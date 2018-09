Audi Q8 50 TDI quattro (210 kW) – Tohoto giganta budou majitelé milovat

Audi Q8 50 TDI quattro (210 kW)

Cena v základní výbavě: 1 945 900 Kč Cena v testované výbavě: 3 454 700 Kč

Základní výbava:Parkovací senzory vpředu i vzadu, Audi pre sense front – nepřetržitá kontrola před vozidlem, elektricky ovládané víko zavazadelníku, tempomat, upozornění na opuštění jízdního pruhu, ambientní osvětlení interiéru, multifunkční kožený volant, hudební systém Audi Soundsystem s 10 reproduktory a subwooferem o výkonu 180 W, multimediální systém MMI rádio plus s MMI touch response, dvouzónová automatická klimatizace, 19palcová kovaná kola, adaptivní podvozek, šest airbagů, bezklíčový vstup do vozu, progresivní řízení, diodové světlomety s automatickým přepínáním potkávacích a dálkových světel, vyhřívaná a elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, atd.

Výbava testovaného vozu:Šedá Daytona (+36.500,-), 22palcová kola (+94.100,-), ambientní a konturní osvětlení interiéru (+7.300,-), asistent nočního vidění (+62.300,-), Audi phone box (+14.500,-), hudební systém Bang & Olufsen (+186.800,-), červeně lakované brzdové třmeny (+11.600,-), elektricky nastavitelný volant (+11.600,-), head-up displej (+40.300,-), kamery snímající okolí vozidla (+19.500,-), kolejnicový systém (+8.200,-), komfortní klíček (+14.500,-), komfortní sedadla vpředu s koženým čalouněním Valcona (+137.600,-), nezávislé topení s dálkovým ovládáním (+44.900,-), odvětrávací a masážní funkce vpředu (+13.000,-), paket Gravity – navigace MMI plus s MMI touch response, digitální přístrojový štít, zadní parkovací kamera, čtyřzónová automatická klimatizace (+247.000,-), panoramatické střešní okno (+44.900,-), elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí (+15.600,-), S-line exteriérový paket (+56.500,-), S-line interiérový paket (+131.800,-), střešní ližiny z eloxovaného hliníku (+11.600,-), vyhřívání předních a zadních sedadel (+11.600,-), zadní sedadla plus (+6.400,-), zatmavená zadní okna (+13,100,-), adaptivní stěrače s integrovanými ostřikovačí (+11.300,-), paket Technology – Matrix LED světlomety, zadní dynamická LED světla, dynamické natáčení zadní nápravy, servomechanické dovírání dveří, adaptivní vzduchový podvozek, adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, asistent pro udržování v jízdním pruhu, asistent vyhýbání, asistent odbočování, rozpoznávání dopravních značek (+156.000,-), asistenční pakety City – asistent průjezdu křižovatkou, hlídání mrtvého úhlu, asistent vystupování z vozidla, asistent pro výjezd z parkovacího místa (+33.300,-), dvojitá akustická skla (+14.500,-), sportovní multifunkční volant (+3.400,-).