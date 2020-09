Vyzkoušeli jsme rázový utahovák kol Parkside: Na takové to domácí přezouvání

Pneuservisy používají profesionální pneumatické utahováky, které jsou ale pro domácí použití zbytečné. Akumulátorové jsou skvělé – jenže trochu výkonné začínají na 4500 korunách a lepší převyšují částku deset tisíc. Proto nás zaujala nabídka obchodní sítě Lidl na utahovák Parkside PASSK 20-Li A1 za 1799 Kč. V ceně je započítán akumulátor, čtyři nejběžnější nástavce na kola (17/19/21/23 mm) a celkem bytelný kufřík, kam se vejde druhá baterka.

První dojem je pozitivní, ani nemáme dojem nějaké nižší ceny a kvality. V balení je i nabíječka a akumulátor 20 V Li-ion s kapacitou 4 Ah, který využijete v celé výrobní řadě „X 20 V Team“. K dobití stačí hodinka. Zatímco u staršího nářadí s NiCd nebo NiMH by to pro baterku znamenalo hrob, moderní li-onky si s rychlostí doplnění energie poradí. A jejich kapacita víc než dostačuje. Navíc se po odpojení minimálně vybíjejí při delší nečinnosti.

Tlačítkem na rukojeti přístroje lze volit mezi pěti stupni točivého momentu 100/150/200/300/400 Nm. První tři stupně se na šrouby litých kol redakčního Hyundaie i10 nechytaly, na čtvrtý už si poradily. A s pátým doslova létaly. V internetových recenzích jsme četli, že v reálu má utahovák menší točivý moment – netušíme, jak to testeři měřili, protože rozhodují právě ony chvilkové rázy. Tady si utahovák poradí i s pořádně zarezlými šrouby dodávek. Ostatně dál o tom hovoří Martin Vaculík, který ho doma používá už delší dobu.

Z uživatelského hlediska se nám zamlouvá třístupňový ukazatel stavu nabití akumulátoru, který funguje i po jeho odpojení od přístroje – stačí stisknout tlačítko na boku baterie. Zato integrované světlo LED a sponu na opasek považujeme spíš za parádičky, které valný vliv na funkci nemají.

Za ty peníze je kvalita samozřejmě kompromisní. Především elektromotor je klasický s uhlíky, který do okolí šíří Ampérův zápach. Stlačeným vzduchem z nich musíte vyfoukávat stavební prach (jinak obrousí kotvu) a nesmíte dopustit, aby třeba zmokly. Profesionální stroje mají spolehlivější motory s obíhajícím elektrickým polem, tedy takzvaně bezuhlíkové či bezkartáčové. Cena je ale dost jinde. Na domácí použití poslouží parkside dobře.

Svět motorů 39/2020

Zkušenost Martina Vaculíka: Dříč, z nějž vyndávejte baterku

Už před lety jsem si pořídil kompresor, hadice a klasickou pneumatickou pistoli. Byť samo pneumatické nářadí je spolehlivé, s levným kompresorem jsem se natrápil. Rozhodl jsem se pro akumulátorový rázový utahovák. Stejných 600 Nm, jako mívaly běžné pneumatické „pistole“, mají jen profesionální nástroje Makita, DeWalt či Milwaukee, jejichž cena přes 12.000 Kč mi přišla na použití dvakrát do roka vysoká. Kola mých aut se dotahují na 105 až 130 Nm, takže jsem slevil z parametrů a donesl si domů Bosch na 250 Nm za 7000 Kč. Rachotil pěkně, ale šroub fabie nepovolil. Povolil jsem jej ručně, dotáhl momentovým klíčem přesně na 120 Nm a nepovolil znovu. Děkuji prodejně Vok Beroun, že mi jej vzala zpět.

Se slovy „za pokus nic nedáš“ jsem si koupil utahovák z lidlu. Už pro jistotu na e-shopu, abych jej případně mohl vrátit. A to jsem rozhodně nemusel. Udává sice jen 400, ale kolové šrouby u aut zvládá s rezervou. I ty i u dodávek, kde se dotahují až na 200 Nm. Při utahování jej přepnu na 100 Nm a momentovým klíčem pak už na předepsaných 120 Nm utáhnu jen o čtvrt otočky. Hlavně však místo dvakrát ročně jej nyní používám skoro obden. Začalo to demontáží starého kovového plotu, kde si poradil se zarezlými šrouby na svorkách. Na rezavou kouli jsem naklepl kovaný půlcoulový oříšek, nasadil parkside a světe div se, rez odlétla a už jsem odhazoval šrouby do plechovky. Používám ho i na kotvy do betonu. Dole mají plechovou objímku, která se při utahování vzpříčí v díře, a rozšiřující se spodek šroubu ji roztáhne. Jenže dnešní vrtačky SDS se čtyřbřitými vrtáky dělají díry velmi hladké. Takže často utahujete matku, šroub vylézá a plech dole se ne a ne chytit. Došel jsem pro parkside a žasl. Přesto když mě viděl kamarád Milan Piskáček, což je brutálně efektivní člověk a profesionální stavař, řekl mi, že tradiční beton-kotvy už si kupují jen joudové. A věnoval mi krabici šroubů do betonu Hilti. Jsou tak ostré a pevné, že si i v betonu s kamenivem udělají závit. Zatímco pro všechny předchozí fušky byl rázový utahovák jen výhodou, pro tyto šrouby už je to nutnost.

Z půlcoulového čtyřhranu jsem si pořídil redukci na čtvrtcoul na menší oříšky a také na běžný šestihran na bity. A do něj upnu třeba dvoubřité ploché vrtáky do dřeva. I 800W vrtačka totiž pořádně skučí, když vrtáte 30mm díru do trámu. Parkside jej tam narve za deset sekund, tohle jsem fakt nepochopil, jak je možné.

Systémovou vadou přístroje je, že jeho elektronika občas zapomene usnout a stále odebírá z akumulátoru nějaký proud. Když jej vybije pod určitou mez, nabíječka do něj ani nezačne posílat proud, ale rovnou jej označí za vadný. Takže už jsem si musel jednu baterku za 1299 Kč zakoupit a po skončení každé práce ji z přístroje vytáhnu. Naopak vybít při práci se mi 4Ah akumulátor ještě nikdy nepovedlo.

Plusy

Cena

Utahovací moment

Nejběžnější „oříšky“ v ceně

Skladný kufřík s prostorem pro druhý akumulátor

Minusy