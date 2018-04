Jaguar F-Type 2.0 Turbo – Žít, či nechat zemřít?

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Samotnému se mi nechce věřit, že od mého prvního, a vlastně i posledního pořádného osobního setkání s Jaguarem F-Type, uplynuly už více než tři roky. Tenkrát, na podzim 2014, to byl docela krátký, ale neskonale intenzivní románek, z něhož nakonec vzniknul slušný popis našeho společného soužití. Bílý kompresorový šestiválec s výkonem 380 koní se mi tenkrát pouštěl z rukou nesnadno, na druhou stranu jsme to všechno utnuli v tom nejlepším. Zůstaly krásné vzpomínky, které si čas od času připomenu opětovným přečtením vlastně posledního „legitimního“ testu F-Typu na Auto.cz.

Tohle auto prakticky nestárne, a proto není divu, že se loňský facelift zaměřil pouze na drobné změny vzhledu či doplnění světelné techniky o adaptivní diodové světlomety. Oku bystrého pozorovatele však jistě neuniklo, že se vzadu místo dvou středem vedených trumpetek (u verzí s motory V6), případně dvou na každé straně nárazníku (motory V8) objevila další, nekruhová, značící nový základní motor.

Když jsem v roce 2014 okusil sílu a emoce F-Typu, ani ve snu by mě nenapadlo, že Jaguar jednou nabídku doplní o čtyřválec, navíc na vůz s nekonečně dlouhou kapotou s podměrečným objemem 2.0 litru. Jenže tohle se loni stalo skutečností a mě napadlo, jestli si náhodou v Coventry nedělají jenom legraci. To už bylo snazší akceptovat, že Jaguar zkombinoval osmiválec výhradně s pohonem 4x4. Asi už chápete, že když se mi dostal do ruky klíč čtyřválcového F-Typu, nějak jsem nepocítil potřebu navázat tam, kde jsme společně v roce 2014 skončili. Najednou to byla prostě jenom práce…

Chlapské řečičky!

Jenže silácké řeči člověka milujícího velkoobjemové motory jsou jedna věc, dlouhými roky budovaná láska k dokonalým tvarům F-Typu však věc druhá. Co vám budu povídat – stačil jediný pohled na široké a boubelaté boky kupé v redakční garáži a na nějaký čtyřválec jsem okamžitě zapomněl. Za ty roky odloučení vůz nezestárnul ani o minutu, stále vysílá elektrizující náboj a běda tomu, komu se stane drogou.

Auto mě díky klíčku v kapse poznává, tahám za jinak efektně skrytou kliku, a konečně zase cítím ten závan kvalitní kůže. Hlavně se mi však opět naskýtá jeden z nejhezčích výhledů z kabiny, jaké jsem dosud zažil. Sedíte tak nízko a vzadu, až získáte dojem, že budete při jízdě šoupat zadkem o silnici za současného broušení zad zadním kolem. Před sebou ta brutálně dlouhá kapota, kvůli níž si při kličkování mezi sloupy připadám trochu jako surikata, avšak stále na vrcholu blaha. Že je vpředu něco „jinak“, si vlastně v opojení autem jako celku uvědomuji až po několika kilometrech.