SUV a crossovery jsou dnes hitem, jaký trend nás ale čeká dál? Budou populární shooting braky?  

Automobilky neustále hledají možnosti, jakým způsobem k sobě přilákat zákazníky. Když se Nissan před lety rozhodl v Evropě ukončit tradiční kompakt a vsadit primárně na crossover, zdálo se to jako bláznivý nápad, uplynulá léta ale ukázala, že to byl dobrý tah. Nissan Qashqai patří mezi vůbec nejprodávanější auta v Evropě, což se předcházející Almeře nikdy nepovedlo. Segment se ale pomalu plní, a tak je čas se dívat dále. Jaký trend nás čeká do budoucna?

Kdyby to automobilky věděly, už by takové auto okamžitě stavěly, jenže zákaznické preference je těžké odhadnout, výrobci na to mají celá oddělení, kterým se ne vždy zadaří. Ostatně zmíněný Nissan by mohl vyprávět, Qashqai se sice ukázalo jako hit, takové Murano CrossCabriolet , SUV-kabrio, bylo naprostý propadák.

Automobilky tak v době tuhé konkurence sází hlavně na osvědčené karty, kterými jsou dnes právě různá SUV a crossovery, jejichž portfolio se neustále rozrůstá.

Právě tento segment ale naznačuje jeden z možných trendů, kterými jsou SUV-kupé, tedy vozy s dynamicky pojatou karoserií. Začalo to SsangYongem Actyon , který předběhl dobu – i kvůli ohavnému designu se však nikdy moc neprosadil. Jen krátce po něm ale následovalo BMW X6, jehož opulentní styl naopak uspěl, a tak se vůz stal hitem.

Postupně tak maskulinního bavoráka následovaly další a dnes taková SUV-kupé už kdejaká luxusní značka – obdobné řešené auto nabízí Mercedes-Benz (GLC kupé, GLE kupé), Audi (Q8) nebo Land Rover (Range Rover Velar), přičemž kategorie začala lákat i mainstreamové značky.

SUV-kupé se nepochybně inspirovala Toyota CH-R, zatímco Renault již představil crossover Arkana , zatím určený pro východní trhy. Škoda pak pro čínský trh připravuje Kodiaq GT a dlouho se mluví také o tom, že takové auto nabídne i Volkswagen, na bázi Tiguanu.

Jenže ne všichni sázejí na osvědčené karty, stále existují výrobci, kteří chtějí trochu experimentovat. A takovým experimentem zatím zůstávají shooting braky, tedy sportovně laděné kombíky, které na rozdíl od dávných předchůdců mají už ne jeden, ale dva pár dveří. Na scénu je vrátil Mercedes-Benz a jejich nabídka se pomalu rozšiřuje, a tak někteří odborníci mluví o tom, že to je směr, kterým se vydají další a další značky. Že bychom tu měli nový trend?

Zatím těžko říct, protože Mercedes-Benz, který s CLS Shooting Brake myšlenku kombíku s dynamickou siluetou v roce 2012 po dlouhé době oživil, zase s takovým autem skončil. CLS Shooting Brake se druhé generace kvůli nízkým prodejům nedočkalo. Takový je ale někdy osud pionýrů... V nabídce však nadále setrvává kompaktní CLA Shooting Brake, které prý nástupce dostane.

Myšlenka se však mezitím zalíbila dalším značkám. Ferrari uvedlo čtyřmístné FF, Aston zase postavil exkluzivní Vanquish Zagato Shooting Brake. Jenže nápad už není cizí ani mainstreamovým značkám, které mají mnohem větší možnosti trend rozšířit.

Jistou inspiraci shooting braky najdeme už ve tvarech dnešního Opelu Insignia ST, Peugeot pak v případě nového 508 SW už o shooting braku mluví zcela otevřeně. A není jediný, Kia rozšířila v dnešní generaci řadu Ceed o model ProCeed . Jedná se o shooting brake, který doplňuje tradiční kombík. Korejská automobilka mu navíc věří, předpokládá, že bude tvořit pětinu prodejů nového Ceedu, což rozhodně není málo. Navíc nezůstane jen u nich, konkrétně Volkswagen nenápadně naznačil příchod sportovního kombíku na bázi Arteonu

Pro výrobce by navíc taková auta mohla mít jednu výhodu. Kvůli nízké karoserii se shooting braky obvykle chlubí perfektní aerodynamikou, která je v době stále přísnějších emisních norem velice důležitou vlastností aut. Na druhou stranu mohou mít problém v tom, že zákazníci vyhledávají vysoký posaz SUV, které shooting braky logicky nenabídnou. Klientům se vysoké karoserie SUV líbí i kvůli bezpečnosti.

Zatím tak shooting braky zůstávají zajímavostí na trhu, o jejichž expanzi teprve rozhodne zákaznický zájem. Jsme však zvědavi, zda si za pár let budeme povídat o jejich rozšiřující nabídce a rostoucích prodejích. Myslíte si, že mají šanci? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem.