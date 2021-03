Značky mění image. Jaké automobilky mají nová loga?

Peugeot, Opel, Volkswagen, ale i BMW nebo Lotus, to jsou jen některé automobilky, které v nedávné době změnily svoje logo. Jaký pro to měly důvod?

Dnešní svět se i navzdory pandemii koronaviru rychle vyvíjí, elektrifikace i digitalizace jsou rychle se vyvíjející se trendy, se kterými se automobilky musejí popasovat. Mění se i klientela, na níž výrobci musejí též reagovat. I proto řada automobilek mění svoji identitu, aby zaujaly i v následujících letech.

V uplynulých měsících tak změnilo své logo hned několik klíčových výrobců aut. Volkswagen, Opel, Nissan, Peugeot nebo Kia, to všechno jsou značky, které loga v uplynulých měsících vyměnily. Začalo to v roce 2019 novým logem Volkswagenu, v roce 2020 následovaly Opel nebo Nissan, první měsíce roku 2021 pak byly ve znamení nových znaků Kie, Peugeotu a Renaultu. V blízké době pak stejný krok plánuje také Dacia.

Razí se přitom dva hlavní trendy, které jsou přitom zcela protichůdné. Zatímco francouzské automobilky Peugeot a Renault se rozhodly vzpomenout na svoji minulost a oživily tvar z minulosti, jen v moderním hávu, v rámci důrazu na svůj historický odkaz. Jiné, jako Kia, Nissan nebo Dacia raději vsadily na modernost a svůj výsostný znak zásadně změnily.

Najdou se ale pořád také automobilky, které jen upravily stávající emblém, třeba pomocí jeho zjednodušení. To je příklad Volkswagenu, který v roce 2019 přešel z trojrozměrného na dvojrozměrné „VW.“ Jen decentní proměnou prošla také loga Opelu nebo Lotusu.

I v těchto případech výrobci mluví o snaze o zjednodušení podoby loga. Často je v této souvislosti zmiňována snaha o usnadnění používání loga v digitálním prostředí. Proto mnohé automobilky od trojrozměrných log přecházejí k dvourozměrným, což je nejen případ Volkswagenu, Renaultu nebo BMW.

Právě Renault zdůrazňuje, že jeho nové retro logo připomínající to z roku 1972 je lépe čitelné i při vytisknutí na malou velikost nebo při vyražení a vylisování. Ostatně i BMW u svého nového dvojrozměrného loga zdůrazňuje, že jej hodlá využívat jen pro komunikační účely. Na samotných automobilech bude nadále užíváno dosavadní logo.

Ostatně o zjednodušení a lepší zapamatovatelnosti loga hovořila i Škoda, která už své logo změnila v roce 2011, aby jej následně inovovala o pět let později. Právě v její souvislosti se přitom spekuluje o opětovné změně loga. I v jejím případě by tu prostor k přechodu z trojrozměrného na dvojrozměrné logo byl.

Naopak jiné automobilky už léta užívají pořád to samé logo, nebo jej mění jen decentně. To je třeba případ Ferrari, které od svých počátků využívá znak se vzpínajícím se ořem na žlutém pozadí. K jistým změnám v průběhu let sice došlo, naposledy v roce 2002, evoluce si však všimnou jen opravdový znalci. Podobně je na tom Porsche, jehož šéfdesignér Michael Mauer dokonce říká, že na jeho znak se zkrátka nesahá, pro jeho historický odkaz. I proto třeba Lotus v roce 2019 jen lehce inovoval své logo. A to podle hesla svého zakladatele Colina Chapmana, „zjednoduš a odlehči“.

Některé automobilky ale změnu identity vysvětlují také výraznějšími změnami. Peugeot se chce posunout do vyšších kategorií, v rámci koncernu Stellantis hrát roli „vyššího mainstreamu“, což chce dát na první pohled najevo i novým znakem. Nově tvarovaný retro lev tak má evokovat prestiž, jistotu a nadčasovost. Transformací prochází také Kia, která se chce stát „značkou mobility“, což chce symbolizovat také novým logem.