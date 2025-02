Videotest Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI HEV: Chci rodinné auto. Zn.: Koule netřeba

Mám rád malá auta do města, když jezdím sám nebo třeba ve dvou, ale když je potřeba naložit celou rodinu a kočár, ideální volbou jsou rodinná MPV. Jenže ta už jsou prakticky vyhynulá a jejich funkci musejí suplovat rodinná, až sedmimístná SUV. A víte, jaký tvar takové auto musí mít, aby bylo co nejpraktičtější? No, krabicovitý. To dá rozum. Tak se dnes na jednu takovou „krabici“ podíváme.

Hyundai Santa Fe nové generace by klidně mohlo být novou definicí krabicového rodinného SUV. Zároveň je to ale auto, které se jen tak neokouká – stejně jako třeba modely Ioniq 5 a 6 nebo benjamínek Inster. Nové Santa Fe už na rozdíl od předchůdce či technicky spřízněné Kie Sorento nekoupíte s naftovým motorem. Osobně však musím říct, že to „většinou“ nevadí. Přeplňovaný hybrid má síly tak akorát, moc nežere a pohon všech kol v nabídce nechybí. Co by tedy mohlo být špatně?

TEST Hyundai Santa Fe PHEV – Komfortní křižník pro rodinu Marek Bednář Testy

Pár „drobností“ tady opravdu je. Tak třeba dvoutunová hmotnost, kterou poznáte v zatáčkách i při každém prudkém zrychlení. Tak velké auto toho přitom kvůli hybridnímu pohonu moc neutáhne – jen 1,1 tuny, stejně jako hybridní Kia Sorento. Jenže sorento má v nabídce i nafťák, a ten utáhne 2,5 tuny. Chápu, že ne každý potřebuje jezdit s vozíkem, ale když už, tak ať to stojí za to.

Více se už dozvíte v přiloženém videu, ale na jednu věc bych rád upozornil. Ani Staria už není jistotou pro ty, kdo chtějí například tahat koně. V průběhu loňského podzimu totiž i z její nabídky vypadl turbodiesel a jedinou možností zůstává hybridní pohon. A u toho výrobce maximální hmotnost brzděného přívěsu vůbec neuvádí.