Apple auto: Co o něm zatím víme? Pracují na něm tisíce lidí!

Je zřejmé, že touha Applu vytvořit automobil se v průběhu let stává reálnější, i přes táhlý vývoj a mnohé ústupky. "Apple Car" by se mohlo začít vyrábět už v roce 2026. Kde? Kolik bude stát? A jak bude vypadat?

Zájem společnosti Apple o automobil se datuje ještě před představení prvního iPhonu v roce 2007. Steve Jobs i jednal s potenciálním výrobcem malého a dostupného auta, ale nakonec se raději zaměřil na další vývoj iPhonu a další elektroniky.

Projekt od začátku provází vzestupy, pády a fámy. Aktuálně však víme, že Apple skutečně intenzivně pracuje na projektu poloautonomního automobilu s kódovým označením Project Titan. Sama společnost to uvedla v roce 2021 a pokračuje v náboru zaměstnanců na pozice, které se specializují na vývoj auta.

V současné době na projektu pracuje přes 1.000 lidí a společnost Apple zkouší různé technologie na zkušebních mulách, přičemž většina testů probíhá na bývalém okruhu společnosti Chrysler, který byl Applem zakoupen v roce 2021 za 125 milionů dolarů.

Apple usiluje o to, aby dokázali nabídnout lepší integraci hardwaru, softwaru a služeb než potenciální konkurenti na trhu s elektromobily.

Svůj autonomní vůz chce Apple uvést na trh do roku 2026, ale vzhledem k ambiciózní povaze projektu se může stát, že se projekt nakonec odloží.

Možní partneři

Protože Apple nemá s výrobou automobilů žádné zkušenosti, bude potřebovat partnery. Nadějná se jevila možná spolupráce s Hyundai (nebo dceřinou Kia), kteří by mohli nabídnout platformu E-GMP i výrobu v USA. Na konci roku 2021 ale Hyundai oznámilo, že z této potenciální spolupráce sešlo, což doprovázel také pokles hodnoty jejich akcií o 6,2 %.

Apple prý také zvažuje partnerství s General Motors a PSA, to by mohlo pomoci s uvedením Apple auta na mezinárodní trhy. Je také známo, že probíhala jednání mezi Apple a BMW, Toyotou nebo Porsche, ale tady šlo nejspíše o Apple CarPlay, vývoj infotainmentu a podobně.

Mark Gurman z agentury Bloomberg vysvětlil, že Apple se snaží najít pomoc mezi zavedenými automobilkami, ale ty se prý obávají dopadů takové dohody na vlastní značku.

Podle listu The Korea Times je Apple velmi blízko podpisu dohody se společností LG Magna e-Powertrain. Applu zřejmě vyhovuje i "středně velká" výrobní kapacita tohoto potenciálního partnera, z čehož lze usuzovat, že auto nehodlá vyrábět ve vyloženě masovém měřítku. První generace elektromobilu Apple je údajně vnímána spíše jako příležitost k vyhodnocení návratnosti projektu.

Po uzavření dohody o společném vývoji pohonného ústrojí mezi společnostmi Magna a LG se tak pravděpodobným uchazečem o výrobu vozu Apple Car stala také továrna Magna Steyr v Rakousku. Ta vyrobila už přes 4 miliony aut, přes 30 modelů pro různé automobilky.

V současné době se v závodě Magna Steyr v Grazu vyrábí Mercedes-Benz třídy G, konvenční a hybridní verze BMW řady 5, BMW Z4 a příbuznou Toyotu GR Supra. A také Jaguar E-Pace a elektromobil Jaguar I-Pace. Tedy sériové, ale ne zcela masově dostupné modely.

Apple jedná také o zapojení stávajících partnerů, jako jsou například Foxconn a Luxshare. Obě tyto firmy mají již s elektromobily zkušenosti. Je sice nepravděpodobné, že by s nimi Apple spolupracoval na automobilu jako celku, ale mohly by hrát důležitou roli v dodavatelských řetězcích.

Dalšího klíčového partnera Apple hledá pro vývoj baterií. V červnu 2021 jednali s čínskými výrobci CATL a BYD, přičemž Apple prosazoval vybudování výrobních závodů v USA. Tyto společnosti však odmítly vytvořit týmy, které by se Applu a plánům v Americe věnovali, takže jednání ztroskotala.

BYD již dokonce má závod na výrobu železito-fosfátových baterií v kalifornském Lancasteru, ale jednoduše odmítli postavit novou továrnu, která by dodávala výhradně společnosti Apple.

Místo toho Apple možná plánuje spolupracovat na bateriích s tchajwanskými výrobci. Již zmiňovaný Foxconn a Advanced Lithium Electrochemistry plánují ve Spojených státech zřídit továrny, které by nakonec mohly pro Apple auto vyrábět baterie.

