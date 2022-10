BMW M850i xDrive Cabrio: Působivé svezení, ale…

BMW osmičkové řady prošlo začátkem roku modernizací, která je na první pohled příjemně decentní, přesto se dotkla řady částí automobilu – a to ve všech jeho karosářských variantách, tedy Coupé, Cabrio a Gran Coupé.

Nám se jako první zástupce modernizované osmičkové řady dostal do rukou model s označením M850i Cabrio, tedy druhá nejvyšší motorizace s vidlicovým osmiválcem a plátěnou stahovací střechou.

Na úvod připomeňme, že BMW řady 8 získalo s modernizací standardně M sportovní paket s aerodynamicky optimalizovanými komponenty. Standardem je také osvětlená maska chladiče, označovaná jako ledvinky „Iconic Glow“, která je s výjimkou vrcholné verze M8 lakovaná leskle černou barvou. Krásným detailem je pak retro logo automobilky, odkazující na letošní výročí 50 let BMW M, za které se u testovaného vozu rovněž nepřiplácelo.

To se ale nedá říct o speciálním laku. Testovaný vůz totiž zdobí lak Mahagoni II z nabídky BMW Individual, který vyšel na 135.475 Kč. Připlácelo se také za BMW laserové světlomety, které snadno poznáte podle modře lakovaných prvků. Vyjdou sice na 47.424 Kč, oproti standardním adaptivním LED světlometů ale nabízí dosvit až 600 metrů. Tedy dvojnásobek oproti standardním světlometům. Modře lakované třmeny brzd nahradily černé brzdové třmeny příplatkového M Performance paketu za 35.230 Kč, který navíc obsahuje i leskle černé okenní lišty.

Celkově působí 4843 milimetrů dlouhý kabriolet opravdu působivě a na silnicích i parkovištích přitahuje ohromnou pozornost. Při jeho parkování má proto člověk hned dva dobré důvody vybrat si místo dál od všech ostatních. Jednak potřebujete dostatek místa pro otevření opravdu dlouhých dveří, a jednak zkrátka nechcete riskovat, že se tomuhle kolosu někde něco stane.

Moderní majestát

Po usednutí do kabiny posádku přivítá interiér skutečně prémiové úrovně, čemuž ostatně napomáhá i výrazné celokožené čalounění BMW Individual Merino White/Iwory White za příplatek 97.552 Kč. A když už jsem začal s výraznými příplatky, mohu rovnou ještě zmínit skleněné prvky interiéru Crafted Clarity za 20.332 Kč, prvky obložení Carbon Fibre za 13.546 Kč nebo výrazný a skvěle hrající audiosystém Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound Systém za 105.690 Kč, ukrytý za krásnými stříbrnými mřížkami s podsvícením, které skvěle ladí s obložením.

Sportovně tvarovaná multifunkční sedadla nabízí dostatek pohodlí i pocitu jistoty, v kombinaci s elektricky nastavitelným sloupkem řízení je navíc hledání ideální pozice za volantem vyloženě sranda. Od modernizace je navíc kabina standardně vybavena M paketem, zatímco displej infotainmentu narostl z původních 10,25 palce na 12,3 palce. Nic moc dalšího se ale nezměnilo. Automobilka přitom z mého pohledu dokonale promarnila příležitost osadit kabinu podavačem pásu, který by usnadnil jeho hledání po usednutí.

BMW M850i xDrive Cabrio

Až na tuhle drobnost se však přední cestující mohou těšit na skutečně působivý zážitek, který kromě tradičního precizního zpracování a skvěle zvolených materiálů podtrhují i příplatkové specialitky, jako je například funkce ventilovaných sedadel (+23.036 Kč), systém vzduchového límce foukajícího teplý vzduch přímo za krk (+17.602 Kč) nebo paket Heat Comfort, díky kterému jsou kromě sedadel vyhřívané také loketní opěrky ve dveřích a na středové konzole. Paket navíc obsahuje i systém vyhřívání volantu.

