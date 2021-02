Volkswagen Golf GTI – Mohl být dokonalý

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Golf GTI snad není potřeba podrobněji představovat. Sportovnější provedení k německému hatchbacku patří už od jeho první generace - prodávat se začalo v roce 1976. Do historie automobilismu se pak zapsalo hlavně jako auto, které výraznou měrou přispělo k nárůstu obliby hot-hatchů. A mimochodem, Volkswagen už za těch 45 let vyrobil více než 2,3 milionu exemplářů.

Osmá generace má tedy na co navazovat.

Tradičně i moderně

Ke slavné rodině se tenhle benjamínek hlásí několika detaily, které jsou pro verzi GTI charakteristické. Jde zejména o typickou červenou linii, která spojuje přední světlomety. Nově ji doplňuje tenký pruh LED, na nějž navazují diody denního svícení.

Golf GTI dostal také specifický nárazník, střešní spoiler nebo výraznější difuzor. Nechybí dvě koncovky výfukové soustavy – jedna vlevo, druhá vpravo. Líbí se mi, že Volkswagen to ani tentokrát se sportovností nepřehnal a GTI vypadá sice „dynamicky“, ale stále umírněně.

Tradice se o slovo hlásí i v interiéru, především klasickým károvaným vzorem čalounění sedadel. Ta jsou mimochodem velice příjemná, hezky kombinují pohodlí se sportovním tvarováním. Dalším známým prvkem Golfu GTI je hlavice řadicí páky připomínající golfový míček.

V autě s automatickou převodovkou, což bylo i to testované, však tento odkaz zcela chybí. GTI dostalo stejný drobný ovladač, jako mají ostatní motorizace Golfu se samočinnou převodovkou. U manuálu samozřejmě páka je, ale její hlavice až na menší část s charakteristickými „důlky“ golfový míček spíš nepřipomíná. Z mého pohledu je to trochu škoda, ale jako výraznější problém to nevidím.

Volkswagen Golf GTI

Jiné věci ale ano. I sportovní varianta totiž vsadila na nový „digitální“ interiér. A můj názor je, že se Volkswagen nevydal správnou cestou.

Jen rychlé opáčko - výrobce z kabiny odstranil většinu klasických ovladačů a vsadil na dotykové displeje a plochy. Dokonce i na volantu. V případě Golfu GTI dostanete standardně digitální přístrojový panel a infotainment s dotykovým displejem s úhlopříčkou 8,25 palce. Připlatit si můžete za verzi s desetipalcovou obrazovkou, tu mělo i naše auto.

Pod obrazovkou pak najdeme dotykovou lištu pro nastavování teploty klimatizace nebo hlasitosti hudby. Dotykové plošky jsou ještě mezi výdechy klimatizace, ty fungují jako zkratky k některým funkcím - třeba k nastavení klimatizace nebo k parkovacímu asistentu. A dotykově se ovládají také světlomety - panel se nachází v levé části palubky.

Co mě zlobí?

Moje výhrady se týkají zejména dotykového ovládání, které jednoduše vyžaduje mnohem větší soustředění než zautomatizované sáhnutí po příslušném fyzickém ovladači. Štve mě například už zmíněná lišta pod displejem. Jednak není podsvícená, takže jakákoli práce s ní za tmy vyžaduje zvýšenou pozornost, a pak se mi také stalo, že jsem se některé částí dotkl omylem.

Moc příjemná není ani spolupráce s dotykovými plochami mezi výdechy ventilace. Jsou malé a trefit se do nich během jízdy není úplně snadné. Přitom nastavení klimatizace, upřesnění funkce bezpečnostních systémů a především volbu jízdních režimů můžete využívat poměrně často.

Ještě horší je, že po vyvolání příslušné funkce musíte následně svou pozornost (většinou) věnovat displeji a infotainmentu, abyste svůj požadavek dotáhli do konce.

Samotný multimediální systém vypadá moc hezky, je i docela přehledný, má krásnou grafiku a nabízí spoustu funkcí a vychytávek (třeba přednastavené režimy klimatizace jsou fajn), ale po další zkušenosti s ním si čím dál víc myslím, že se do auta nehodí. Zvlášť do takového, které chce nabídnout řidičské zážitky.

Ze systému mám skoro až pocit, že ho ve Volkswagenu navrhoval někdo „odděleně“ a že trochu zapomněl, že ho bude muset obsluhovat člověk, který by se měl věnovat řízení. Tím mířím zejména na různé animace, které ovládání zdržují, nebo bohatě rozvětvené nabídky. Je to hezké na pohled, ale nemohu se prostě zbavit dojmu, že Volkswagen k ovládání přidal zbytečné kroky navíc. Jako alternativa je tu ještě hlasové ovládání, ale to je taky často o nervy. Vlastně si nevybavuji, že by mě v GTI někdy správně poslechlo na první dobrou.

Volkswagen Golf GTI

Samotnou koncepcí to ale nekončí, Golf mě dokázal pozlobit i jinak. Nejlepší bude, když vám svoje zkušenosti přiblížím den po dni.

Krátce po vyzvednutí auta mi multimediální systém zamrzl při výběru rozhlasové stanice. Což jistě mělo příčinu v tom, že infotainment po nastartování často dlouho „najíždí“ a trvá mu, než se dostane do „provozní teploty“. Někdy to však jsou i minuty, během nichž systém působí zasekaně.

Když už se mi povedlo rádio přeladit, tak za chvíli auto začalo hlásit, že v kabině postrádá klíč. Ten byl přitom položený v prostoru ve středovém tunelu. Ale ok, za několik sekund upozornění zmizelo.

Druhý den ráno jsem si zase připomněl, jak mě štve potřeba po nastartování vozidlo nastavovat – chci si přidat topení, pustit vyhřívání sedadel, deaktivovat stop-start a vypnout systém, který vůz automaticky udržuje v jízdním pruhu. Na všechno potřebujete infotainment, jenže ten se teprve „zahřívá“ a nefunguje úplně svižně. Takže i když třeba pro výhřev seslí používám „dvojhmat“, tedy klepnutí dvěma prsty na lištu s ovládáním teploty klimatizace, stejně musím chviličku čekat, než se spustí. A pak je třeba dodělat další kroky.

Ovšem nejhorší překvapení si pro mě Golf přichystal na třetí den. Ráno jsem se přesouval z domova do kanceláře v centru Prahy a v jednom úseku jsem po široké silnici vedle kolejí jel bok po boku s tramvají. Volkswagen však tuhle situaci vyhodnotil jako nebezpečnou a na fleku bez výstrahy zabrzdil. Kdyby jel někdo za mnou, mohl jsem vám tu teď poreferovat o deformačních zónách v zadní části Golfu GTI. Naštěstí se ale nic nestalo.

Mě každopádně tahle zkušenost přiměla k vypnutí systému nouzového brzdění. Pro sichr.

A dovolte mi ještě jeden příklad svérázného přístupu k ovládání. Volkswagen rád zdůrazňuje, že Golf GTI má vypínatelnou stabilizaci. Což je skvělé, to rozhodně. Jenže tuhle možnost zase musíte hledat v menu infotainmentu. Když už to auto umí, proč se ESC nedá vypnout jednoduše?