Nejnovější zprávy hovoří o tom, že Apple zvažuje převzetí začínající automobilky Canoo z Californie. Ta chce letos zahájit výrobu svého prvního elektromobilu, ale potýká se s ekonomickými problémy. Apple nemá zájem o její technologii, zajímá se spíše o inženýry.

Bývalý výkonný ředitel společnosti Canoo Ulrich Kranz je již nyní jedním z vedoucích pracovníků projektu Apple automobilů. Apple má také několik bývalých inženýrů společnosti Canoo ve svých řadách. A obě společnosti jednaly o různých nápadech již dříve a to v roce 2020, od investic až po akvizici.

Design

V současné době nemá Apple partnera pro výrobu vozu a nemá ani pevně stanovený design. Plánuje ho však dokončit do konce roku 2024 a v roce 2025 zahájit testování.

Design by se měl nést v tradičním duchu minimalismu, který známe z elektroniky Apple. Zároveň se však má záměrně ukázat spousta detailů, například senzorů. A to je dobře, auto má podle mě vypadat propracovaně a funkčně, nikoli až příliš jednoduše a sterilně.

Zpráva agentury Bloomberg o potenciální spolupráci se společností Canoo naznačuje, že "Apple Car" bude mít tvar podobný minivanu. S prostorným interiérem, který má být především pohodlný a prostorný.

Zdroje ze společnosti Apple tvrdí, že právě koncept Canoo Lifestyle Vehicle se zdá být velmi podobný tomu, co navrhnuli jejich vlastní designeři.

Autonomní jízda

V Apple měli původně příliš ambiciózní plány. Chtěli navrhnout plně autonomní vozidlo, které by nevyžadovalo žádnou interakci ze strany řidiče, což se dosud žádné automobilce nepodařilo. To se ale zřejmě nepodaří.

Autonomní řízení bude pravděpodobně k dispozici pouze na dálnici. Cestující budou moci například sledovat filmy, přičemž systém je upozorní, kdy je třeba přepnout na manuální ovládání. Z počátku bude samořízení k dispozici jen pro USA, poté by mohlo přijít i do dalších zemí.

Platforma

Původně měla platforma počítat s plně autonomním řízením, což by umožnilo kruhové rozmístění sedadel a vynechání pedálů i volantu. Z toho ale sešlo a proto dnešní plány více připomínají klasický automobil, respektive elektromobil.

Očekáváme velkou a vydatnou elektrickou baterii, která bude součástí tzv. skateboardové platformy – podvozku s rovnou podlahou. A jeden, nebo dva elektromotory.

Baterie a nabíjení

Apple auto by mělo být kompatibilní s kombinovaným nabíjecím systémem (CCS), standardem používaným pro nabíjení elektromobilů. To by majitelům Apple auta umožnilo používat již dostupné nabíjecí stanice.

Apple vyvíjí novou konstrukci baterie, která má potenciál radikálně snížit náklady na a zvýšit dojezd vozidla. Má být monočlánkové konstrukce, což zvětší celkový objem článku uvnitř akumulátoru tím, že se odstraní pouzdra a moduly.

Baterie pro Apple car by měla mít složení zvané LFP (lithium-železo-fosfát), které je ze své podstaty méně náchylné k přehřátí a levnější na výrobu než li-ion baterie.

Procesor

Procesor pro vůz Apple je vyvíjený skupinou interních inženýrů, kteří vytvořili také procesory pro počítače Mac M1/M2, iPhony a další zařízení. Agentura Bloomberg popisuje tento čip jako nejpokročilejší součástku, kterou Apple interně navrhl. Má mít čtyřnásobný výkon oproti současným počítačům Mac.

Skládá se prý z neuronových procesorů, které jsou schopny zvládnout požadavky umělé inteligence autonomního řízení. Možná bude potřebovat sofistikovaný systém vnitřního chlazení, bez kterého se dnešní Macy obejdou.

Senzory

V roce 2020 představil Apple senzory LiDAR a vybavil jimi iPad Pro a vrcholné iPhony. Tento senzor dokáže pomocí laseru oskenovat prostor a určit vzdálenosti objektů. V případě současné elektroniky však maximálně do vzdálenosti 5 metrů.

Společnost Apple jednala minimálně se čtyřmi dodavateli, kteří mají vyvinout novou generaci těchto senzorů. Mají být menší, cenově dostupnější a zároveň mnohem výkonnější. Takže by mohly zásadně sloužit i pro účely automobilu.

Infotainment

Jak by se dalo očekávat, zvěsti předpokládají použití velkých dotekových displejů na palubní desce Apple auta. S tím přišla Tesla a okoukali to i další výrobci. Jak však ukázaly reálné zkušenosti, toto řešení je poněkud nešťastné a mnoho výrobců od něho zase upouští. Doufáme, že Apple si tohoto zpátečnického trendu všimne a v interiéru najdeme i pořádná tlačítka.