Vzhledem k testování vozu v období, kdy už rána začínala být poměrně chladná, tak nebyl problém ani dorazit do kanceláře se staženou střechou. Kombinace účinného vyhřívání sedadel/opěrek/volantu, dostatečně výkonného topení a systému foukajícího teplý vzduch na krk dokázala zajistit vysoký tepelný komfort během chvíle.

Ovšem zatímco vpředu si posádka může užívat královský prostor, vzadu už to tak slavné není. S kolegy jsme sice vyzkoušeli krátkou cestu vozem ve třech, nicméně žádná velká sláva to nebyla – ani pro spolujezdce vpředu, ani pro cestujícího vzadu. Při výšce 182 cm totiž s nataženou střechou není místa nazbyt pro kolena ani nad hlavou. V následujícím týdnu jsem tak nakonec zadní sedadla odsoudil k funkci odkládacího prostoru a zakryl je praktickou větrnou clonou, která usnadňuje jízdu bez střechy i při dálničních rychlostech.

Nijak výrazně oslňující není ani objem zavazadelníku, který je ale variabilní. V jeho horní části je totiž schránka pro složenou střechu. Pokud je střecha natažená a schránka složená, zavazadelník nabízí objem 350 litrů. Při složené střeše se však zmenší na 280 litrů. Prostor je přitom poměrně hluboký, ovšem mělký. Zajímavostí je pak možnost sklopit zadní opěradla, přesto si s převozem objemnějších předmětů nedělejte moc velké iluze. Golfový bag se ale jistě vejde.

Zabrat umí parádně

Pod kapotou testovaného vozu se ukrývala motorizace M850i xDrive (AT), tedy druhá nejvýkonnější motorizace v nabídce. Podobně jako plnotučné BMW M8, také BMW M850i je osazeno přeplňovaným 4,4litrovým vidlicovým osmiválcem, který přes osmistupňovou automatickou převodovku Steptronic Sport pohání všechna kola.

Osmiválec je naladěn na nejvyšší výkon 390 kW v rozmezí 5500 až 6000 min-1, nejvyšší točivý moment 750 Nm je však dostupný již v rozmezí 1800 až 4600 min-1. I navzdory pohotovostní hmotnosti 2125 kilogramů tak osmiválec vystřelí luxusní kabriolet na 100 km/h za 4,1 sekundy a maximální rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h.

Motor se přitom sbírá do otáček s nádhernou lehkostí, kterou jen podtrhuje plynulost a rychlost osmistupňové automatické převodovky. Při nastartování se sice motor decentně ozve, při jízdě po městě o něm ale většinu času prakticky nevíte. Tedy dokud pořádně nesešlápnete plyn.

BMW M850i xDrive Cabrio

Jakmile se totiž motor dostane nad střední pásmo otáček, umí o sobě dát příjemně vědět. Jeho zátah je přitom působivý již od nižších otáček a ani s jejich růstem nijak nevadne. Mít pod kapotou osmiválec je zkrátka nesmírně příjemný zážitek, který si řidič snaží užívat co nejčastěji je to možné. Přesto mě možná trochu zamrzelo, že v nejvyšších spektrech otáčkoměru nepředvádí motor ještě nějakou zajímavější show. Tedy s výjimkou velmi zvláštně nastaveného umělého zvukového projevu, který osmiválec se standardně sportovním výfukovým systémem snad ani nemá zapotřebí. Svým zvláštním nástupem a rychlým mizením mi navíc umělý zvukový doprovod místy připomínal odcházející zvukovou kartu.

Trochu mě však zamrzelo i naladění systému stop-start, kterému na můj vkus chyběla špetka elegance a plynulosti. Zejména proces dobržďování a zhasínání motoru působil na můj vkus vcelku hrubě, naopak startování a rozjezdy už ale osmiválec zvládal plynule. Osmiválcová osmička je však stále vybavena kouzelným tlačítkem vedle voliče převodovky, které umí celou tuhle zbytečnou show snadno vypnout.

