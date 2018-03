Toyota Auris TS Hybrid Freestyle – Oplastované loučení

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Japonská automobilka přivezla na autosalon v Ženevě předobraz nové generace Toyoty Auris. Sice jsme se kvůli zatmaveným okénkům nemohli podívat dovnitř, ale ani interiér nezůstal tajemstvím dlouho. Internetem už kolují první snímky zcela odhaleného Aurisu třetí generace, jenž dorazí na trh v průběhu letošního roku.

Vraťme se ale k dosluhující druhé generaci, která má za sebou vcelku tradiční modelový život. Vůz se poprvé ukázal na pařížském výstavišti v roce 2012 a k prvním zákazníkům doputoval v roce následujícím. Pro prakticky smýšlející motoristy v nabídce nechybí kombi, které je tu označováno jako Touring Sports. A co by to bylo za Toyotu, kdyby v nabídce chyběla možnost hybridního pohonu?

V průběhu roku 2015 přišla řada na drobné korekce v rámci faceliftu. Proč se tedy auto objevuje mezi testovanými novinkami nyní? Japonci na závěr životního cyklu připravili ještě provedení Freestyle, které se vyznačuje výraznějším vzezřením s oplastovanou karoserií. A aby to byla rozlučka se vším všudy, pod kapotou testovaného exempláře pracuje hybridní ústrojí, konkrétně zážehová osmnáctistovka v kombinaci s generátorem a synchronním elektromotorem. Derniéra může začít...

Praktičnost kontra zpracování

Ještě před představením samotného provedení Freestyle dovolte malou sondu do změn, kterými Auris prošel v rámci faceliftu před třemi lety. Po vzhledové stránce se to nejvíce podepsalo na přídi, světlomety jsou menší a navazují na masku chladiče, vzadu si zase můžeme všimnout přepracovaných svítilen či nárazníků. Dlužno říct, že omlazení autu prospělo. Vypadá moderněji, navíc mu nechybí futuristický nádech, což se při volbě hybridu může hodit.

Výbavu Freestyle, která v ceníku Aurisu tvoří třetí stupeň po základním Live a vyšším provedení Active, poznáte díky několika inovacím. Nechybí parkovací senzory vpředu a vzadu, zatmavená okna vzadu a na pátých dveřích, černé masce sekundují Bi-LED světlomety a vůz je posazen na 17“ kolech. Klíčové je pak oplastování spodní části karoserie a ochranné prvky nárazníků vpředu a vzadu.

Změny to nejsou nikterak násilné, ale ve skutečnosti designu auta jen a pouze prospívají, byť zrovna nemusíte mít dobrodružného ducha. A pokud máte, nechte jej v sobě dále spát. Auris sice nyní vypadá akčněji, stále jde ale o rodinný kombík, který majitele uspokojí zejména na okreskách a při městském popojíždění do školy a supermarketu. O tom ale později.

V kabině zůstává vše při starém. Pro zákazníky to může být trochu zklamáním, jelikož druhá generace Aurisu se nevyznačovala zrovna působivou a moderní kabinou. Zejména ne v kontrastu s povedeným exteriérem. Jenže těžko čekat zázraky „jen“ od nové výbavy, která se navíc ani nestala tou nejvyšší (nad ní jsou ještě Executive a Selection).

Uvnitř tak počítejte s tvrdými plasty či oku nelahodícími přepínači. Na druhou stranu kabina působí bytelně a samotné zpracování se zdá být vydařené. Právě uvnitř ale nakonec pocítíte, že tohle auto potřebovalo nástupce jako sůl. Nelogickým řešením je třeba situování maličkého voliče samočinné převodovky na středový tunel, kde jej doprovází jen a pouze plasty. Přitom stačilo prvky jen lehce přeházet a měli byste tu porci odkládacího prostoru, kterou zájemci o praktické kombi jistě ocení.

Naopak uspokojí 7“ dotyková obrazovka infotainmentu, nechybí možnost bezdrátového připojení prostřednictvím bluetooth, ale ani zadní parkovací kamera. Většinu funkcí sice ovládáte dotykem (teplotu naštěstí ne, pro ni tu zůstal samostatný panel), ale lze je snadno obsloužit i na multifunkčním volantu. Za příplatek 17.000 Kč pak dostanete stejný systém s navigací Go, která kromě mapových podkladů poskytne i informace o počasí, cenách paliva či parkovacích místech.

Sedáky vpředu sice nemají výrazné boční vedení, ale hybridní Auris není žádným trhačem asfaltu, tudíž se v zatáčkách nemusíte bát nepříjemného cestování ze strany na stranu. Potěšující je bohatý prostor nad hlavou i pro nohy, kde vám v pohodlném „rozvalení se“ nebude bránit ani středový tunel. S výškou 176 centimetrů se s přehledem posadím sám za sebe. Kolega se 190 centimetry už tu nohy skládá o něco hůře, avšak nad hlavou mu stále zůstává dostatečná rezerva. V rámci nové generace bych kromě použitých materiálů poprosil zapracovat na dvou věcech: zvětšit nástupní prostor a rozsah nastavení volantu.

Kombíky jsou v tuzemsku oblíbené zejména díky velkým kufrům, což ale mnohdy nejde ruku v ruce s hybridním pohonem. Tady se to ale Toyotě podařilo vyřešit elegantně. Baterie rozmístila po podlaze, takže tím zavazadelník nikterak neutrpěl. V základu nabídne 600 litrů, což je stejně jako u konvenčně poháněných sourozenců. Při sklopení zadní lavice (v poměru 40:60) se můžete spolehnout na velkorysých 1658 l. Kufr sice neoplývá síťkami pro držení drobností, ale má dvojité dno, vcelku nízkou nakládací hranu a při sklopení sedadel poskytne takřka rovnou ložnou plochu. Požadavky náročnějších rodin tak Auris splňuje s přehledem.