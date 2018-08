Audi A7 Sportback 50 TDI quattro – Nezůstal kámen na kameni

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Na detroitském autosalonu v roce 2009 představila automobilka z Ingolstadtu koncept Audi Sportback, předobraz Audi A7, ze kterého se o rok později vyklubal vůz sériové produkce. První generace se ve srovnání s vlajkovou lodí A8 či menší A6 vyznačovala výrazně se svažující zádí, což mnozí označovali za kupé, byť fakticky šlo o liftback (respektive fastback).

Po sedmiletém cyklu první generace přišel čas na provedení číslo dvě, které se nám představilo na podzim loňského roku a prvně jsme jej mohli prozkoumat letos na ženevském výstavišti. Ve srovnání s předchůdcem sice v celkovém měřítku nejde o revoluci, ale první dojem byl více než dobrý. O to více jsem se těšil na to, až dostaneme příležitost vůz vyzkoušet na českých silnicích. Kupříkladu futuristické pracoviště řidiče se dvěma velkými obrazovkami jsem si už osahal při mezinárodních jízdách s Audi A6, ale až týdenní testovací soužití ukázalo, že se mám stále co učit.

Mimochodem: výše popsaný koncept Audi Sportback byl před téměř deseti lety v Detroitu představen s třílitrovým šestiválcem v útrobách. A i když za poslední roky prochází automobilový trh motorovou revolucí, na diesely ve velkých vozech čtyři kruhy nezanevřely. A shodou okolností agregát se stejným objemem a počtem válců trůnil i v testovaném exempláři. Tentokrát však v modernějším hávu a coby mild-hybrid. Pojďme ale popořadě...

Milionová výbava

Zaslouží-li si Audi A7 z nějakého důvodu honosit přívlastkem Sportback, pak je to zcela jistě pro karoserii kombinující sport a eleganci. Dynamicky působící auto zvládá skvěle maskovat své nemalé rozměry, vždyť na délku má vůz 4.969 mm, přičemž do šířky zabere bez zrcátek 1.908 mm. Tomu pak kontrastuje střízlivá výška 1.422 mm, což ve výsledku přináší hodně povedenou a vyváženou siluetu.

Změny exteriéru už jsem nakousnul v úvodu a není žádným tajemstvím, že se nesou v duchu nové vlajkové lodi Audi A8. Stále si však stojím za tím, že jde spíše o evoluci. Poznáte ji kupříkladu díky širší šestiúhelníkové masce, vzadu zase dvě generace odlišuje vodorovný pásek mezi koncovými světlomety. Světelná show při odemčení či zamčení vozu nechává vzpomenout na ikonického Knight Ridera. Kromě toho nechybí na zádi ani elektricky výsuvný zadní spoiler, jenž taktéž můžeme pamatovat od předchůdce.

Ani v základu žádné holátko nečekejte, cenovka 1.745.900 Kč, jež se váže k naší (a aktuálně jediné nabízené) motorizaci, přináší košatou výbavu: dostanete kupříkladu osmnáctipalcová kovaná kola, dvouzónovou klimatizaci, LED světlomety vpředu a vzadu, multifunkční volant, navigaci, bezklíčkový přístup či balík bezpečnostních asistentů. Když se ale rozšoupnete a začnete v konfigurátoru zaškrtávat jednu položku za druhou, nedivte se, že celkové cena vystřelí o další milion korun.

To máte akční paket Gravity (namátkou se čtyřzónovou klimatizací, HD Matrix LED světlomety, ostřikovači světel, sklopnými zrcátky nebo komfortním klíčkem) za 142.000 Kč, komfortnější sedačky s paměťovou funkcí a volant s voličem převodovky v kontrastním prošití za 110.100 Kč, lité dvacítky Audi Sport za 53.600 Kč či pneumatický podvozek s cenovkou 57.900 Kč… korunka ke korunce a cena testovaného exempláře v šedé barvě (ta stojí 28.700 Kč) se šplhá na 2.826.500 Kč. A to opravdu není málo.

Probereme to v kanceláři

Omluvou pro čtyři kruhy je ovšem fakt, že za takovou částku dostanete doslova luxusní kancelář na kolech, která nejenže vypadá dobře zvenčí, ale interiér se vám nebude chtít opouštět ani po dlouhých cestách. Sedačky mají široké sedáky a slušné boční vedení, takže tělo podrží i při svižnější jízdě. Díky širokému spektru možností nastavení se ideální řidičská pozice hledá snadno, tvary palubovky neomezují prostor pro nohy a kdyby tu někomu bylo v oblasti pravého kolene přeci jen těsno, opře si jej o obložení z příjemně měkkého materiálu.

Tvůrci pracovali s velkorysým rozvorem 2.926 mm, což s sebou přináší porci prostoru i pro cestující v druhé řadě. I tady se posadíte do pohodlných sedaček, o místo pro nohy si nemusím dělat nouzi já (176 cm), ani cestující atakující hranici dvou metrů. Svažující se střecha často kráčí ruku v ruce s ošizeným prostorem nad hlavou, ani tady ale A7 snad není co vytknout. Nejste-li hvězda basketbalové reprezentace, určitě se vzadu nebudete cítit nikterak utiskováni. Problém pro lidi vyššího vzrůstu tak může být u druhé řady snad jen užší nástupní prostor.

Vraťme se ale ještě na pracoviště řidiče, ve kterém zcela jistě nepřehlédnete dvě obrovské obrazovky umístěné na středu palubovky. Horní má úhlopříčku 10,1“, spodní pak 8,6“. Oba displeje jsou nakloněné směrem k řidiči, což práci se zábavním systémem usnadňuje. Systém jsem si prvně oťukal v Audi A6 a byť jsem stále rád za fyzická tlačítka kolem multimédií, Audi se podařilo tento prvek vyladit hodně dobře.

Chod infotainmentu sice vyžaduje cvik a ideálně dlouhou úvodní přednášku v showroomu, když si ale vše nastavíte dle vlastních představ a se systémem se sžijete, uznáte, že jde o podstatně lepší řešení než v případě konkurentů, kteří veškeré možnosti auta uschovávají do jediné obrazovky. I s haptickou zpětnou vazbou (jejíž intenzitu lze nastavit, případně zcela vypnout) však práce s obrazovkami vyžaduje notnou dávku pozornosti, navíc s mezigenerační změnou, která hlavní displej posunula níže ze zorného pole řidiče.

Sázka na eleganci v případě A7 ani neubírá nic z praktické stránky věci. Zavazadelník pojme v základu 535 litrů, díky vysoko se vyklápějícímu víku a nízké nákladové hraně je do kufru snadný přístup a pod podlážku se vejde i plnohodnotná rezerva. Sklopením zadní lavice pak získáte takřka rovnou ložnou plochu, na kterou se vejde klidně horské kolo či rozložená skříň z nábytkářského komplexu.