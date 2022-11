Výstava elektromobility e-Salon: Mrkli jsme se na elektřinu v Letňanech!

Renault Austral

Jednou z nejočekávanějších událostí bylo oznámení cen Renaultu Austral. Nové kompaktní SUV se zatím nabízí s mild-hybridními motory 1.3 TCe (103 či 116 kW). Slabší jednotka začíná na 770.000 Kč a kombinuje se s šestistupňovým manuálem, silnější vyjde minimálně na 875.000 Kč a standardně se pojí s automatickou převodovkou CVT. První vozy se k dealerům dostanou v březnu. V květnu se spustí předprodej hybridní verze 1.2 TCe E-Tech (146 kW), jež k obchodníkům dorazí na konci léta. Vybírat jde ze čtyř výbav. Už výchozí stupeň Techno, který lze jako jediný kombinovat se základním motorem, obsahuje hodně: adaptivní diodové světlomety, přední i zadní parkovací senzory, zpětnou kameru, bezklíčkové ovládání, dvouzónovou klimatizaci, 12“ online navigaci Google či 19“ litá kola. Varianta Techno Esprit Alpine (od 875.000 Kč) se liší především designovými prvky exteriéru včetně 20“ kol, v interiéru najdete volant potažený kůží nappa a čalounění s kombinací alcantary. Z praktické výbavy má navíc střešní ližiny. Výbava Iconic (od 925.000 Kč) přidává adaptivní tempomat, panoramatický kamerový systém, elektrické ovládání sedadla řidiče i pátých dveří, vyhřívání volantu a předních sedadel a opět 20“ kola. Vrcholné provedení Iconic Esprit Alpine se kromě vizuální stránky dále odlišuje asistentem jízdy v kolonách či na dálnici a také elektricky nastavitelným sedadlem spolujezdce. Podrobně jsme austral představili již v čísle 42/2022, za připomenutí stojí zásadní přednosti – hodnotný, prostorný interiér a systém 4Control, který se poprvé kombinuje se zadní víceprvkovou nápravou.

Citroën e-C4 X

Poprvé naživo jsme viděli druhou karosářskou verzi Citroënu C4 s přídomkem X, respektive její elektrickou variantu e-C4 X. Jedná se o sedan s kufrem o objemu 510 litrů. Místo před koleny odpovídá hatchbacku (rozvor dosahuje shodných 2670 mm) a je ho dostatek, hlavu musí dlouháni kvůli klesající střeše lehce sklonit. Vpředu došlo k modernizaci multimediálního systému, který si novinka vypůjčila od většího modelu C5 X. První jízdní dojmy z tohoto vozu přineseme v čísle 3/2023. Na český trh se novinka dostane až v průběhu jara.

Volkswagen ID. Space Vision

V české výstavní premiéře se ukázalo elektrické kombi budoucnosti ID. Space Vizzion, které se původně představilo v roce 2019 v Los Angeles. Vůz stojí na platformě MEB, na délku měří 4958 mm, vysoký je 1529 mm a zavazadelník poskytuje objem 586 litrů. Aerodynamická karoserie má solidní koeficient odporu vzduchu c x = 0,24. V případě vystavené čtyřkolky se o pohon stará dvojice elektromotorů o výkonech 75 kW (přední) a 205 kW (zadní), systémově to znamená 250 kW. Zrychlení na stovku zabere jen 5,4 s, nejvyšší rychlost dosahuje 175 km/h. Baterie mají kapacitu 77 kWh, což vystačí na 590 km, dobíjecí výkon činí až 150 kW.

MG 5

Zajímavé věci byly k vidění na stánku MG, kde se ukázal nový model 5. Půjde o první kompaktní elektrické kombi na českém trhu, u dealerů by mohlo být již v březnu. Předběhne tak elektrickou Astru ST, která dorazí až koncem příštího roku. Na délku MG 5 měří 4600 mm a nabídne kufr o objemu 479 litrů. Prostor vzadu je dostatečný, avšak kvůli vysokému dnu nemáte podepřená stehna. O pohon MG 5 se stará synchronní elektromotor o výkonu 115 kW, baterie nabízí kapacitu 61,1 kWh a dojezd by měl být 400 km. Dobíjecí výkon dosáhne 90 kW, což by mělo umožnit dobíjení z 20 na 80 % za 40 minut. Nejvyšší rychlost činí 185 km/h. K vidění byla i elektrické verze malého SUV ZS EV, u nějž je však uvedení na tuzemský trh ještě nejisté. Na jaře totiž přijde i zcela nový elektrický crossover MG 4 s atraktivnějším designem a je otázkou, zda by se vedle sebe uživily oba modely. Každopádně první, na co se můžeme od MG těšit, je čistě spalovací provedení MG HS, které se začne prodávat už v lednu.

