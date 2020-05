Volkswagen Passat GTE Variant – Dokonalý kombík?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Jasně, takhle to zní jako v podstatě normální palubní počítač, který by asi měl být samozřejmostí. Jenže není. Z Passatu jsem totiž přesedl do jednoho plug-in hybridního Opelu a v něm jsem podobné přehledy nenašel. Přitom si myslím, že právě u plug-in hybridu jsou podobné informace pro jeho uživatele docela zajímavé a užitečné. Volkswagen je navíc podává opravdu srozumitelně.

Co je ovšem paráda, je množství informací souvisejících s jízdou, které si můžete v systému prohlížet. Najdete zde dojezd na benzin i elektřinu, průměrnou spotřebu benzinu i elektřiny, ujetou vzdálenost, čas na cestě, průměrnou rychlost nebo třeba informaci, jakou vzdálenost z právě ujetých kilometrů jste urazili čistě na elektřinu. Údaje navíc máte k dispozici v období od startu, od posledního tankování či od restartu palubního počítače. Všechno je úžasně přehledné.

Drobné úpravy vzhledu zahrnují přepracované nárazníky, odlišnou masku chladiče či upravené světlomety s diodovou technologií. Volkswagen se také snažil, abyste hybridní GTE rozeznali od toho běžného. Tím nejnápadnějším poznávacím znamením představují LED světla pro denní svícení ve tvaru písmene "C" v nárazníku. Doplňují je plakety GTE vpředu, po stranách vozu a vzadu nebo modré detaily. Hybrid dostal i odlišnou masku chladiče, jejíž součástí je víko konektoru pro nabíjení.

Ve všech případech jde o vozy ve výbavové linii Elegance, z níž vychází i samostatně stojící GTE. To ale navíc přidává bezklíčové odemykání, zamykání a startování, multifunkční volant potažený kůží, elektricky sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka nebo zpětnou kameru. A samozřejmě také teoreticky nízké provozní náklady. Ale o tom až později.

Pravda, prvotní nadšení může trochu otupit pohled na cenu, plug-in hybridní pašík totiž není zrovna levný, startuje na 1.178.900 Kč. Jenže když se ponoříte do ceníku modelu Passat a porovnáte elektrifikované provedení se srovnatelnými motorizacemi, zjistíte, že ceny jsou docela podobné. Srovnatelnými motorizacemi myslím ty, jejichž výkon se pohybuje okolo 160 kW, jimiž disponuje hybridní varianta.

Motor, jízdní vlastnosti

Nově s větší baterií

Nejdůležitější novinku, kterou přinesla modernizace, však představuje instalace větší baterie. Passat GTE totiž dostal akumulátor s kapacitou 13 kWh, zatímco před faceliftem vozil 9,9kWh baterii. Reálně využitelných je však „jen“ 10,3 kWh. Zbylá kapacita je jakousi zálohou, aby původní kapacita akumulátoru vydržela co možná nejdéle. Vestavba si vyžádala menší palivovou nádrž, která pojme 50 litrů benzinu.

Větší kapacita baterie znamená zvýšení elektrického dojezdu, ve starším testovacím režimu měření NEDC se posunul z původních 50 km na zhruba 70 km. Podle novějšího měření WLTP, bližšího reálným podmínkám, se pak bavíme o čistě elektrickém dojezdu okolo 56 km. Ale k tomu se ještě dostanu.

Jak vypadá a jak funguje plug-in hybridní soustava v Passatu už možná víte, třeba jste četli už zmíněný můj test sedanu GTE, nebo vás zlákal materiál o Škodě Superb iV se stejnou technikou.

Takže stručně: pohonné ústrojí tvoří 1,4litrový přeplňovaný čtyřválec TSI o výkonu 115 kW (156 k), kterému sekunduje elektromotor o výkonu 85 kW (115 k). Nejvyšší kombinovaný výkon pak podle automobilky dosahuje 160 kW (218 k) a točivý moment 400 N.m. Třífázový synchronní elektromotor s permanentními magnety je integrován v šestistupňové samočinné převodovce DSG a od spalovacího motoru je oddělen spojkou.

