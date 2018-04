AMG Driving Academy: Na okruhu v Mostě jsme se učili řídit. S rychlými Mercedesy!  

Sportovně laděné sedany nebo SUV se v posledních letech už dostaly na výkonovou a rychlostní úroveň, která kdysi patřila superautům. Vezměte si takový Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+, jehož osmiválec s 375 kW mu umožňuje zrychlit z 0-100 km/h za 3,8 sekundy, tedy rychleji než takovému Ferrari 360, které je díky 295kW osmiválci na stovceza 4,5 sekundy. Takovou sílu ale jedni ne vždy zvládnou, jiní by si ji zase rádi vyzkoušeli v bezpečném prostředí, a tak existují tovární jezdecké kurzy jako třeba AMG Driving Academy

Právě AMG Driving Academy tento měsíc zavítala i do České republiky, kde jsme si na mosteckém autodromu mohli vyzkoušet, co obnáší výchozí kurz AMG Performance Training. Ten je základním stupněm určeným pro široké spektrum zákazníků značky, pro všechny ty, co si chtějí osahat schopnosti vozů Mercedes-AMG v bezpečném prostředí, ozkoušet různé modely v nabídce, poznat jejich techniku i specifika a něco se přitom naučit. A také je lákadlem k dalším úrovním, které vrcholí i možným závodním programem v kategorii GT3.

Kurz je určen pro zákazníky stuttgartské značky, v České republice se už konal, letos je však vůbec poprvé veden v českém jazyce. To celý kurz značně usnadňuje, protože jazyková bariéra je v tomto ohledu nevýhodou, i znalci cizích jazyků pokyny lépe pochopí v rodném jazyce, navíc od domácích řidičských mistrů, dobře seznámených s prostředím – nás tak koučovali bývalý rallyeový závodník Martin Semerád, okruhový jezdec Aleš Jirásek a instruktor Jakub Michalovič. Česká republika se tak ocitla v exkluzivní společnosti, na celém světě existuje pouze 15 trhů s lokální jazykovou mutací tohoto kurzu. Umožnil to 71% meziroční nárůst českých prodejů vozů Mercedes-AMG z 222 na 379 aut, díky čemuž se český trh za rok 2017 zařadil mezi deset největších trhů značky v Evropě.

Námi absolvovaný kurz AMG Performance Training je dvoudenní, přičemž zákazníka přijde na vcelku lákavých 22 tisíc korun bez daně. Obvykle se to přitom dělá tak, že při objednání nového auta účastník tohoto kurzu dostane slevu právě ve výši tréninku. Zájem o kurzy přitom je, což dokazuje fakt, že loni dostupných 96 míst bylo vyprodáno za pár dní, a tak letos Mercedes-AMG počet účastníků výrazně navýšil a vyprodáno bylo hned také...

Rady a cviky

Dost ale bylo řečí, je čas jezdit. Nebo ne? Zatím ne, protože AMG Performance Training jsme vyzkoušeli přesně tak, jak ho poznají zákazníci, kteří si ho zaplatí. A tak nám program začíná večer před kurzem, v jedné restauraci v Chomutově, jen pár kilometrů od Autodromu v Mostě.

Ještě před podáním vynikající večeře je tu briefing. Vedle seznámení se s následným programem jsou tu první řidičské rady. Pro mnohé z nás možná stará známá věc, jenže jak instruktoři – již zmíněný Semerád, Jirásek a Michalovič – připomínají, každý řidič má po letech své návyky (čtěte: zlozvyky) a základní rady si je nutné připomenout.

A tak nás nabádají, abychom po celý den jezdili přesně tak, jak se má. To znamená sedět nikoliv s nataženými koleny, ale lehce pokrčenými, tvořícími úhel asi 220°. Ruce pak mají v loktech tvořit úhel asi 110°, což se odhaduje tak, že při položení dlaní na vrchol volantu jsou ruce natažené. Povinností je i držení volantu v pozici. Ten den poprvé nám také Michalovič a spol. připomínají, že ať už na trati nebo při nějaké krizové situaci máme myslet na zorné pole. Tedy nekoukat před kapotu, ale do dáli. Na okruhu tak sledovat následující zatáčky, zatímco v krizové situaci hledět tam, kam chceme jet. To během jezdeckého dne uslyšíme ještě mnohokrát...

Po vydatné večeři (ale s minimem alkoholu, kdo ráno nadýchá, nebude jezdit) a klidném spánku ráno konečně vyrážíme na mostecký autodrom. Nejprve se rozdělujeme do skupin podle výkonnosti (věřili byste, že takový obyčejný slalom na pár desítek metrů tolik ukáže?) a následně se těšíme na první metry s rychlými AMGéčky, které stojí seřazeny v boxové uličce. Od těch nejslabších (ale stále s nejvýkonnějším čtyřválcem na světě) jako GLA 45 4Matic a CLA 45 4Matic, přes ty „středně silné“ jako C 63 S nebo GLC 63 S 4Matic, až po ty nejvýkonnější v čele s Mercedes-AMG GT S. Bestiální Mercedes-AMG GT R je bohužel určen výhradně pro instruktory.

