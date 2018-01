Supersporty a jejich skutečná spotřeba paliva: Za kolik opravdu jezdí Bugatti Chiron?

Nejrychlejší auta planety, které si může patřičně bonitní smrtelník koupit, umějí zrychlit z klidu na rychlost 100 km/h klidně za 3 sekundy. Dvojnásobek pak dosáhnou ti nejlepší do zhruba osmi sekund. A pokud to provoz a legislativa dovolí, může jejich řidiči pokračovat až daleko za hranici 300 km/h, v některých případech dokonce 400 km/h.

Jízdními výkony tedy kralují a to samé můžeme říci o technice, která jakoby kopírovala závodní automobily třídy GT, v některých případech i monoposty Formule 1 . Vzhledem k ceně těchto aut a jejich mnohdy doslova kusové výrobě si to však jejich tvůrci mohou dovolit.

Nejrychlejší je také „nejužranější“

Úžasné jízdní výkony jsou skvělé, avšak tato superauta mají také odvrácenou stranu mince. A tou je spotřeba paliva. Jistě si teď mnozí řeknete, že se jedná o zcela podřadný údaj, který u takového vozu nikoho nezajímá. Ano, z hlediska typického kupujícího je to skutečně tak. Opravdu asi nikdo se při objednávání supersportu za 20 milionů korun neptá prodejce na to, za kolik tohle auto jezdí.

Přesto spotřebu paliva výrobci těchto aut udávají, neboť jim to nařizuje příslušná legislativa. Navíc americká vládní organizace EPA (Enviromental Protection Agency), zabývající se životním prostředím a jeho ochranou, již desítky let ověřuje spotřebu paliva u automobilů prodávaných na trzích v USA. A těmto testům „pravdy“ se samozřejmě nevyhnou ani ta nejdražší auta.

Tím nejméně hospodárným automobilem prodávaným na americkém trhu (ale pravděpodobně i celosvětově) je dle EPA Bugatti Chiron, jeden ze dvou nejrychlejších automobilů, jaký si můžete koupit. Jeho 16valcový motor uspořádaný do písmene W vykázal dle měření EPA spotřebu paliva v tamním kombinovaném cyklu 11 mpg (miles per gallone), což je 21,38 litrů na 100 km. Kupodivu jeho přímý konkurent Koenigsegg Agera RS , který je tím druhým nejrychlejším autem planety, ujede na jeden galon benzinu (4,546 litru) 13 mil (tedy 20,8 km). V přepočtu spotřeba paliva vychází na 18,09 litrů na 100 km. Nejúspornějším současným supersportem je Acura NSX Hybrid s 21 mpg, tedy 11,2 litry na 100 km. Pro zajímavost, původní Acura NSX představená v roce 1989 vykázala dle měření EPA v roce 1991 kombinovanou spotřebu 20 mpg, tedy 11,76 litrů na 100 km. V našem níže uvedeném přehledu se jedná o jediné hybridní vozidlo.

Sonda do historie

Zásluhou agentury EPA máme také zajímavou možnost porovnat spotřebu současných supersportovních a sportovních vozů s jejich předchůdci z 80 či 90. let. Tak například Corvette C4 z roku 1986 vykazovala spotřebu paliva 20 mpg, čili 11,76 litrů na 100 km. V našem přehledu je tak pouze Acura (Honda) NSX Hybrid hospodárnější. Nejšílenější se zdá být údaj 9 mpg (26,13 l/100 km) u vozu Lamborghini Countach z roku 1990. Pro zajímavost Mazda MX-5 NA z roku 1991 s motorem 1.6 16V o výkonu 85 kW vykázala spotřebu paliva 27 mpg, čili 8,71 litru na 100 km.

Srovnání nových a starých aut na první pohled ukazuje jen malý dosažený pokrok v hospodárnosti provozu. Jde však pouze o první dojem. Je nutno si uvědomit, že při podobné spotřebě paliva jsou současná auta (a to nejen supersporty) o poznání výkonnější. Opět to nejlépe demonstrují obě Acury (Hondy) NSX. Ta původní nabízela ze svého šestiválce výkon 201 kW. Ta současná nabízí systémový výkon 400 kW. A to je potřeba zohlednit. Pokud by mělo původní NSX takto výkonný motor, byla by jeho spotřeba paliva výrazně vyšší než 20 mpg, čili 11,76 l na 100 km.