: Hippie z korporátu

Na moderní interpretaci legendárního modelu Type 2 z 50. let jsme čekali velmi dlouho. Volkswagen na něj ostatně lákal už od roku 2001, tedy brzy po znovuoživení brouka. První koncept, nazvaný Microbus, však ještě počítal s 3,2litrovým šestiválcem pod krátkou kapotou. Výroba se plánovala do dvou let, nakonec ale z projektu sešlo. O deset let později představený koncept Bulli už byl plně elektrický, trvalo ale dalších jedenáct let a dva další koncepty, než se vůz pod názvem ID.Buzz opravdu dostal na produkční linku. Letos si to zamíří i na český trh a my jsme se jeli prvními kusy projet do Kodaně.

Naživo zaujme busík mohutnější přídí, než se zdá z fotografie. Po chvilce dívání nám ale nepřijde zas až tak odvážný. Hlavně z boku a zezadu se vlastně dosti podobá současnému Multivanu T7, i když ID.Buzz přidává propojené zadní svítilny a ozdobné prvky na mohutném zadním sloupku. Každopádně ale na ulici nezapadne, zakulacená dodávka se sympatickým výrazem si vysloužila plno úsměvů a otázek na obou stranách průlivu Oresund.

Video se připravuje ...

Uhlazený

Interiér je nám dobře známý, Volkswagen zde pokračuje s konceptem započatým už v ID.3. Tedy hladké plasty, malý přístrojový štít, řazení pod volantem a většina ovládacích prvků v displeji multimédií. Změnilo se tentokrát řazení, místo výstupku na okraji přístrojového štítu dostalo svoji opravdovou páčku. V testované verzi dodává dřevěný dekor pocit honosnosti, trochu nás ale zklamala kvalita plastů ve spodní části palubní desky, vypadá totiž lacině. A třeba výklopné držáky na nápoje nepůsobí zrovna bytelným dojmem. Jinak je ale interiér vskutku praktický a nabízí spoustu odkládacích prostor. Zajímavým detailem jsou porty USB pro nabíjení také ve dveřích, dohromady jich v autě může být až osm. Přední sedačky jsou pohodlné a mají sklopné opěrky pro lokty na obou stranách, zadní lavice dělená v poměru 60:40 je posuvná. Na zavazadla tu zbývá 1121 litrů, po sklopení sedaček 2205 litrů. Počítá se i s třetí řadou sedadel, která tu už mají připravené opěrky a držáky na pití. Variabilita však klasičtějších dodávek od Volkswagenu nedosahuje, zklamáním je i absence jakékoliv možnosti otevření oken v druhé a budoucí třetí řadě.

Jakožto součást elektrické rodiny ID spoléhá i busík na techniku svých sourozenců. Platforma MEB v jeho případě narostla na 4712 mm, s rozvorem 2988 mm a jako ve správné dodávce je většina tohoto prostoru chytře obestavěna. Krátký čumák ukrývá výkonovou elektroniku, palubní nabíječku a další komponenty. Motor je umístěný vzadu, tedy stejně jako u původního Type 2. Do budoucna se ovšem počítá také s pohonem všech kol. Prozatím bude dostupná pouze jediná varianta Pro, k níž se později přidají i výkonnější verze s větší baterií. Cvalík s váhou 2471 kg v sobě ukrývá akumulátor o udávané použitelné kapacitě 77 kWh a zadní kola pohání synchronní elektromotor s permanentním magnetem o výkonu 150 kW.

Video se připravuje ...

Známý, ale větší

Jízdně to znamená, že se příliš neliší od už známých vozů ID. Jen je větší a kvůli vyšší hmotnosti i aerodynamice má horší dynamiku (0-100 km/h za 10,2 sekundy). Pořád je ale na dodávku dost obratný a díky nízkému těžišti se příliš nenaklání v zatáčkách. Poloha za volantem je samozřejmě vyšší, vzhledem k dlouhé palubní desce ale od okna sedíme pořádně daleko – občas je problém dívat se na semafor nad cestou. Výhled ven je také trochu omezen dvojitým sloupkem A. Komfortem se velmi blíží třeba SUV ID.4, přece jen nám ale přijde podvozek busíku o kus tvrdší. Vzhledem k tvaru karoserie a výšce 1927 mm je rovněž náchylný na boční vítr, lepší mohlo být i odhlučnění aerodynamického svistu. Zůstává ale výhoda elektromobilu s pohonem zadních kol, tedy velmi úzký poloměr otáčení v hodnotě 11,1 metru. Rozhodně se uvnitř cítíme spíše jako v pohodlném MPV než v dodávce, a to ještě o kus více než v současném multivanu.

Volkswagen si už připravil i nákladní variantu Cargo, která může být dvou nebo třímístná – v té je komfort pro pasažéry o poznání horší. Kvůli vyšší pohotovostní váze má cargo nosnost jen 648 kg, kapacita dosahuje 3,9 m3. Varianta s prodlouženým rozvorem se jako nákladní nabízet vůbec nebude, nosnost by padla ještě níže. Dovnitř se ale stále vejde europaleta na šířku, a to dvě za sebe. Liší se i interiér, který je dle očekávanější spartánštější, přidává ale další odkládací plochy - třeba přes celou horní část palubní desky. Prázdné cargo je také svižnější než osobní verze, váží ostatně o 119 kg méně. Jak jede plně naložené, jsme na prezentaci bohužel neměli příležitost zjistit.

Video se připravuje ...

Slibně se jeví spotřeba. Osobní verzí jsme jezdili ve třech a na dálnici se drželi kolem 22 kWh, mimo ni byl průměr 18,2 kWh. Vzhledem k baterii s udávanou použitelnou kapacitou 77 kWh (reálně však spíše 72 kWh) je dojezd nad 300 km jistý i na dálnici. S lehčím cargem jsme se dostali k 17 kWh, opět je ale nutné zmínit, že se zcela prázdným vozem, což rozhodně nebude většina cest budoucích majitelů. Nabíjení už volkswagen zvládá výkonem až 170 kW, na podporovaných nabíječkách už navíc není nutné vytahovat čip, auto si nabíjení vykomunikuje se stojanem samo. Na český trh obě verze zamíří na přelomu roku s cenou začínající na 1.537.556 Kč za osobní verzi a 1.438.823 Kč za cargo.

Plusy

Nabídka místa

Jízdní vlastnosti

Dynamika

Minusy

Některé levnější detaily

Omezená variabilita

Vyšší cena

Základní technické údaje Volkswagenu ID.Buzz Verze Pro Cargo Pohon PMSM, zadní kola Výkon motoru (kW) 150 Točivý moment (Nm) 310 Převodovka 1°aut. Max. rychlost (km/h) 145 Zrychlení 0-100 (s) 10,2 Spotřeba dle WLTP (kWh/100 km) 20,5-21,7 20,4-22,2 Kapacita baterie celková/použitelná (kWh) 82/77 Dojezd na nabití dle WLTP (km) 402-423 402-425 Nabíjecí výkon AC/DC (kW) 11/170 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 2471/529 2352/648 Nejvyšší hmotnost přívěsu (kg) 1000 Rozměry (D x Š x V), rozvor (mm) 4712 x 1985 x 1927, 2988

Autor: Michal Dokoupil