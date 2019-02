Hyundai letos žádnou N sportovní novinku nepředstaví. Příští rok ale dorazí hned dvě

Možná si ještě pamatujete nošovické dostaveníčko s vozy Hyundai i30 N a N Performance , kdy jsme se přesvědčili o tom, že slova o velmi povedeném hot-hatchi z korejské dílny jsou pravdivá. Sportovní deriváty později doplnila ještě další karosářská verze i30 N Fastback, na níž mají podle zástupců značky brzy navázat další modely.

Tedy tak brzy to úplně nebude. Automobilka Hyundai totiž nyní oficiálně potvrdila, že na další „enko“ si budeme muset počkat až do roku 2020, letos se uvedení žádného ostřejšího modelu neplánuje.

Příští rok se ale dočkáme hned dvou přírůstků. Tím řidičsky zajímavějším bude určitě Hyundai i20 N, tedy korejský konkurent Fiesty ST či Pola GTI. O takovém autě se spekulovalo již dlouho, hovořilo se dokonce o tom, že se světu představí již v roce 2018, nakonec ale dala značka přednost jiným prioritám.

Na technické podrobnosti je stále ještě brzy, ale lze očekávat obdobné změny, jakých se v rámci přiostření dočkal model i30 N, tedy výrazně vyšší výkon ve srovnání s běžnou verzí, tužší charakter podvozku, výkonnější brzdy či sportovnější řízení.

Video

Pohon malého výkonného hatchbacku by mohla obstarat přeplňovaná šestnáctistovka T-GDI. Zážehový motor najdeme třeba v SUV Tucson, kde disponuje výkonem 130 kW. Pokud by se ale i20 N chtělo rovnat s výše zmíněnou konkurencí, přišlo by vhod pár koníků navíc, Fiesta ST i Polo GTI totiž disponují shodnou silou 147 kW (rovných 200 k).

Také o dalším novém přírůstku do sportovní rodiny N se už nějaký čas spekuluje a nyní došlo na oficiální potvrzení. Řeč je o Hyundaii Tucson N, ostrém SUV, jehož výkon by se mohl šplhat k 300 koním a v kombinaci s pohonem všech kol by šlo o jednoho z nejbližších konkurentů Cupry Ateca . Očekává se, že i20 N se ukáže v úvodu příštího roku a Tucson bude následovat o pár měsíců později.