BMW 530e vs. 740Le xDrive – Tiše a luxusně. A také úsporně?

BMW 740Le xDrive iPerformance

Cena v základní výbavě: 2 897 600 Kč Cena v testované výbavě: 3 536 446 Kč

Základní výbava:Šest airbagů, vyhřívaná a elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, 17palcová kola z lehkých slitin, kožené čalounění, adaptivní vzduchové odpružení, přednía zadní parkovací asistent, tempomat s brzdnou funkcí, automatické přepínání tlumených a dálkových světel, driving assist – kamerový systém sledující okolí vozu, automatické brzdění, asistent pro jízdu v pruzích, sledování mrtvých úhlů, prevence před nárazem, mlhová světla, diodové světlomety, diodová koncová světla, dešťový a světelný senzor, multifunkční a elektricky nastavitelný volant s koženým věncem, elektricky ovládaná sluneční clona zadního okna, vyhřívání sedadel vpředu a vzadu, automatická čtyřzónová klimatizace, automatické ovládání víka kufru, bezklíčový vstup, zadní parkovací kamera, elektricky ovládané střešní okno, ConnectedDrive Services – mobilní internetový portál, možnost integrace aplikací chytrých telefonů, navigační systém Professional s dotykovým displejem o úhlopříčce 10,25“, hudební systém s 12 reproduktory, Bluetooth a příjmem digitálního signálu, palubní počítač.

Výbava testovaného vozu:Metalický lak (+29.796,-), 19palcová kola V-Spoke 620 (+75.868,-), dojezdové pneumatiky Runflat (+8.684,-), plynule dovírané dveře (+18.434,-), design exteriéru Pure Excellence (+24.128,-), protisluneční ochrana oken (+14.092,-), průchozí nakládací systém (+4.056,-), paket Heat Comfort – vyhřívaný volant, vyhřívané loketní opěrky (+10.842,-), paket Ambient Air – provonění interiéru (+8.684,-), masážní funkce předních sedadel (+29.796,-), TV funkce (+33.878,-), ovládání gesty (+6.786,-), ovládání prostřednictvím tabletu (+13.286,-), design interiéru Pure Excellence (+54.184,-), paket Business Class – exkluzivní Nappa kůže, komfortní, elektricky nastavitelná přední sedadla, elektricky nastavitelná zadní sedadla, hudební systém Harman Kardon s 16 reproduktory o výkonu 600 W (+146.406,-), BMW ConnectedDrive Plus – informace o hustotě provozu, technický informační servis, dálkové ovládání vybraných funkcí vozu pomocí chytrého telefonu (+8.372,-), Driving Inovation Plus Package – klíček s displejem, laserové světlomety, diodové mlhovky, parkovací asistent pro samočinné parkování, kamerový systém sledující okolí vozidla, bezdrátové nabíjení pro telefon, adaptivní tempomat s funkcí stop and go do rychlosti 210 km/h, asistent pro jízdu v pruzích, asistent pro jízdu v kolonách (+151.554,-).