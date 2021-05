Závěr dlouhodobého testu Toyota RAV4: Hybrid, který jsme si oblíbili

Když jsem před necelými pěti lety v našem integrovaném automobilovém newsroomu začínal, potkat jakýkoliv nenaftový dlouhodobák znamenalo spatřit jednorožce. A dávalo to smysl. Moderní diesely polykají kilometry na dlouhých cestách (reportáže, autosalony) jedna radost a výhodné jsou i co do ekonomiky provozu. Když dlouhodobé stroje v redakčních garážích obhlížím dnes, resumé je diametrálně odlišné: elektromobil, plug-in hybrid, hybrid a aby se neřeklo… mild-hybrid.

Poslední dva vozy se týkají konkrétně Auto.cz. Mild-hybridem samozřejmě myslíme náš červený VW Golf s motorem 1.5 eTSI, roli ryzího hybridu zase několik měsíců zastupovala Toyota RAV4. Japonci mají s hybridy obrovské zkušenosti, ostatně přechod na ně odstartovali už před dlouhými lety. A dnes z jejich nízkých emisí těží tak, že občas mohou poslat do série i nějaké to auto pro radost. Na zimní test GR Yarise dodnes rádi vzpomínáme. Ale to jsem odbočil, pojďme zpátky k RAVce, která nám před pár dny zamávala šátečkem a s působením u nás se definitivně rozloučila.

Městská energie

O pohonném ústrojí naší RAVky jsme si povídali nesčetněkrát, dovolte mi tedy jen krátké ohlédnutí. Hybrid se skládá z 2,5litrového zážehového čtyřválce pracujícím v Atkinsonově cyklu. Kombinuje přímé a nepřímé vstřikování a dostává proměnné časování ventilů. Maximální výkon spalováku činí 130 kW, tady mu však pomáhají ještě dva elektromotory s 88 a 40 kilowatty, což ve finále znamená maximální systémový výkon 163 kW.



Podstatná je rovněž nikl metal-hydridová (nikoliv hybridová, hahaha) baterie s kapacitou 1,6 kWh, díky níž zvládne auto cestovat i několik stovek metrů výhradně na elektřinu. To mě tak vytrhne, řeknete si, jenže při takovém popojíždění městem vás možná překvapí, jak často se RAVka pohybuje bez jediné kapky benzinu. Čistě elektrickou jízdu můžete vyvolat i stiskem samostatného tlačítka, ale nemusí se to povést pokaždé. Například jedete-li příliš rychle, nebo pokud je akumulátor prázdný.

V praxi to znamená, že navzdory tomu, jak velká RAVka je, zvládne po městě jezdit s velmi sympatickou spotřebou. Martin krátce po startu dlouhodobého testu avizoval, že se mu v Blance povedlo dostat dokonce na hodnotu začínající trojkou. To byl ale spíše takový experiment. Já jsem se po Praze zpravidla pohyboval mezi 5 a 5,5 litry, na okreskách to pak bylo o něco více. Má tradiční pracovní cesta složena z 20 km Prahy, 60 km dálnice a 20 km okresek si při striktním dodržování rychlostních limitů řekla o 6,4 litru. To jsem se ale snažil, pokud je vám jakékoliv „hybridní“ ježdění vyloženě cizí a někdy si dopřejete akceleraci pod plným plynem, počítejte s odběrem o půllitr až litr vyšším.

Připojování spalovacího motoru probíhá neznatelně. Cítíte, že se něco děje, ale celkový jízdní komfort to nikterak neovlivňuje. K aktivaci stačí třeba jen výraznější sešlápnutí plynu. Reakce na pokyn pravou nohou je okamžitá a auto směle vystřelí kupředu. Nic, co by vás vyloženě přišpendlilo do sedačky, papírovým 163 kW však nemáte důvod nevěřit. Pro předjíždění i svižnou jízdu máte síly dostatek.

Jistota s jedinou výhradou

Sladění poslední generace hybridního pohonu od Toyoty jsme chválili už několikrát a RAVka není výjimkou. Vysavačový efekt ne že by tu neexistoval, ale povedlo se jej eliminovat na nutné minimum. Není to zkrátka taková ta situace, kdy stojíte na plynovém pedálu, vůz monotónně řve, ale vůbec nejede. Jasně, při vytočení o sobě dá hybrid kombinovaný s e-CVT a pohonem všech kol znát, ale opravdu to není nic tak dramatického.