Nadšení je ale předčasné, protože jezdit se ještě nebude. Předstupuje před nás Martin Semerád a vyzývá nás k ranní rozcvičce. S kolegy se smějeme povedenému žertu, jenže žádný vtip to není. Semerád vážně říká, že protáhnutí těla je před celodenním ježděním povinnost. Při rychlé jízdě na nás budou působit různé síly, a tak je nutné mít svaly protažené, a to třeba včetně krční páteře. A tak před usednutím do AMGéček vzpomínáme na časy základní školy a hodiny tělesné výchovy, s kolegy točíme hlavami a protahujeme ruce i nohy. Co bych vám povídal, z těl novinářů jindy sedících u počítače nebo za volantem se v tu chvíli začaly ozývat dost neobvyklé zvuky, hekání i křupání v kloubech...

Žádná křeč a pozor, kam se díváte!

Tortura ale konečně končí a je před námi dopolední část kurzu. Dostávám se do skupiny vedené Jakubem Michalovičem, osobním trenérem mnoha závodníků. Vyrážíme na cílovou rovinku mosteckého autodromu, kde na nás čeká první trénink.

Na první pohled je jednoduchý, na vytyčené rovince máme po zhasnutí červených světel co nejrychleji odstartovat (launch control ale zůstane vypnutý) a následně prudce zabrzdit. Jenže pozor, trefit se musíme do kužely vytyčeného obdélníku, dlouhého asi jako zkoušená auta – Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic a Mercedes-AMG GT – s tím, že musíme brzdit naplno, tedy žádné prudké sešlápnutí brzdového pedálu a následné uvolnění, „aby to tam nějak dojelo.“

A tak se úkol najednou zdá složitější než na začátku. Odhadnout brzdnou vzdálenost není u nevyzkoušeného auta žádná legrace, navíc když máme jen tři pokusy u každého z aut. Mercedes-AMG GT sice brzdí skvěle, jenže zase se na rovince rychleji rozjede na vyšší rychlost, což z místa spolujezdce klidně může znamenat zhoupnutí žaludku, zatímco v GLC 63 S musíte počítat s vyšší hmotností. A tak není divu, že zabrzdit bez podvádění (uvolním brzdu) v daném obdélníku nezvládne každý.

Jakub nás navíc upozorňuje na naše chyby. Ne každý brzdil opravdu plnou silou, což při nutnosti rychlého zastavení je potřeba – ABS a BAS se postarají o dostatečnou stabilitu. A většina z nás byla při brzdění ztuhlá, s křečovitě zatnutým tělem.nabádá nás Jakub.

To už ale přichází druhý trénink. Míříme na parkoviště, kde je pokropený velký kruh vytyčený kužely. Ano, budeme si zkoušet chování auta při přetáčivém nebo nedotáčivém smyku, se zapnutou a omezenou elektronikou, a to za volanty modelů Mercedes-AMG C 63 S a Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+, což znamená, že si vyzkoušíme i rozdíly mezi zadokolkou a čtyřkolkou.připomíná Jakub, jak se dostat do toho kterého smyku.

Cílem však není driftovat, a proto driftovací mód nového éčka zůstane tentokrát vypnutý. Místo toho nebudeme smyk prodlužovat, ale naopak jej potlačovat. Takže jakmile pneumatiky přestanou zvládat přenášet silu motoru na silnici a auto pojede po tečně ven, ubrat plyn a nezatáčet více volantem, protože to stejně se zatočením nepomůže, jak gumy nestíhají.

Jelikož jsme s kolegy takové hrátky už zažili, jeví se to jako nuda, jenže zákazníci budou jistě překvapení tím, jak superrychlé Mercedesy ve smyku reagují. A překvapeni jsme byli i my. Protože C 63 S je i navzdory dech beroucímu výkonu 375 kW se zapnutým ESP naprosto hodné, elektronika ho udrží v klidu a místo zákeřného přetáčivého smyku jde do nedotáčivosti. Stačí ale stabilizaci potlačit a rázem je z céčka hravé auto, které by jezdilo bokem na požádání.

Přestože máme pocit z dobře odvedené práce, náš učitel pro tento den opět našel nějaké chyby.radí Michalovič. A dodává, že někteří z nás se chovali jak motorkáři, když se v oblouku nakláněli do zatáčky.říká.

Na dalším stanovišti předchozí cvičení zkombinujeme, na řadu totiž přichází vyhýbací manévr. Vyzkoušíme si ho za volantem Mercedes-AMG GLA 45 4Matic, s nímž budeme mít za úkol rozjet se na konkrétní rychlost, ve stanoveném bodě začít brzdit a objet překážku vytyčenou kuželkami s tím, že máme brzdit do zastavení.

Napoprvé je to hračka, z 50 km/h AMGéčko díky svým silným brzdám doslova „zaflekuje“ na místě. Vskutku jsem nečekal, že zvládne zastavit na tak krátkém prostoru. Postupně ale rychlost navyšujeme, až na 110 km/h, a to už musíme brzdit opravdu naplno a přitom zatáčet, abychom se vytyčené překážce vyhnuli, což kolikrát znamená jízdu po třech kolech a mnoho sražených kuželů.připomíná náš instruktor. Jakmile se tak překážce vyhnete, je už nutné myslet dopředu, předvídat a dívat se, kam pojedete dále.

