Retro je opět v módě. Které automobilky aktuálně vzpomínají na historii?

Automobilový design se v průběhu let vyvíjí v jakýchsi proudech. Když se projeví nějaký styl jako úspěšný, postupně ho přebírají také další značky. Když tak třeba Citroën kdysi přišel s rozdělenými světlomety, následoval ho kde kdo, a tak dnes příď s netradičně pojatými světly mají i vybrané vozy Hyundai nebo Škoda. Jako aktuální trend se však jeví retro styl.

Právě retro design se v automobilovém průmyslu vrací ve vlnách. Hodně populární byl na začátku tisíciletí. BMW tehdy zahájilo renesanci Mini uvedením jeho novodobé generace s retro stylem. Ford dorazil se supersportem GT a pátou generací Mustangu vzdávající hold originálu a Fiat zase oživil slavnou pětistovku, na jejích tvarech následně postavil celou řadu modelů.

Následovaly i další vozy, než se ukázalo, že je retro zase překonané. Respektive že funguje jen u některých vozů. Mini tak postupně rozšířilo svoje portfolio, aby jej zase zúžilo. Volkswagen zase přestal prodávat druhou generaci novodobého Beetlu, protože se zkrátka už neprodával tak dobře. A Lamborghini nakonec nerealizovalo Miuru Concept, vzdávající hold jednomu z jeho nejslavnějších modelů, protože chtělo raději hledět vstříc budoucnosti, než se vracet do minulosti.

Naopak Fiat 500 se úspěšně prodává dál, stejně jako retro stylizovaný Ford Mustang, který navíc doplnil elektrický crossover Mustang Mach-E. A také hatchback Mini zůstává u retro stylizace, byť třeba Coupé a Roadster skončily po pouhé generaci.

Poslední měsíce se pak ukazuje, že se retro ve světě aut opět vrací do módy. Protože hned několik automobilek v posledních měsících představilo vozy, jejichž styl se vrací do minulosti. A nejde jen o stylovky, byť zatím převažují.

Retro elektra

Aktuálně hodně oblíbený je styl retro v případě elektromobilů. Renault konceptem 5 dal najevo, že do budoucna připravuje novodobou verzi slavné pětky, která má ambice být stylovým, ale zároveň dostupným elektromobilem. Na trh se má dostat v roce 2023.

Navíc podle všeho nepůjde o jediné retro elektro této francouzské značky. Pětku údajně později doplní také novodobý Renault 4, ve formě elektrického crossoveru. Ten by měl dorazit v roce 2025, už letos bychom se však mohli dočkat jeho konceptu, a to v rámci oslav 60 let od zahájení výroby původního Renaultu 4.

Souvisí to s tím, že aktuální šéf Renaultu Luca de Meo vidí v historickém odkazu značky velký potenciál a chce ho dále využít. Jestliže tak už aktuální Alpine A110 vzdává svým jménem i stylem hold stejnojmennému sporťáku z šedesátých let, v následujících letech k něčemu takovému dojde také u mateřského Renaultu, a to ještě ve větší míře.

Na svoji historii ale vzpomíná i značka, která ji přitom tak bohatou nemá, tedy ve srovnání s Renaultem. Řeč je o Hyundaii, který už letos uvede na trh kompaktní crossover s elektrickým pohonem Ioniq 5, což je vůz se stylem první generace modelu Pony, vůbec prvního sériového auta Hyundai. V tomto podání ale Korejci sice využili retro prvků, avšak zabalili je do celku působícího hodně futuristicky, i díky té nejmodernější technice.

A aby těch elektrických retro aut nebylo málo, musíme zmínit také Volkswagen a jeho připravovaný ID. Buzz, elektřinou poháněné rodinné vozidlo vzpomínající na původní Transporter, Typ 2, proslavený v éře hippies. Ten se má začít vyrábět v roce 2022, přičemž z ústředí Volkswagenu ještě před koronavirovou krizí zaznívaly hlasy, že nemuselo jít o jediný retro elektromobil wolfsburské značky. Otázkou však je, co s těmito plány provedla pandemie koronaviru, silně ovlivňující prodeje nových aut a tím pádem i výdělky automobilek.

Retro od Stellantisu

To jiné značky rovnou vsadily na retro branding. Opel od debutu aktuální Mokky využívá nového stylu, který postupně přeberou další a další modely, třeba už letos nová generace Astry. Přestože není na první pohled historicky vypadající, německá značka zdůrazňuje, že takzvaný Opel Vizor připomínající hledí motocyklové helmy odkazuje třeba na slavnou Mantu, kupé ze sedmdesátých let.

To další člen koncernu Stellantis, značka Peugeot zase nově sází na retro stylizované logo. V rámci probíhajících změn a úpravy pozice značky (Peugeot se má zaměřit na vyšší kategorie a stát se v rámci nadnárodního koncernu „vyšším mainstreamem“) se změnil i znak francouzské automobilky, který se rozhodl pohlédnout do minulosti. Logo využívá retro stylizovanou hlavu lva připomínající emblém používaný Peugeotem v šedesátých letech, třeba na modelu 404. Ostatně i firma tvrdí, že je nový emblém propojením historie a budoucnosti.

Retro také u superaut

Retro styl se ale netýká jen mainstreamových značek, ale také těch luxusních nebo výrobců supersportovních aut. Ty na svůj historický odkaz obecně více myslí, a tak je u nich používá historických odkazů zcela běžné. Také v jejich případě ale tendence k využití retro prvků v posledních letech roste.

A týká se to i Ferrari, které na svoji image dává obzvlášť pozor. Už v roce 2019 každopádně debutovalo Ferrari Monza SP, což není nic jiného než vzpomínka na někdejší maranellské speedstery, jako bylo třeba Ferrari 250 Testarossa. Výrobce se vzpínajícím hřebcem ve znaku navíc příchodem Monzy SP založil takzvanou sérii Icona, v rámci níž chce historické myšlenky oblékat do moderních kabátů. I to naznačuje, že do minulosti se Ferrari bude obracet i nadále. Spekuluje se přitom o tom, že další „Icona“ vzpomene na slavnou F40.

Vzpomínat se ale nemusí jen na dávnou historii, ale klidně i na tu relativně nedávnou. Takovým příkladem je Bugatti a jeho Centodieci. To je totiž specialitka postavená na základech Chironu, která není vzpomínkou na nějakou meziválečnou bugatku, s níž by třeba závodila Eliška Junková, nýbrž na EB110 vyráběné v první polovině devadesátých let. Nejde přitom o jediný takový projekt značky sídlící ve francouzském Molsheimu, jednokusový speciál La Voiture Noire z roku 2019 naopak zavzpomínal na starší historii Bugatti. Má být totiž o moderní interpretaci slavného Bugatti 57 Atlantic.

Retro styl je dnes zkrátka v módě a přestože nám dal spoustu zajímavě vypadajících automobilů, které oživily slavné historiky, je otázkou, zda je to vlastně dobrá zpráva. Občas se říká, že se retro vrací do módy v době, kdy se zdá, že historie je lepší než budoucnost. Proto třeba po uklidnění situace po druhé světové válce následovala vlna futurismu hledící vstříc zářné budoucnosti. A není právě o tom dnešní svět, který do budoucna hrozí dalšími a dalšími restrikcemi aut? Bohužel se aktuálně zdá, že líp už bylo...