Hybridní ústrojí může fungovat několika různými způsoby, které si volí řidič. Je to jednoduché a intuitivní. Režim "EV" znamená využití pouze elektromotoru, takže z auta udělá čistý elektromobil. S výkonem 85 kW samozřejmě nelze očekávat omračující dynamiku, ale popojíždění ve městě je naprosto v pohodě – i díky tomu, že elektromotor okamžitě reaguje na "plyn".

Volkswagen však myslel i na případy, kdy vám síla elektrického pohonu nestačí. Když totiž prošlápnete plynový pedál až přes pojistku, okamžitě naskočí spalovací motor, který se hned zapojí do práce.

Čistě na elektřinu Passat GTE umí jet do 140 km/h, po překročení této rychlosti se automaticky aktivuje zážehový čtyřválec. Elektromotor pak funguje jen v roli pomocníka, který je schopen přispět k lepší akceleraci a dynamice.

Mód "GTE" pak řidiči poskytuje výhradně veškerý potenciál, auto tedy využívá oba motory a nabízí oněch maximálních 218 koní a 400 newtonmetrů.

Třetím režimem je "Hybrid", v němž se o všechno stará samotný vůz. Elektromotor se v něm uplatňuje při rozjezdech, po dosažení určité rychlosti pak startuje i spalovák. Ten však Passat GTE také pravidelně odpojuje, tak často, jak to jen jde. Soustava navíc pracuje tak, že i když vám palubní počítač ukazuje nulový dojezd na elektřinu, udržuje si jistou rezervu (a samozřejmě využívá také rekuperaci), aby mohla benzinový čtyřválec odpojovat i v tomto stavu, zdánlivě bez elektřiny.

Schválně jsem si to zkusil ve městě - s nulovým elektrickým dojezdem jsem v Praze urazil 21 kilometrů, z nichž podle palubního počítače bylo 10 s "nulovými emisemi", tedy skoro polovina. To je doklad, že hybridní ústrojí dokáže s elektřinou pracovat i v situaci, kdy vám nabití baterie (nebo spíš nenabití) neumožní používat vůz výhradně jako elektromobil.

S hybridním režimem si pak můžete ještě hrát. Pomocí dotykového displeje infotainmentu totiž lze vozu například přikázat, že má během jízdy dobít baterii, nebo že má uchovat určitou kapacitu na později. Při dobíjení během jízdy samozřejmě stoupne spotřeba - klidně i nad 10 l/100 km. Jak zjistil Standa I. při testování Superbu, za 60 kilometrů lze během jízdy baterii nabít z nuly na víc než 70 procent.

Za kolik jezdí?

A když už jsem nakousnul spotřebu, pojďme se ponořit do detailů. Omlouvám se, že vás zahltím čísly, ale v případě plug-in hybridů prostě nejde říct, že "to jezdí za tolik ve městě a tolik na dálnici".

Vždy záleží na tom, jak vůz používáte. Plug-in hybrid samozřejmě dává největší smysl v případě, že ho máte kde dobíjet. To mimochodem není úplně rychlý proces, relativně malý akumulátor v externě nabíjitelných hybridech totiž z důvodu jeho ochrany neumožňuje výkonné nabíjení stejnosměrným proudem, nezvládl by to.

Takže plné nabití prázdné baterie zabere několik hodin, z běžné zásuvky pět až šest. Pořídit si ale můžete výkonnější wallbox, s nímž se dobíjení zkrátí na přibližně 4 hodiny. Ideální používání plug-in hybridu tedy zahrnuje pravidelné připojení k zásuvce - nejčastěji se tak asi bude dít přes noc.

Elektrický dojezd pak závisí na klimatických podmínkách, činnosti klimatizace a pochopitelně i způsobu jízdy. Čtyřicet až padesát kilometrů je však rozhodně reálných, pokud se tedy váš denní nájezd pohybuje okolo této hodnoty, mohl by pro vás Passat GTE být zajímavý. Pak by se náklady na provoz měly vejít pod korunu na kilometr - někdy i výrazně pod korunu.