RAVka se nám líbila i po jízdní stránce. Na osmnáctipalcových kolech má slušnou úroveň komfortu, s chutí projíždí zatáčky a jistě drží zvolenou stopu. Je sice tužší, ale ne nepříjemně a s dvojitými lichoběžníky vzadu si zvládne poradit i na výraznějších nerovnostech. Největší slabinou byla podle mě snad jen jejich série, kde podvozek znervózněl a v zatáčce měl tu a tam tendenci uskočit. Zase platí, že nejde o nic závažného a nebýt přímého srovnání s výtečně jezdící Mazdou CX-5, možná bych si toho ani nevšiml. A taky nutno podotknout, že jsem tenhle projev vypozoroval jen v momentě, kdy jsem v autě cestoval sám. Při zatížení pěti osobami a nějakou bagáží byla RAVka jistější, což u rodinného SUV kvitujeme. V souvislosti s tím se mi líbí i fakt, že si inženýři Toyoty nehráli na rádoby sportovní vlastnosti. Vůz má tedy odtažitější a vcelku přeposilované řízení, zase se s ním ale bude snadno manipulovat za všemožných situací.

Stará škola

V textu jsem vám přiložil několik videí, které jsme v průběhu společných měsíců s RAVkou natočili. Já jsem se věnoval především multimediálnímu systému a kabině, Martin zase zhodnotil celkovou praktičnost vozu. Dojmy od dalších členů redakce najdete níže, za sebe bych chtěl stran kabiny vypíchnout jen pár zajímavostí.

Předně jsou to obrovské otočné ovladače pro nastavování teploty. Když chcete upravit aktuální teplotu, bez přehánění nemusíte uhnout pohledem z vozovky. Tohle kolo totiž máte okamžitě při ruce a ještě má pogumovaný povrch, takže snadno poznáte, jestli a o kolik stupňů či půlstupňů jste si teplotu změnili. Starší toyoty měly kolébkový ovladač pro vyhřívání sedaček ve dvou stupních, přičemž ten výraznější, to už byl slušný gril. Tady máme řešení v podobě klasického tlačítka, vyhřívání však není třeba aktivovat pokaždé znovu, řidičovo nastavení z předchozí jízdy si pamatuje. Pocitově mi ale přišlo, že sedačky netopí tolik jako třeba v dříve testované Corolle.

Zachování klasických tlačítek pro ovládání většiny funkcí zůstalo, za což jsme rádi. V některých ohledech by však bodla modernizace. Nejen co do vzhledu samotných čudlíků, ale i rozlišení a grafiky multimediálního systému. Infotainment zkrátka působí zastarale, tady je prostor pro zlepšení. Teprve nedávno se Toyota naučila zrcadlení chytrého telefonu skrz službu Apple CarPlay, na bezdrátové provedení (které dnes v nejvyšší verzi umí i Dacia Sandero) si ale ještě musíme počkat.

Nyní v akci!

Vyjma vínové metalízy (+22.500 Kč) se připlácelo jen za prosklenou střechu (+35.000 Kč). Osobně bych ji nepotřeboval, ale dobrou zprávou je, že na odhlučnění či jízdní vlastnosti jsme vypozorovali žádné negativní dopady. Když přičteme ještě balík s prémiovým audiem JBL, stál náš kousek při odstartování testu 1.162.400 Kč. To věru není žádná lidovka. Ale pozor, dnes byste RAVku pořídili levněji, Toyota ji totiž nabízí v akčním ceníku se zvýhodněním až 110.000 Kč. Hybrid startuje na 919.900 Kč, s pohonem všech kol je o 50.000 Kč dražší.

Pravdou je, že za těch pár měsíců jsme si RAVku napříč redakcí stihli oblíbit. Nejen pro hezky fungující hybridní pohon, nízkou spotřebu a slušné jízdní vlastnosti, ale potěšila i prostorem pro posádku a 580litrovým zavazadelníkem. Jo, přiznávám bez mučení, že je to jeden z těch dlouhodobáků, který nám bude chybět…

Martin Machala: Tohle SUV si do pusy neberte

Sám v testech často píšu, jak jsou SUV hlavně v porovnání s kombíky méně praktická a velká spíš jenom zvenku. U naší dlouhodobé RAV4 bych nic podobného napsat nemohl – prostorné auto je to ale jakože velmi (hlavně na zadních sedačkách jsem regulérně koukal, kolik mám místa) a v kufru základních 580 litrů… Je jí kus, to je pravda, možná bych tipoval ještě víc než 4,6 metru, svoje rozměry ale uvnitř skutečně zužitkovala. A to rozhodně není pravidlem, jak jsem napsal.

