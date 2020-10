Výrobce palných zbraní z Ruska představil nové vojenské vznášedlo

Rezonující jméno Kalašnikov netřeba více představovat, ovšem méně se ví, že mimo světoznámou útočnou pušku AK-47 se ruský koncern věnuje i mírumilovnějším odvětvím. Příspěvky do mnohem užitečnějšího automobilového a motocyklového průmyslu jsou například modely CV-1, UV-4, nebo IŽ-21252. Svojí podobou víceméně ambiciózní studie udržují pozornost ruské značky na mezinárodním poli výroby dopravních prostředků a v tomto těžce konkurenčním ringu je nyní nový kus techniky vymykající se všem standardům.

Zástupci ruské společnosti měli tu čest odhalit novinku Chaska-10. Multifunkční vznášedlo bylo vytvořené za účelem bojových operací armády. Útvar vlastnící takovou specialitu může údajně rozmístit útočné jednotky kamkoliv na Zemi bez ohledu na překážky po cestě i na místě. Extrémně průchodný obojživelník kromě lidské posádky unese i příslušné vybavení do nejvzdálenějších částí tohoto světa.

Vznášedlo bylo veřejnosti poprvé předvedeno na výstavě zbraní International Military-Technical Forum ARMY-2020 v areálu Parku Patriot v Kubince. Chaska-10 má uspokojit přepravní potřeby vojska, ale i civilních majitelů. Stroj pro všechny případy údajně dokáže ve službě převážet až deset tun nákladu, což bohatě stačí například k naložení maskovaného Kamazu, nebo sady lehkých obrněných vozidel.

Červeno-černý obr měří na délku 22,3 metrů, do šířky zabírá 13 metrů a od země se tyčí do výšky 7,5 metru. Výtlak vznášedla vychází na 35 tun, což jsou nadstandardní hodnoty typické pro ruskou výrobu víceúčelových mašin. Není proto překvapením, že plavidlo je poháněno dvěma motory o výkonu 2x 1 500 koní (2x 1 103 kW) schopných pohybovat masou železa rychlostí přes 74 km/h na otevřeném vodní hladině. Obsluha univerzálního transportéru vyžaduje tři členy posádky a dojezd s plnou nádrží je cca 640 kilometrů.

Jak uvedl generální ředitel podniku, o představený projekt se prý zajímají delegace z Indie, Vietnamu a Kazachstánu. Kromě toho Kalašnikov nepochybuje o rozšíření poptávky mezi delegacemi a firmami působícími v arktických oblastech, na Sibiři i v regionech Dálného Východu. Podle názoru vojenského analytika D. Safonova budoucnost Chasky-10 do značné míry závisí na objednávkách ruských ministerstev. Největšími favority jsou rezorty obrany a mimořádných situací, protože v soukromém sektoru si modely tohoto druhu mohou dovolit pouze ropné anebo plynárenské společnosti. „V současné době je v Rusku asi 3 000 vznášedel. Dodávají zboží do nepřátelských částí země včetně Arktidy. Chaska-10 může být dobře zahrnuta do vývojového programu stavby lodí platného do roku 2030 a určitý počet by mohl být získán pro armádu, záchranné služby a další vládní agentury,“ myslí si analytik a dodal, že ruská flotila vznášedel už potřebuje modernizaci. Podle jeho slov by vystavený obojživelník mohl být vhodným řešením, jelikož kromě nákladní dopravy je vhodný k nasazení mariňáků spolu s lehkými obrněnými vozidly.

Srovnání s U.S. Army

Loajální Safonov popisuje ruské vznášedlo jako koncepční ekvivalent konkurenčních plavidel Landing Craft Air Cushion (LCAC), což je třída amerických vojenských výsadkových vznášedel používaných U.S. Army k převozu vojsk a vybavení z lodí na břeh. Odvážné srovnání ovšem nepodložil rozsáhlejšími technickými parametry, zmínil jen náznaky spravedlivé komparace: „Američané používají LCAC v zámořských operacích od poloviny 80. let, zatímco Chaska-10 měla premiéru před týdnem. Je příliš brzy na to mluvit o bojovém nasazení. Pokud jde o výhody, maximální rychlost 40 uzlů je dobrým ukazatelem. LCAC je však několikanásobně větší, používá se na letadlových lodích a může v jednom tahu převést více vojáků a vybavení do bojové zóny.“

Analytik správně uznal praktické zjištění všech schopností stroje nejdříve po roce aktivní služby civilistům i vojákům. Záleží také na množství prodaných a prověřených exemplářů. Jeden kus LCAC vychází odhadem na sumu mezi 26 až 41 miliony dolarů (604 – 953 milionu Kč) v závislosti na konfiguraci, přičemž ruský Kalašnikov bývá se svými produkty levnější. Přesná cena nebyla prozrazena.