A vyrážíme na okruh!

Dopolední část programu je za námi, a tak po obědu a společném focení účastníků do „rodinného alba“ následují další tréninky. A ty budou tentokrát už ve znamení jízdy na okruhu, mostecký okruh si tak projedeme ve vláčku za instruktorem, podle hesla „veď a následuj.“ Možná ne tak ostře, jak by si někteří z nás přáli a auta zvládla, svižně ale ano!

Ideální stopu nám Jakub ukáže až přímo na trati (vy si ji můžete prohlédnout na videu s Petrem Fulínem ), několik rad se ale dozvíme už před rozjezdem.glosuje Jakub hlavní zásadu, že při jízdě na okruhu je nutné buď brzdit, nebo zatáčet. Obutí oboje naráz v ostrém tempu nezvládá, a tak automobil může při brzdění i zatáčení v jednu chvíli dostat do smyku, což je při snaze o dobrý čas nežádoucí.

Při několika stintech si během odpoledních jízd vyzkoušíme různé modely, díky čemuž odhalíme jejich rozdíly. Mezi nimi je i Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+, který podle názoru mého i mnohých dalších kolegů na okruh nepatří, pořadatelé jsou ale jiného názoru. Pravdou je, že na poměry SUV jede GLC 63 S v Mostě sakra rychle, nevýhody vyšší stavby se ale na okruhu okamžitě vyjeví. Ve srovnání s dalšími vyzkoušenými vozy je GLC zkrátka těžkopádné, nezatáčí s takovou ochotou, v oblouku se víc naklání, rozjezdy nejsou tak hbité a i to brzdění nějakou dobu trvá. Jestli by výrobci chtěli veřejnost odradit od SUV, je rychlá jízda po okruhu ideální řešení...

Naopak takový Mercedes-AMG E 63 4Matic+ mě v Mostě doslova šokoval. Přestože se jedná o velký luxusní sedan, tak jízdu po autodromu zvládal naprosto s přehledem, díky inteligentnímu pohonu všech kol předvídajícího další kroky řidiče neměl i s ostrými oblouky (šikana za cílovou rovinkou nebo „vracák“) sebemenší problém. Právě díky čtyřkolce opravdu nemusíte řešit nějaké výjezdy ze zatáčky, prostě sešlápnete plyn a čtyřkolka si poradí se zbytkem.

To v kupé Mercedes-AMG C 63 S to je jiné. Jakožto zadokolka je ve srovnání s větším éčkem nejen obratnější, ale také hravější. To ve výsledku znamená, že s ní musíte v zatáčkách hodně citlivě pracovat s plynem, aby nešla do smyku, ale jela co nejúčinnější stopu. Často blikající kontrola trakce je toho důkazem.říká Jakub, když vidí, jak někdo z nás po trati vlaje více, než by měl.

Svezení ve vrcholném autě dne v podobě Mercedes-AMG GT pak dokazuje, že kupé s dlouhatánskou kapotou je pro účely jízdy na okruhu ze všech zkoušených modelů zkrátka nejlepší. Je rychlé, obratně zatáčí, přičemž díky sezení u zadních kol skvěle cítíte jeho chování. A ten zvuk je prostě famózní...

Nejmenší a nejslabší auta dne, CLA 45 4Matic a GLA 45 4Matic naopak zkoušíme na kužely vytyčené „motokárové“ dráze s ostrými i táhlými oblouky nebo postupně se utahujícím se slalomem. Ideální stopa je nám sice při první, pomalé, jízdě ukázána, pak už ale jezdíme sami, abychom v rychlém tempu zvládli ideální stopu zopakovat. A tak se opět objevují chyby.shrnuje Jakub naše chyby.

A tak náš dvoudenní kurz AMG Performance Training pomalu končí. Vrcholí spolujízdou na okruhu s některým z našich instruktorů, rozdáváním cen a certifikátů. Jakmile totiž absolvujete výchozí trénink jako my, můžete se přihlásit na kurzy „pro pokročilé.“

A vůbec bychom se nedivili, kdyby to účastníci kurzu udělali, protože AMG Performance Training je velkým lákadlem na další tréninky. Ano, můžete si říkat, že základní kurz vás až tak nic nového nenaučí, jenže ne každý, kdo si Mercedes-AMG pořídí, má s tak silným vozem zkušenosti, navíc oživení zásad správného řízení se vždycky hodí, stejně jako odhalení rozdílů mezi jednotlivými modely. A s Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ nebo Mercedes-AMG GT se také nesvezete každý den, pokud vám zrovna nestojí v garáži. A tak můžeme AMG Performance Training s radostí doporučit. Za těch 22 tisíc korun bez daně je to vlastně skvělá nabídka... Tak ať na vás v příště vypsaných kurzech zbude nějaké volné místečko!