Bezpečnost

Bezpečnost je dosavadním hlavním požadavkem i problémem Apple auta. Inženýři pracují na redundantních a záložních systémech, které zabraňují selhání autonomního řízení.

Apple chce mít systém mnohem více "zmáknutý" než např. Tesla, nebo Waymo. Právě tato oblast tak bude zásadním faktorem doby uvedení auta od Apple na trh.

Cena

S postupem času se plánovaná dostupnost Apple auta snižuje. Bude pravděpodobně prodáván jako elektromobil špičkové třídy. Zvěsti naznačují, že ho Apple plánuje prodávat za cenu okolo 100.000 dolarů, což by zhruba odpovídalo cenovce Tesly Model S.

Lidé a vývoj

Historii projektu vývoje autonomních systému i celého Apple vozu provází mnoho nadějných momentů, masivních propouštění, ale hlavně celá řada významných jmen automobilového průmyslu. Na projektu pracovali a pracují tisíce odborníků se zkušenostmi z různých automobilek, z tradičních značek i technologických start-upů.

V únoru 2015 se objevily zprávy, že Apple nabízel klíčovým zaměstnancům Tesly pobídky k zaměstnání. A již koncem tohoto roku uzavřela společnost Apple se společností Torc Robotics smlouvu na vybavení dvou vozů Lexus SUV sonary.

"Je docela těžké něco utajit, když si na to najmete přes tisíc inženýrů," pronesl Elon Musk v roce 2016. Tento interní tým Apple zkoumal celou řadu technologií, včetně tichých motorizovaných dveří, interiéru bez volantu a pedálů, displeje s rozšířenou realitou, vylepšené senzory LiDAR, sférická kola (o tvaru koule) a další.

Neexistovala ale žádná jasná vize vozu jako celku a vedoucí pracovníci se neshodli ani na zásadních bodech, jako například na tom, zda má být vůz autonomní nebo poloautonomní. To vedlo ke zpožděním a vnitřním sporům.

V září 2016 byly propuštěny desítky zaměstnanců z projektu. A celý tým se začal specializovat především na systémy autonomního řízení, nikoli na auto jako celek. V roce 2017 deník The New York Times naznačil, že Apple přestal vyvíjet vlastní samořízené auto.

Apple získal od kalifornského dopravního úřadu povolení k testování samořízených vozidel na veřejných komunikacích a v roce 2018 začal intenzivně testovat. Ke zkouškám radarů a dalších technologií autonomního řízení posloužily další vypůjčené Lexusy RX a také Transportery T6, které přepravovaly zaměstnance Applu v Silicon Valley.

V červenci 2018 zatkla FBI bývalého zaměstnance společnosti Apple za údajnou krádež obchodního tajemství projektu samořízeného auta.

V roce 2019 společnost propustila přibližně 200 zaměstnanců pracujících na projektu Titan a v květnu dostala další ránu, když CJ Moore (který dříve působil jako ředitel softwaru autopilotu v Tesle) opustil společnost necelý rok po svém nástupu.

Apple v červnu 2019 koupili start-up Drive.ai, který navrhl samořídící kyvadlovou dopravu. Apple najal několik zaměstnanců Drive.ai v oblasti inženýrství a produktového designu pro svůj vlastní projekt samořízeného auta.

Mezi další významné zaměstnance patří pět lidí ze společnosti A123 Systems, která se specializuje na výrobu baterií pro elektromobily. Apple kvůli tomu čelil žalobě (nyní urovnané) kvůli přebrání zaměstnanců.

Začátkem prosince 2020 agentura Bloomberg informovala, že John Giannandrea, vedoucí umělé inteligence Apple, dohlíží na vývoj "Apple Car", protože Bob Mansfield odešel do důchodu.

V prosinci 2020 si Apple najal Manfreda Harrera, manažera společnosti Porsche se zkušenostmi s konstrukcí podvozků. Harrer byl považován za jednoho z nejlepších inženýrů v koncernu Volkswagen.

V roce 2020 pro sebe Apple získal Jonathana Siveho, inženýra z BMW, který pracoval také ve společnostech Tesla a Waymo. A Stuarta Bowerse, dalšího bývalého viceprezidenta společnosti Tesla, který pracoval na samořídicím systému Tesly.

V červnu 2021 Apple pro svůj projekt najal také Ulricha Kranze, bývalého vedoucího pracovníka BMW a zakladatele startupu Canoo. V BMW byl zaměstnán 30 let.

V květnu 2022 se k týmu Apple Car připojil dlouholetý inženýr Fordu Desi Ujkashevic, kde působil jako globální ředitel oddělení automobilového inženýrství.

Apple v červenci 2022 najali bývalého manažera Lamborghini, Luigiho Taraborrelliho. Ten se léta podílel na konstrukcích celých platforem a dílčích částí. Ten je nyní jedním z nejvyšších manažerů projektu Apple Car, který v současné době vede Kevin Lynch (známý jako tvůrce Apple Watch) a John Giannandrea.