Známe ceny nového Volkswagenu T-Roc. Konkurence má dost
Volkswagen T-Roc přichází v druhé generaci na český trh prozatím se dvěma verzemi jednoho čtyřválce za cenu od 715 tisíc korun, zajímavější výbava však stojí téměř 800 tisíc. Hybridní pohony a čtyřkolka budou k mání za rok.
Mimo jiné na mnichovském autosalonu představený Volkswagen T-Roc přijíždí na český trh. Zatím je dostupný pouze k předobjednání a pod odkazem na ceník nabízí web automobilky jen hlášku „Již brzy“, avšak základní ceny výbav již před sebou máme.
K mání jsou zatím dvě verze motoru 1,5 TSI o výkonu 115 nebo 150 koní. Obě jsou spojeny výhradně se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG a pohonem předních kol; čtyřkolka 4Motion přijde až zhruba za rok spolu s dvoulitrem TSI a také dvěma nově vyvinutými full-hybridními pohony.
Základní výbava Trend stojí od 714.900 Kč a přináší praktické prvky a vyspělé technologie. Standardně obsahuje LED světlomety s funkcí denního svícení, komfortní sedadla vpředu, automatickou klimatizaci a bezklíčový přístup. Součástí výbavy je kromě řady asistenčních systémů také dojezdové náhradní kolo a prodloužená záruka na 3 roky/90 000 km.
Druhý výbavový stupeň Life je k dispozici od 794.900 Kč a rozšiřuje základní výbavu např. o vyhřívaná přední sedadla s nastavitelnými bederními opěrkami, vyhřívaný multifunkční volant a třízónovou automatickou klimatizaci. Pro usnadnění parkování má vůz couvací kameru, pro komfortnější jízdu adaptivní tempomat a také systém nouzového brzdění Front Assist. Infotainment má displej o 12,9“ úhlopříčky.
Výbava Style začíná na ceně 894.900 Kč a přihazuje přední sedadla s masážní funkcí, digitální panel přístrojů Digital Cockpit Pro či LED světlomety Plus s osvětlenou lištou a logy. Také má tmavě tónovaná okna, černě lakovanou střechu a ambientní osvětlení s výběrem z 30 barev.
Vrcholná sportovně laděná výbava R-Line je dostupná od 964.900 Kč a k výbavě Style přidává sedadla s výraznějším bočním vedením, kožený sportovní volant s pádly řazení, ocelové pedály, výrazné designové prvky R-Line na karoserii, 18" litá kola, možnost volby jízdních režimů a snížený podvozek.
T-Roc je dlouhý 4.373 mm, široký 1.828 mm a vysoký 1.559 mm, jeho rozvor náprav je 2.629 mm. Kufr má 455 litrů standardního objemu a 1.281 l po sklopení zadních sedaček, palivová nádrž je však jen čtyřicetilitrová. Základní provedení o 115 koních váží 1.495 kg, utáhne 1,3 t těžký přívěs a spotřebuje 5,6–6,3 l paliva.
Komu se postaví?
T-Roc vstupuje do konkurenty nabitého trhu a bude muset soupeřit i se Škodou Karoq, která je co do délky jedním z nejbližších konkurentů – má 4382 mm, o 9 mm na délku víc. Zavazadelník je s hodnotou 521 l větší o 66 litrů. Odmyslíme-li si tříválec, karoq startuje na 750 tisících korun s motorem 1,5 TSI o 150 koních, předním pohonem a šestistupňovým manuálem. V nabídce má na rozdíl od T-Rocu stále i dvě verze vznětového dvoulitru, které také začínají na 750 tisících korun. V základu není rezervní kolo, ale najdete tu přední mlhovky a o něco širší nabídku jízdních asistentů.
Sesterský Seat Ateca je s totožným motorem levnější – v akční výbavě Vamos začíná na 650 tisících. Výbava je obdobná jako u karoqu a i zde jsou hnací jen přední kola a řadit musí řidič sám. Standardní nabídka mimo tuto akci začíná na 799 tisících, zachováme-li pod kapotou 150k čtyřválec, a nafta je nejdražší verzí s cenou od 995 tisíc korun, ovšem tady je součástí nejvyšší výbava FR a dvouspojková převodovka.
Kdo hledá víc stylu, může ho zaujmout Peugeot 3008. Ten je k mání s hybridním pohonem o 145 koních za cenu od 749 tisíc korun ve výbavě Allure. Ta obsahuje částečně elektricky ovládanou sedačku řidiče s certifikátem AGR (Akce pro zdravá záda, Aktion Gesunder Rücken) či dvouzónovou klimatizaci. S délkou 4.447 mm je o 74 cm delší a jeho kufr má 510 litrů, o 55 víc.
Další alternativou může být Nissan Qashqai, který je dlouhý 4425 mm (o 52 víc) a má zavazadelník o objemu 456 litrů (o 1 l víc). Základní verze Acenta má výbavu srovnatelnou se základním T-Rockem a se 140k třináctistovkou a manuálem stojí nyní akčních 600 tisíc korun. Už v tomto stupni lze pořídit dobře fungující sériový hybrid e-Power za 770 tisíc, čtyřkolku však pořídíte až ve vyšší výbavě N-Connecta rovněž za 770 tisíc.
Konečně, Ford Puma je s délkou 4207 mm sice citelně (o 166 mm) kratší než T-Roc, ale má obří kufr s objemem 456 litrů. Základní verze Titanium je vybavená dost slušně, ale pod kapotou nemůže být nic jiného než litrový tříválec o 125 či 155 koních. Je k mání od 485 tisíc korun; výkonnější verze stojí nejméně 590 tisíc v prostřední výbavě ST-Line.