S praktičností souvisí i pár mých nářků. Stěžoval jsem si už ve videu, že v Toyotě zapomněli podsvítit tlačítko na zavírání kufru, podobně slepá jsou i tlačítka v řidičových dveřích. Rozčiloval jsem se dnes a denně. Jinak samozřejmě platí za interiérová tlačítka obří pochvala, na tom jsme se v redakci shodli jednohlasně. Takto jednoduché a bezpečné ovládání palubních funkcí je už dnes bohužel výjimečné. Euro NCAP sice sráží body za absenci „bezpečnostních“ asistentů, o displejovém ťukání se ale zatím spíš jenom tak špitá.

Pokud jde o toyoťáckou specialitu z největších, tedy vyhlášený hybridní pohon, zde jsem byl konečně… ne tedy úplně spokojen, ale zvuk vytočeného beziňáku obtěžoval zatím nejmíň. Zatímco v dlouhodobé corolle jsme hlavně na dálnici konverzaci s pasažéry na zadních sedačkách prostě vzdávali, v RAV4 se čtyřválec ozýval až s intenzivnější akcelerací. Ale stále ozýval. Srdíčko s toyoťáckým hybridem bych si na zadní sklo zatím ještě pořád nelepil.

Drobnosti by se našly, ale tím, jak je RAV4 promyšleně praktická, normální a dobře udělaná, si mě jednoznačně získala. Jestli vás štvou digitální nesmysly, tady se uklidníte. Hlavně za tohle díky.

David Bureš

S Toyotou RAV4 jsem si neužil tolik času jako s jinými předchozími dlouhodobáky, i přesto mě za těch pár jízd lecčím zaujala. V první řadě je to design, už od příchodu současné generace se mi líbí ten vyceněný, agresivní čumák, dodávající autu sportovní výraz, což se nemění ani po pár letech na trhu. Pochvalu zaslouží také interiér, prostorný, pěkně zpracovaný, využívající kvalitní materiály a hlavně logické a přehledné ovládání. Obrazovka multimediálního systému je pěkně na očích, stále tu však zůstávají i klasická tlačítka, a to i pro vstup do vybraných položek menu. Opravdu originální jsou pak masivní otočné kruhové ovladače nastavení teploty klimatizace.

Právě infotainment je ale jedním ze slabších prvků auta. Už samotná grafika působí zastarale a ani reakce nejsou z nejhbitějších. Již delší dobu píšu o tom, že by Toyota tento infotainment měla změnit a já pořád doufám, že se tak stane. Chybějící navigaci pak vynahrazuje zrcadlení chytrého telefonu, ať už Android Auto nebo Apple CarPlay.

Pochválit naopak musím digitální vnitřní zpětné zrcátko. Jestliže fanouškem vnějších zpětných zrcátek nejsem, v Audi e-tron jsem těžce odhadoval vzdálenost okolních vozidel, u toho vnitřního vidím spíše výhody. Máte širší obraz než u konvenčního zrcátka a navíc vás případně neomezují při výhledu vzad pasažéři na zadních sedadlech. Pravdou ale je, že při pohledu do něj musíte přeostřovat, a tak chybí takový ten periferní pohled jako u klasického zrcátka.

Celkově tak musím říct, že je Toyota RAV4 velice příjemnou společnicí. Jen ten hybrid stále není pro mě, i přes slušné odhlučnění a velký objem 2,5litrového čtyřválce se stále při výrazné akceleraci dočkáte pro mě nepříliš příjemného hučení. Klidnější řidiči ale ústrojí budou milovat, i díky spotřebě, která je ve městě supernízká.

Ondřej Mára

Za volantem naší dlouhodobé RAVky jsem bohužel nestrávil moc času, měl jsem však možnost ji vyzkoušet hned po testu plug-in hybridu. A sám za sebe mohu říci, že by mi ke štěstí bohatě stačila. Proti plug-inu sice ztrácela v nejvyšším výkonu, výbavě a nepatrně i po stránce komfortu, jenže se stále jedná o nesmírně příjemné auto. Kombinovaných 163 kW mi ve výsledku vždy bohatě stačilo na každé předjíždění, po městě jsem se až překvapivě často pohyboval na elektřinu a spotřeba nebyla o tolik vyšší, než kdybych jezdil s vybitým plug-inem. Kabina je navíc dostatečně prostorná pro celou rodinu, zpracování je na slušné úrovni a jednoduchá koncepce interiéru s přehledně rozmístěnými a dostatečně velkými tlačítky/ovladači je v dnešní době jak pohlazení po duši. RAVka přitom není jen praktická uvnitř, ale také celkem dobře vypadá. Za mě zkrátka univerzální auto, kterému bych nakonec vytknul snad jen grafiku infotainmentu a displeje mezi budíky. Obojí sice funguje jak má, ale mohlo by to minimálně vypadat lépe.