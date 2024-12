Vánoce s auty ve filmech: Na co se dívat a na co zaměřit

24. prosince

Sám doma (1990), 20:15, Prima

Film z roku 1990 potěšil i české nadšence do aut. Dnes je svého druhu dokumentem o tehdejším vozovém parku Spojených států. Když Kevin zůstane sám doma, diví se, že auta rodičů jsou stále v garáži. Šlo o tehdejší klasické americké káry, které jsou už dávno pryč. Vlevo stál kombík Buick Electra Estate Wagon, který měl tehdy populární “dřevěnou dýhu”. Šlo v podstatě o rodinný ideál. Za příplatek šlo mít třetí řadu sedadel, ve které se sedělo v kufru proti směru jízdy. Šlo o místo, kde dnešní generace amerických čtyřicátníků často vyrůstala. K pohonu sloužily výhradně osmiválce a ten nejmenší měl pětilitrový objem.

Vedle kombíku stojí sedan Buick Le Sabre Limited. To už bylo menší auto a mělo jen šestiválce. Oba vozy divákům říkají, že jde o slušně situovanou rodinou.

Sám doma: Buick Electra Estate Wagon a Buick LeSabre [*] | IMCDb.org

Pak jsou součástí děje i dvě dodávky Dodge Ram Wagon. Jedna v osobní verzi odváží rodinu na letiště a druhou používají mokří banditi. Tohle klasické auto se vyrábělo mezi roky 1979 a 1996. Jeho nástupcem se stal přeznačený Mercedes-Benz Sprinter, Když se Chrysler začal přátelit s Fiatem a už ne s Němci, přešlo se na přeznačený Fiat Ducato. To už nejsou tak stylová auta jako v tomto filmu.

Pak tu máme i dvě obyčejná auta tehdejší Ameriky. Honda Civic, kterou jezdil Santa z obchoďáku, je dokladem toho, jak byla japonská auta ještě tehdy vnímána. Bylo jasné, že Santa je nějaký “chudák”, který má jen starý Civic. V Československu roku 1990 by byl ale osmiletý Civic terno.

TEST Honda Civic Type R – Návrat krále má charakter a říz. Jednou věcí ale umí naštvat Stanislav Kolman Testy

Pak tu máme i Plymouth Horizon poslíčka s pizzou. Tehdy už šlo o poslední rok výroby této snahy Chrysleru o konkurenci japonským autům. Vůz měl dokonce motor z Volkswagenu, později z Peugeotu, verze ve filmu už ale byla z doby, kdy tam byly nejspíše jen 2,2litrové čtyřválce Chrysleru.

Pro Evropany zajímavých aut se ve firmu mihne více, zmínili bychom třeba policejní vozy i dodávku Ford Econoline, kterou Kevinovu matku veze folková kapela.

Sam doma • 20th Century Fox

Pelíšky (1999), 22:05, ČT1

Česká vánoční klasika jsou Pelíšky. Z pohledu aut ale pozornost přitahují kvůli chybám. Ve scéně s promítáním filmu stojí v ulici zaparkovaná Škoda 1000 MB s moderní zadní mlhovkou. Takové na konci šedesátých let, kdy se děj odehrává, opravdu nebyly. Pozorný divák si pak může v jednom ze záběrů všimnout i zaparkované Škody 120, která se vyrábět začala až mnohem později.

Zajímavá jsou i dvě dvoustopá vozidla. Jawa 50 Pionýr, na které vozí hezoun Elien přítelkyni Jindřišku. Zmínit je třeba i samozřejmě Jawu Stadion — přesněji nebohého pošťáka s koženou brašnou, u kterého nebyl čas ptát se, kdo je kdo.

Pelíšky 1998 Trailer #NejlepšíFilmy • AVmania.cz

Cesta do Ameriky (1988), 22:23, Prima

Zde jde hlavně o automobilové reálie New Yorku osmdesátých let. Do hotelu následníka trůnu přiveze taxi Chevrolet Impala, princův pomocník si pořídí Pontiac Firebird Trans Am, který budou diváci znát jako základ pro Kitta ze seriálu Knight Rider s Davidem Hasselhoffem, byť v Cestě do Ameriky byla výrazně modernější verze.

Všímavý divák aut uvidí mnohem více, protože řada scén je v ulicích za provozu. Zmínili bychom “eskové” Mercedesy W126 kolony prezidenta země Zamunda. Mihne se 560 SEL i výrazně prodloužená limuzína.

Cesta do Ameriky: Pontiac Firebird Trans Am | IMCDb.org

25. prosince

Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977), 17:30, ČT1

Zde stojí za pozornost hlavně kontrast mezi nóbl Renaultem 16 tanečního mistra a “obyčejnou” volhou náčelníka horské služby. Divák v sedmdesátých letech věděl, že mistr byl s renaultem mnohem lukrativnější partie. Ale hlavní hrdinka samozřejmě dala přednost srdci.

Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992), 20:15, Prima

Druhý díl Sám doma je na zajímavá auta chudší. O to ale mohou být zajímavější. Je tu taxík, kterým jede Kevin z letiště. To je zvláště výrazný vůz. Jde o produkt automobilky Checker, konkrétně model A11. Tento legendární vůz, většinově nasazovaný jako taxík, se vyráběl mezi lety 1961 a 1982, hodně si ale vzal od svých předchůdců z padesátých let. V roce 1992 už muselo jít v New Yorku o raritu.

Mementem doby je i prodloužená limuzína Lincoln Towncar, kterou se Kevin nechal vozit po Manhattanu. Tehdy šlo o naprosto jasný symbol bohatství a úspěchu. Z trhu Towncar zmizel, značka Lincoln už vyrábí jen SUV, a minulostí už jsou i prodloužené limuzíny. Jejich místo zastoupily buď luxusní verze velkých SUV hlavně Cadillac Escalade a Lincoln Navigator nebo pro větší skupiny luxusní verze osobních dodávek.

Vesničko má středisková (1985), 21:30, ČT1

I tento film je svého druhu dokument o tehdejším vozovém parku. V záběrech se mihne kde co. Rudolf Hrušínský v roli nepozorného doktora si kvůli kochání poškodí svou Škodu 100 a pořídí si novou Škodu 120, která ale také dlouho nevydrží. V té době šlo o výměnu, která byla v té době velmi běžná. Stovky v polovině osmdesátých let zkrátka dosluhovaly a logickou náhradou byly právě nové stodvacítky.

Ve střediskové obci mají samozřejmě chalupu i zpovykaní Pražáci. Ti se nejen chovají divně a do obce nezapadají, ale také mají západní vůz. Renault 20 se na českém venkově objevoval skutečně hlavně jako vůz “lepších lidí”: řezníků, zelinářů, těch s přístupem k nedostatkovému zboží a obecně Pražáků v negativním smyslu slova. Nevraživost mezi venkovem a městem byla v tomto filmu posílena i závistí lepších aut.

Také milenec Turkovy manželky jezdil na dostaveníčka na pionýru, opět tak divák věděl, že je to obyčejný chlap.

Hlavní roli ve filmu má ale vejtřaska Praga V3S. Auto s technikou z počátku padesátých let bylo v době natáčení už výrazně zastaralé a konkrétní kus nejspíš také dekády starý.

Vesničko má středisková Trailer • AVmania.cz

26. prosince

Jak dostat tatínka do polepšovny (1978), 17:20, ČT1

Protože je většina děje na chalupě, auty se to moc nehemží. Přesto je tu jeden vůz, který za pozornost stojí. Hasiči přijedou zachraňovat mladého horolezce Pragou Grand Ebert z roku 1920. Vůz herec Luděk Sobota pojmenoval po vzoru z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje jako Máňu.

Slunce, seno a pár facek (1989), 20:20, Prima

O Vánocích poběží i letní komedie Slunce, seno a pár facek. I zde jsou vozidla, která stojí za pozornost. Škopkovi mají vymazlenou Ladu 1500, inženýrka Tejfarová do Hoštic přijela Fiatem Uno. Z dnešní perspektivy jde o obyčejné malé auto, tehdy šlo o statusovou věc, protože si jej nemohl koupit jen tak někdo. To, že měla inženýrka západní Uno divákům v osmdesátých letech jasně říkalo, že je to někdo nóbl. Zkrátka jiná doba.

Znalci pak ve voze, kterým jezdí tlustej Josef poznají Gaz 69. Ten vypadá prakticky stejně jako rumunské ARO M461. Nejde ale o příbuzné vozy, Rumuni si sice vzali sovětský design, používají ale jinou techniku.

Přehlédnout nejde ani motorka, na které jezdí Venca Konopník. Jawa 350 neodmyslitelně patřila k českému venkovu. Kdo ji měl byl větší frajer než ti, co měli jen pionýra.

Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (1974), 21:35, ČT1

Film o vodnících je nečekaně nabitý zajímavými vozy. Na jedné straně jsou fára bohatých západoněmeckých vodníků. Ukáže se tak tehdy moderní kabriolet Mercedes-Benz SL 280 ze začátku 70. let, i americký Plymouth Fury.

Ani Češi nestojí co se stylu týče stranou. Vozidlem kladných postav byl kabriolet Škoda Felicia chirurga Honzy. Jde v podstatě o jedno z nejhezčích aut, které český automobilový průmysl kdy vytvořil. Jenže zatímco Němci a Američané vyrábí kabriolety dodnes, je krajně nepravděpodobné, že by se k nim kdy vrátila Škodovka.