Passat GTE je však úsporný i jako benzinové/hybridní auto. Se sedanem jsem zkusil vytlouct baterii a jezdit chvíli s nulovým elektrickým dojezdem. Mezi městy jsem při klidné jízdě dosáhl na výtečných 5,4 l/100 km, po Praze to bylo okolo 8 l/100 km.

V kombíku jsem se zaměřil víc také na hybridní režim. S plně nabitou baterií jsem vyrazil z Prahy na 100 kilometrů dlouhou cestu, která vedla přes několik obcí a měst a především mimo dálnici. Jel jsem svým obvyklým tempem, který není zrovna loudavý. Výsledkem byla průměrná spotřeba benzinu 3,7 l/100 km a v případě elektřiny 7,1 kWh/100 km.

Stejný pokus jsem provedl i se zapojením dálnice, po níž jsem tentokrát urazil zhruba polovinu ze 100km trasy vedoucí z totožného místa do stejného cíle jako v předchozím případě. Spotřeba benzinu se zvedla na 5,1 l/100 km, elektřiny na 7,8 kWh/100 km.

Celkově jsem od vyzvednutí vozu najezdil 607 km s průměrnou spotřebou 5,1 l/100 km a 4,0 kWh/100 km. Během testu jsem se snažil GTE používat tak, jak by se mělo - tedy často nabíjet, ideálně každý den, abych měl plno před každou cestou. Nepovedlo se mi to jen o víkendu, což se do výsledné spotřeby samozřejmě projevilo.

Uvedené údaje proto berte s jistou rezervou, znovu opakuji - strašně moc záleží na tom, jak se plug-in používá a jak často se dobíjí. I tak tahle čísla podle mě dokládají, že Passat GTE umí být zajímavě úsporný. I v případě, že musíte cestovat s vybitou baterií, také jako "obyčejný hybrid" totiž pracuje efektivně.

Starý dobrý Passat

A jak jezdí? Ani u kombíku není důvod měnit moje starší tvrzení, že jezdí jako běžný Passat. Dostanete tedy víc než slušný komfort, podpořený mimo jiné rozumným rozměrem kol a pneumatik (215/55 R17). Kombík sice nebyl vybaven adaptivními tlumiči, ale úroveň jízdy naznačila, že nejsou potřeba.

Elektrifikovaný Volkswagen se dokáže pohybovat velmi potichu, v elektrickém režimu je to samozřejmé, ale klid v kabině nekazí ani připojování spalovacího motoru, k němuž dochází vcelku nenápadně. Neruší ani aerodynamický hluk nebo zvuky od podvozku, Passat má jednoduše skvěle odhlučněný interiér.

A i když plug-in hybrid samozřejmě vzhledem k přítomnosti elektromotoru a baterie není zrovna muší váhou, na silnici nepůsobí neohrabaně. Hmotnost přesahující 1,7 tuny je navíc srovnatelná s verzí, kterou pohání dvěma turbodmychadly přeplňovaný dvoulitrový diesel.

Na rozdíl od ní má však GTE jiné rozložení hmotnosti, které určuje rozmístění jednotlivých prvků plug-in hybridního ústrojí - spalovací motor a elektromotor jsou vpředu, vzadu pak palivovou nádrž doplňuje 135 kilogramů vážící baterie. Přesto, nebo právě proto, mi Passat GTE připadal velice stabilní.

Celkově jde o hodně příjemné a pohodové auto, které byste měli řídit rádi. Nebo spíš v něm budete jezdit rádi, to je asi přesnější.

Ani dynamika není špatná, zvlášť ve sportovním módu "GTE", který jsem zapínal vždy, když jsem věděl, že budu předjíždět. Škoda, že v tomto režimu VW do kabiny posílá poněkud umělý a rádoby sportovní zvuk.

Zvláštně fungují také brzdy, ale to se týká všech elektrifikovaných vozů pracujících s rekuperací při brzdění. Brzdový pedál totiž působí trochu tupě a během prvních metrů až kilometrů je potřeba si zvyknout, že vyžaduje více síly, než je obvyklé.

Mimochodem, Passat GTE umí zpomalovat ještě jedním způsobem. Pokud volič převodovky posunete k písmenu B, auto začne brzdit (a rekuperovat) automaticky po sundání nohy z plynu - tedy neplachtí.