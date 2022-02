BMW 420d xDrive Gran Coupé – Když nechcete trojku

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Když se podíváme na všechny verze příbuzných řad 3 a 4, najdeme trojkový sedan a kombík Touring (v Číně mají ještě sedan s delším rozvorem), řada 4 pak zahrnuje kupé, kabriolet a právě Gran Coupé.

Gran Coupé je přitom liftback (nebo fastback) se dvěma páry dveří a výklopnou zadní stěnou, který na délku měří 4783 milimetrů, široký je 1852 mm a vysoký 1442 mm. Mezi nápravami bychom naměřili 2856 mm. Pětidveřová čtyřka tak lehce přerůstá sedan řady 3 – ten je dlouhý 4709, široký 1827 a vysoký 1435 mm.

Design pak navazuje na klasické kupé. Liftback má podobné tvary, které zahrnují prakticky totožné provedení předních i zadních partií. To samozřejmě zahrnuje také kontroverzní obří ledviny. Mně osobně vzhled čtyřky Gran Coupé příliš neoslovuje, auto na mě působí tak nějak zavalitě. Navíc z něj mám pocit, jako by různé části navrhovali různí lidé, nesedí mi k sobě. Platí to hlavně o vyloženě výrazné přídi a spíše stroze pojaté zádi. Ale je to jen můj dojem, každý krásu vnímáme jinak.

Rozhodně se mi však líbí tmavě červený lak, který dostalo testované auto. Jmenuje se Aventurine Red III, pochází z nabídky BMW Individual a stojí 54.184 Kč.

BMW 420d xDrive Gran Coupé

Lepší kufr, horší sezení vzadu

Výhodou liftbacku je díky výklopné zadní stěně skvěle přístupný zavazadlový prostor. V Gran Coupé řady 4 poskytuje objem 470 litrů, po sklopení zadních sedaček máte k dispozici 1290 litrů. Opěradla jsou dělena v poměru 40:20:40 a složí se téměř do roviny. V kufru navíc nechybí šikovné odkládací prostory po stranách. Tohle se povedlo.

Horší je to s místem pro cestující na zadních sedadlech. Lavice je ukotvena poměrně nízko, ale ani tak tu prostoru moc není. S výškou 182 centimetrů jsem sice měl ještě drobnou rezervu pro nohy za sedadlem řidiče nastaveným na sebe, ale když jsem plnohodnotně opřel a narovnal, už jsem se hlavou dotýkal stropnice.

Ještě hůř bohužel musím ohodnotit přístup na zadní sedačky, který je hodně úzký. Zvlášť vystupování není snadné – z nízké lavice se totiž musíte v podstatě zvednout a pak se ještě protáhnout zmíněným otvorem, do něhož docela výrazně zasahuje kus karoserie okolo zadních kol.

S přístupem pak souvisí další moje výtka: Gran Coupé dostalo zapuštěné kliky, které po odemknutí „nevyskočí“, ale otevírají se podhmatem. Nejenže jsem si ani za týden na tohle řešení nezvykl, podle mě není ani moc praktické. Když je vůz mokrý, tak kliky docela kloužou, takže je musíte dlaní více „obejmout“. A snadno se umažete. Navíc i samotné dveře jsou poměrně těžké.

BMW 420d xDrive Gran Coupé

Uspořádání interiéru plně odpovídá tomu, co známe z ostatních verzí řad 3 a 4. Takže budu převážně chválit: BMW potěší výborným zpracováním, použitím hodnotně působících materiálů a především takřka dokonalou ergonomií ovládání. Na palubní desce najdeme stará dobrá tlačítka, středový tunel zase poskytuje prostor pro geniální otočný ovladač iDrive, sloužící k práci s infotainmentem. Ten je tradičně parádní.

Přesto si dovolím několik drobných výtek, například k ovládání ventilace a klimatizace: zatímco třeba u řady 5 si můžete teplotu upravit otočným ovladačem, tady máte jen tlačítko. A to prostě není tak praktické.

Také mi přišlo, že ve srovnání s pětkou (a řekl bych, že i s kupé řady 4) se sedí za volantem o něco výš. I tak je ovšem šoférská pozice docela příjemná. Provedení zadních partií zase trochu omezuje výhled vzad. A poslední výhrada se týká parkovací kamery, nebo lépe řečeno obrazu zadní kamery. Ten je totiž podivně zkreslený, zúžený. Parkovací místo na displeji vypadá menší než ve skutečnosti, takže když do něj couváte, máte pocit, že jste nebezpečně blízko autu vedle. Pak se podíváte vedle a zjistíte, že od něj stojíte třeba metr. Je to maličkost, na níž si asi zvyknete, ale stejně si říkám, jestli to nešlo udělat lépe.