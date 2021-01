Vybrali jsme top 10 automobilových technologií, které za poslední roky změnily svět automobilů

Nabídce nových automobilů už déle dominuje seznam technologických vymožeností, asistentů, programů, funkcí a systémů na úkor samotné podstaty opravdového řízení vozidla. Soustředěné ovládání směru či plynulosti jízdy ustupuje do pozadí za samočinné systémy přidávání plynu, brzdění, řazení a skoro už i točení volantem. Inteligentní technologie hrají prim ať už jde o větší displeje, chytřejší tempomaty nebo panoramatické kamery.

„Lépe už bylo“, řekl by staromilec a s nejistotou by mohl pohlížet do blízké budoucnosti. Naopak bude stále větší samozřejmostí investovat při koupi vozu do rozptylujících technologií, kterým se konzervativní jedinci letos už nevyhnou.

1. Velké obrazovky s vysokým rozlišením

Nová auta bez pořádného tabletu mezi předními sedačkami téměř neexistují. Podivný trend předpověděla Tesla, která sdruženou obrazovku nasadila zhruba před deseti lety. Centrální dotykový panel umí ovládat všechny funkce rozsáhlého infotainmentu. Středový ovladač přijalo také Volvo, Ford, dokonce i Ram, Mercedes-Benz nebo německý koncern. Dnes by se složitěji hledala automobilka odolávající vlně zapatlaných monitorů před očima posádky. Nepraktická móda zároveň přinesla pokrok těchto displejů z hlediska hmatové odezvy a hlavně rozlišení.

2. Nepřehlédnutelné head-up displeje

Digitální konfigurovatelné head-up displeje kopírují vývoj velkých obrazovek s vysokým rozlišením. Průhledové zobrazování jízdních dat umožňuje vybrat ukazované informace tak, aby řidič prakticky vůbec nemusel přeostřovat zrak na palubní přístroje. Head-up zobrazení nutí člověka držet hlavu vzpřímeně s pohledem na silnici přes nastavené hodnoty například rychlosti, otáček, navigace nebo dopravních omezení. Původní funkce sektoru letectví se přes luxusní auta dostává do masových modelů nižší cenové strategie.

3. Volitelné digitální přístroje

Kaplička plná analogových ručiček přežitých ukazatelů je minulost, aktuální vozy se hojně vyrábí s plně digitálním přístrojovým štítem. Blikající rychloměr či jemně rozlišený otáčkoměr si nastaví každý řidič podle sebe, na výběr má mnohdy několik témat přístrojového zobrazení kombinovaného například s barevnými schématy, nebo navigací přes většinu prostoru za volantem.

4. Režimy jízdy a řízení

Složky moderního osobního automobilu dirigují počítače. Řídící jednotky zasahují už skoro do všeho a není výjimkou softwarová odezva v řízení, u brzd, na pružení, od motoru i při řazení. Přednastavené chování auta zní futuristicky, ovšem technologická zásobárna nabízí také šanci navolit si způsob reakcí jednotlivých prvků podle vlastního uvážení. Volby jízdních režimů mění charakter stejného modelu, který se může najednou stát klidným GT pro manželku a stiskem ovladače rychlým kupé pro manžela.

5. Pokročilé asistenční systémy pro řidiče

Využití kamer, lidarů a senzorů dovoluje moderní produkci „vidět a reagovat“ na své okolí. Přehled aut vedl k vývoji široké škály asistenčních systémů, které pomáhají méně bystrým řidičům držet auto v pruhu, neusnout, sledovat mrtvý úhel, neprotáčet kola i efektivně brzdit. Balíčky elektroniky údajně zvyšují bezpečnost, proto se povinně i dobrovolně dostávají do aut, kde ještě před dvěma léty převládala svoboda inteligentního jedince.

6. Automatické parkování

Auta rozměrově rostou, je jich početně čím dál více a místa na Zemi ubývá. Přeplněná města a frekventovaná stání vítají parkování moderních aut na centimetry přesně. Těsné skládání jednoho obra vedle druhého ulehčují parkovací asistenty schopné dostat vůz do mezery o nic větší než prostor mezi předním a zadním nárazníkem. Točení volantu bez držení člověkem vypadá strašidelně, ale automatika se zdokonaluje a často překonává přesností i letitého řidiče kamionu.

7. Couvací kamery

O monitorování exteriéru už tu byla řeč, protože sledování dění za vozem je rozšiřující se platný fenomén. Pozorování zádě z pohodlí kokpitu určitě usnadňuje manévrování, přičemž samozřejmostí je snížení počtu nebezpečných situací. Zobrazování zadního prostoru nabízí už i menší a levnější vozy, do dražších kusů se montují pokročilejší technologie 360stupňového vidění z ptačí perspektivy.

8. Propojení auta s uživatelem

Z nových aut se stávají pojízdné chytré telefony, jelikož se palubní systémy lehce připojují ke smartphonům posádky. Uživatelé jsou kabelem, nebo bezdrátově navázáni na programy schopné nastavovat vlastnosti vozu, hlídat pohodlí pasažérů, monitorovat pohyb, komunikovat s okolím nnebo předpovídat dopravu či počasí. Plechový stroj je skoro věrný přítel, který často poslouchá mluvené povely a stíhá i odpovídat.

9. Bezdrátové nabíjení a připojení telefonu

Předposlední automobilová technologie navazuje na předchozí propojení posádky s vozidlem. Chytré telefony téměř přirůstají k rukám konzumní populace, tudíž je jejich nezastupitelná funkce i v automobilech. Zrcadlení do středové obrazovky vybíjí baterii, což je eliminováno nabíjením – nepochybně bezdrátovým, kabely jsou navždy out.

10. Sledování řidiče

Živé bytosti za volantem jsou potenciálně nejslabší článek aut budoucnosti. Inženýři se snaží eliminovat lidské faktory a zatím není možné vyřadit člověka z řízení, proto se na jeho chování zaměřují pozorovací systémy. Monitoring únavy, držení volantu, kličkování v pruzích nebo dodržování vzdálenosti hlídá chování smrtelníka, aby se náhodou neodchýlil od uměle vytvořeného vzorce ideálního šoféra. Pokud se dozorčímu počítači nezdá styl vedení vozu tolik obyčejným jedincem, začne hlasitě protestovat, nebo rovnou zasáhne. Velkých bratrů se z nových aut jen tak nezbavíme.