Paříž 2018 živě: Na stánku Seatu nechybí Tarraco. Doslova! Stojí na střeše...

Zatímco jiné velké automobilky vystavují své modely v halách pařížského výstaviště, Seat se tento rok rozhodl pro originálnější cestu. Novinky totiž vystavuje venku včetně střechy vlastního stánku, na kterém stojí první sedmimístné SUV značky Tarraco , sourozenec Kodiaqu a Tiguanu Allspace.

Protože nás s Ondrou nechtěla ochranka nechat šplhat po střechách, museli jsme se spokojit s dalšími dvěma exempláři, které stojí dole. Kolega David Bureš už se s novým modelem seznámil při oficiální prezentaci , my jsme se teď podívali na pracoviště řidiče a také zavazadlový prostor, který je mimochodem objemnější než u mladoboleslavského Kodiaqu.

A pokud si na Tarraco děláte zálusk, připomeňme, že do prodeje zamíří na přelomu roku. Do té doby se ještě můžete těšit na první jízdní dojmy. A pokud se do Paříže chystáte i vy, na stánku španělské automobilky najdete také další SUV značky: Atecu a Aronu.