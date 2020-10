BMW 840i xDrive kupé – Dost možná ta nejlepší osmička

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

BMW v roce 2018 oživilo řadu 8, kterou připomnělo stejnojmenné kupé proslavené v devadesátých letech pro svůj elegantní vzhled nebo legendární mrkačky. Na rozdíl od předchůdce se však portfolio stalo mnohem širší, když nabídku doplnil kabriolet, stejně jako vrcholné provedení M8, které byly v minulosti realizovány jen ve formě prototypů. Navíc je doplnila i čtyřdveřová varianta Gran Coupé. A tak najednou může být těžké z širokého portfolia správně vybrat.

V minulých měsících jsme otestovali už několik exemplářů řady 8, a to všech karosářských variant, včetně vrcholného provedení M8. S naprostou většinou z nich jsem měl možnost alespoň krátce se svézt, a tak s čistým svědomím můžu prohlásit, že tu nejlepší osmičku jsme v redakční garáži měli až nyní. Jde o BMW 840i xDrive kupé.

Říkáte si, jak základní šestiválcové provedení může být lepší než osmiválcový vrchol? Nechte si to vysvětlit.

Za 2,5 míče bohatá výbava

Ale hezky popořadě. BMW 840i je základní varianta osmičkové řady a také nejdostupnější varianta, v jejíchž útrobách pracuje dobře známý řadový šestiválec o objemu tří litrů. Motor o výkonu 250 kW je standardně spárován s osmistupňovým automatem a pohonem jen jedné nápravy. V případě kupé za něj zaplatíte 2.558.400 korun, za testovanou čtyřkolku dáte 93.600 korun. Je tudíž levnější než stejně výkonný naftový třílitr, dostupný výhradně s pohonem všech kol za 2.753.400 korun.

Už v takovém případě přitom dostanete skvěle vybavené auto, u něhož si nemusíte připlácet za navigaci, kožené čalounění, head-up displej, parkovací čidla nebo vyhřívaná přední sedadla. Všechny tyto prvky máte standardně, ostatně co čekat od auta za takovou cenu.

To však neznamená, že by nebylo za co si připlácet... Poslech hudby tak u konkrétně testovaného kousku vylepšil hudební systém Harman Kardon s 16 reproduktory o výkonu 464 W za 32.526 korun, interiér ozdobilo karbonové obložení za 13.546 Kč, zatímco M sportovní paket za 132.782 korun doplnil auto o M aerodynamický paket a další „M“ prvky.

Pokud bych měl příplatkovou výbavu volit já osobně, jasnou volbou by byly laserové světlomety. Za 46.072 korun totiž dostanete techniku, která umí opravdu parádně rozzářit noc. Hodně bych pak zvažoval objednání zeleného laku Verde Ermes. Osmička v něm totiž vypadá naprosto parádně, až jsem byl kupé schopný odpustit tu otyle působící záď (hlavně v oblasti C-sloupků). Škoda jen, že je součástí nabídky BMW Individual, což znamená, že stojí tučných 162.570 korun. Když si ale jdete pro šestiválcové gran turismo za více než 2,5 milionu, už asi nad touto částkou mávnete rukou...

Z příplatkové výbavy se ale našly i prvky, které bych si naopak odpustil. Paradoxně mě příliš nenadchla M sportovní sedadla evokující sedačky z M3, tedy v tomto případě bez těch odlehčujících otvorů. Kvůli vysokým bočnicím v oblasti stehen jsem si vzpomněl na někdejší svěrací kazajku v podobě sedadel minulé generace Hondy Civic Type R. Bavorácké sedačky sice výtečně podrží tělo, jenže za dlouhých jízd příliš omezují stehna řidiče, a tak se stávají nepříliš pohodlnými. Při nastupování mi navíc chybí podavače pásů.

Jinak je ale kabině máloco vytknout. Výběr materiálů, stejně jako jejich zpracování, je výtečné. Pochvalu zaslouží také pozice za volantem, sedí se velice nízko, jako ve sporťáku, což ostatně ovlivňuje i nastupování, které bez řádného protažení může být se ztuhlými svaly krkolomné.

Bez výhrad je to také z hlediska multimediálního systému. Budu se opakovat, ale iDrive je dnes podle mě nejlepší infotainment v automobilové produkci. Se skvělou a jasnou grafikou, přehledným a intuitivním ovládáním a moderními funkcemi. Zato ten už několikrát proklínaný digitální přístrojový štít kazí dojem, když jeho budíky nejsou tak přehledné. Ze zvláštně zalomeného ciferníku se hůře odhaduje rychlost, vadí mi i otáčkoměr orientovaný proti směru hodinových ručiček.

Tedy jedna zásadní výtka by tady byla, a tou je vnitřní prostor. Přestože tu před sebou máme 4,8 metru dlouhé kupé, zadní sedačky jsou přinejlepším nouzové. Nad hlavou i před koleny je zde minimální rezerva, i děti tady mají minimum životního prostoru, a tak se hodí leda na převážení drobných zavazadel. Tedy ne že by to bylo ve skutečnosti nutné. Zavazadelník o objemu 420 litrů je na poměry kupé už více než slušný, boduje hlavně svojí délkou.