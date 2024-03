TEST Hyundai Ioniq 6 Power AWD 77 kWh – Novodobá Tatra na baterky

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

„Novodobá Tatra na baterky.“ To je první myšlenka, jakou mám spojenou s elektromobilem Hyundai Ioniq 6. Je až neuvěřitelné, jak nadčasový aerodynamický design ve třicátých letech zvedl do reálného světa Hans Ledwinka. Československá Tatra 77 byla historicky prvním produkčním automobilem optimalizovaným ve větrném tunelu a s proudnicovými tvary předběhla dobu o necelých sto let.

S nástupem moderní elektromobility začala mít aerodynamika ještě významnější roli. Zásadně ovlivňuje celkovou účinnost elektrických aut, maximální dojezd i jejich schopnost plachtit na rovných silnicích. A když Hyundai poprvé ukázal produkční verzi elektromobilu Ioniq 6, vycházející z futuristického konceptu Hyundai Prophecy, v mých očích se stal prvním opravdu zajímavým elektrickým autem.

Retro-futurismus

Hyundai se při vzniku nejmodernějších elektromobilů z rodiny Ioniq inspiroval populárním retro-futurismem, díky čemuž i Ioniq 6 má nádech kyberpunku. Originální design oficiálně pojmenovaný „Parametric Pixel“ nám už poprvé ukázal na předcházejícím elektromobilu Ioniq 5 a hlavním rysem je pixelová grafika předních LED světlometů, zadních světel i dalších svítících prvků. Hyundai Ioniq 6 je současně prvním modelem značky s nově stylizovaným hliníkovým znakem „H“.

Aerodynamická silueta Ioniqu 6 je moderní reinkarnací slavných tvarů ikonických tater, a dokonce se v unikátním designu vozu nachází i další automobilová legenda. Elektrický Ioniq 6 zezadu vypadá jako historické Porsche 911 Turbo s obrovským křídlem s přezdívkou „whale tail“. To připomíná hlavně široká horizontální zadní svítilna v kombinaci se zadním spoilerem s integrovaným pixelovým brzdovým světlem.

Hyundai Ioniq 6 Power AWD 77 kWh

Pojďme se však od historických automobilových kultů přesunout do současnosti. Hyundai Ioniq 6 je dalším z originálních počinů jihokorejských designéru a inženýrů, kteří každému elektrickému modelu Hyundai dávají osobitý vzhled. O unifikaci nemůže být řeč – elektrická Kona, Ioniq 5 i Ioniq 6 mají jen minimum stejných stylingových prvků.

Zakládají na stejném designovém jazyce, ale co kus, to originál. Hyundai s minimalistickými čistými liniemi, zapuštěnými klikami i proudnicovou siluetou Ioniqu 6 dosáhl koeficientu odporu vzduchu 0,21, což z Ioniq 6 dělá jedno z nejvíce aerodynamických produkčních aut všech dob. Sice ne nejlepší, ale dokonce o jednu setinu nižší odpor vzduchu než výrazně luxusnější, výkonnější a dražší Porsche Taycan Turbo.

Video se připravuje ...

Morseovka

V exteriéru je „šestka“ svébytným modelem, ale v interiéru rozvíjí styl starší „pětky“. Moderní architektura interiéru zakládá na dvou 12,3“ palcových obrazovkách digitálního přístrojového štítu a centrálního dotykového infotainmentu, opticky spojených v jeden celek. Hyundai pro všechny elektrické modely připravil také speciální volant s čtveřicí diodových teček. Ty dokonce mají sdělení, které vás nepochybně hned nenapadne – v morseovce jsou písmenem H.

Hyundai Ioniq 6 se v Česku prodává ve čtyřech stupních výbavy. Do rukou se mi tak dostal vůbec nejluxusnější model Style Premium, jehož standardní výbava zahrnuje i tepelné čerpadlo, solární čelní sklo, head-up displej, dálkově ovládaný autonomní parkovací asistent RSPA 2.0, monitorování okolí vozu 360stupňovým kamerovým systémem, prémiovým audiem Bose, generátorem umělého zvuku moto e-Active Sound Design i ventilovanými relaxačními sedadly řidiče a spolujezdce.

Hyundai Ioniq 6 Power AWD 77 kWh

Elektrický streamliner, jak Hyundai svému vlajkovému elektromobilu oficiálně přezdívá, má kabinu vycházející z Ioniqu 5, avšak upravenou podle potřeb aerodynamických tvarů. Celková prostornost sice není pocitově tak neomezená jako ve výchozí „pětce“, ale konstruktéři celý vnitřní prostor protáhli vpředu i vzadu. Největším rozdílem oproti staršímu sourozenci je středová konzole spojená s palubní deskou.

Musím se však přiznat, že na pozici za volantem v Ioniqu 6 jsem si nejprve musel zvyknout. S nizoučkým aerodynamickým tvarem se v něm sedí pocitově vysoko, ale během týdenního testování jsem si uvědomil, že s volitelnou inovativní technikou je vlastně jedno, jak si v něm sednete. V nohách nepotřebujete cit na spojku, a dokonce ani nepotřebujete nastavení opěradla s optimálním úhlem pro výhled do zrcátek.

Máte dát zrcátkům sbohem?

Standardem elektrického Hyundaie Ioniq 6 jsou tradiční zpětná zrcátka, ale s výrazným příplatkem 40 tisíc korun můžete sáhnout i po „digitálních zpětných zrcátkách“. Se zpětnými kamerami jsem mohl žít už při loňském testování Ioniqu 5 a „šestka“ mě utvrdila v názoru na všechna pozitiva i negativa.

Nejprve si na ně musíte zvyknout, což vám návrháři interiérů značky trochu usnadňují pozicí displejů těsně nad spodní hranou bočních oken. Jsou tedy v místech, kam běžně koukáte do klasických zrcátek. Velkou výhodou nového systému je odolnost proti kapkám, takže v dešti přinášejí příjemnější výhled za vás. Při změně jízdních pruhů vám pak zjednodušují odhad vzdálenosti za vámi červenou a oranžovou osou. Červená znázorňuje konec vašeho vozu, oranžová nejmenší bezpečnou vzdálenost pro bezpečné zařazení se.

Bohužel, než virtuální výhled za vás dostanete do oka, budete si připadat slepí. Těžko se to vysvětluje, ale ve zpětných kamerách zkrátka nemáte takový odhad vzdáleností i vaší polohy vůči okolním objektům. Dokonce i s pomocí kamer budete nejistě couvat, zejména do oblouku, třeba při vytáčení se parkování zadkem k obrubníku. Naštěstí si to můžete zjednodušit dalšími kamerami, včetně zobrazení 3D modelu vozu ve vašem reálném prostředí.

Hyundai Ioniq 6 Power AWD 77 kWh

Než se dostaneme k technice a jízdním vlastnostem, ještě připomenu, že volba pohonu ovlivňuje i praktičnost vozu. Standardem všech Ioniqů 6 je zadní zavazadlový prostor se základním objemem 401 litrů. U zadokolky máte k dispozici i frunk o 45 litrech, u čtyřkolky pak o pouhých 14,5 litrech. Do obou se bezproblémově vejde dobíjecí kabeláž.