Bentley se daří navzdory koronaviru. Loni prodalo nejvíce aut ve své historii

Automobilka Bentley v loňském roce prodala 11.206 nových automobilů. Původní plány sice počítaly s vyšším číslem, i tak to však výrobce luxusních aut považuje za velký úspěch. Navzdory pandemii koronaviru se totiž automobilce povedlo dosáhnout nejlepšího výsledku ve své historii. Meziročně prodeje Bentley vzrostly o dvě procenta.

Výsledek Bentley je o to pozoruhodnější s přihlédnutím k tomu, že jeho produkce byla v březnu zastavena na dlouhých sedm týdnů a následných devět týdnů jela jen na polovinu své kapacity. Výroba dokonce byla upravena tak, aby byla splněna opatření pro zajištění odstupu pracovníků, při zajištění dostatečné výrobní kapacity pro uspokojení poptávky.

„I když jsme před vypuknutím pandemie očekávali větší prodeje, když vezmeme v úvahu úroveň omezení po celém světě po většinu roku, je dosažení rekordních prodejů důležitým ukazatelem našeho potenciálu,“ komentuje loňské prodejní výsledky generální ředitel automobilky Adrian Hallmark.

Důvod úspěchu automobilka vidí v sedanu Flying Spur, jehož výroba v nové generaci byla spuštěna na podzim 2019. Její prodeje se tak plně rozběhly právě až v loňském roce, na podzim navíc poptávku dále navýšilo rozšíření nabídky o osmiválcový derivát. Nejprodávanějším modelem však zůstala Bentayga, tvořící 37 % celkových prodejů značky. Dařilo se jí i přes zpoždění příchodu modernizované verze tohoto SUV. Naopak výroba vlajkové lodi Mulsanne byla loni definitivně ukončena, spolu s čímž skončil i legendární motor 6.75 V8.

Z hlediska trhů zůstává největším region Amerika, kde Bentley loni prodalo 3.035 aut, o čtyři procenta více než o rok dříve. Nejvíce však rostly prodeje v Číně, výsledných 2.880 prodaných vozů je o 48 % více než v roce 2019. Evropské prodeje Bentley naopak loni klesly o 18 % na 2.193 automobilů.

Výhled pro letošní rok šéf Bentley označuje navzdory pokračující nejistotě jako „opatrně optimistický.“ „Jedna věc, která se nemění, je náš závazek k dalšímu pokroku, jehož prvním krokem je uvedení modernizované Bentaygy Hybrid. Jedná se o jednu z devíti novinek, které uvedeme v letošním roce, když pokračujeme na naší strategické cestě Beyond 100 a na naší zrychlené cestě k tomu, abychom se do roku 2030 stali plně elektrifikovanou automobilkou,“ doplňuje k tomu Adrian Hallmark. Mezi letošními novinkami by dále mohl být plug-in hybridní Flying Spur, stejný pohon by se pak mohl objevit i v řadě Continental.