Parádní GT

Jakmile jsem ale vypnul stop start a motor zbytečně nehonil do otáček, kde se přidávaly umělé zvuky (což při českých silničních limitech beztak znamená poměrně rychlý výlet za povolené limity), chovalo se BMW 850i jako naprosto dokonalé Gran Turismo. A to i se staženou střechou.

Příplatkový adaptivní M podvozek Professional (+71.812 Kč), který se mohl opřít do skutečně tuhé karoserie, předváděl fantastickou práci prakticky na každém typu povrchu. V podbězích přitom byla standardně 20“ litá kola, obutá do poměrně nízkých pneumatik o rozměru 245/35 vpředu a 275/30 vzadu. Přesto byl podvozek nádherně tichý, ani na větších nerovnostech se neozývalo žádné bouchání, neměl sklony k odskakování a řidiči dával neskutečný pocit jistoty. Už jen za tohle si technici BMW zaslouží potlesk.

S autem jsem se sice snažil párkrát prohnat po svých oblíbených okreskách, poměrně záhy jsem ale zjistil, že mi to nepřináší žádný výrazný pocit radosti. Auto se sice do zatáček skládá vcelku ochotně, čemuž pomáhal i standardní M sportovní diferenciál a systém aktivního řízení s natáčením kol zadní nápravy, zatímco motor ho uměl zase krásně vytáhnout a krásně rozjet na rovinkách. Přesto jsem podvědomě cítil, že větší pohodu si užiju při korzování na dlouhých cestách, kde nebudu muset řešit dostatek prostoru, okolní provoz, atd. Nemluvě o možnosti nechat osmiválec naplno dýchat při vyšších rychlostech.

Tradičně jsem se tedy vydal do země zaslíbené, kde nás na dálnicích rychlostní limity trápit nemusí. Už cesta po českých dálnicích se staženou střechou a větrolamem místo zadních sedaček přitom působila naprosto pohodlně a se spolujezdcem jsem mohl při 130 km/h konverzovat bez nutnosti zvyšovat hlas. Poměrně slušný akustický komfort nám přitom vydržel až téměř do 160 km/h. Nad tyto rychlosti už je ale pohodlnější střechu zatáhnout.

Samotný proces ovládání střechy přitom probíhá plně automaticky a vše je hotové do 15 sekund. Navíc kvůli tomu není potřeba ani zastavit – BMW vše zvládá do rychlosti 48 km/h. I na dálnici tak stačí odbočit na odpočívadlo či k pumpě a než znovu najedete, vše je hotové. Plátěná střecha pak nabízí solidní zvukovou izolaci. Stropnice navíc působí příjemně na dotyk, jen zadní okno není kdovíjak velké. To je ale u kabrioletů vcelku pochopitelné.

Závěr

Osmičkové BMW Cabrio je skutečně krásné auto, které navíc v motorizaci M850i xDrive AT dokáže předvést skvělou dynamiku. Osobně mi však trochu chyběly emoce a radost z jízdy, což tak nějak automaticky očekávám s každým M v názvu modelu. Ať už se jedná o samotný vrchol, nebo jeho předstupeň. Možná jsem si ale jen netroufl vytáhnout auto blíž k jeho limitům. Bez ohledu na svižnost přesunů mě ale mrzel i umělý zvuk motoru a méně kultivovaný systém stop-start při popojíždění po městě.

BMW M850i xDrive Cabrio

Ze všeho nejvíc jsem si tak nakonec užíval svižnější korzování na delší vzdálenosti, kdy jsem docenil parádní komfort podvozku a stále nesmírně příjemnou kabinu, která navzdory velkým displejům, skleněným dekorům a okázale luxusnímu pojetí stále nabízela příjemnou ergonomii. A vlastně i nějakou tu praktičnost, pokud zrovna nebylo potřeba cestovat více jak ve dvou lidech.

Když jsem se ale nakonec díval do ceníku a technických parametrů, došel jsem k závěru, že bych byl vlastně i ochoten oželet vidlicový osmiválec a smířil bych se „jen“ s řadovým šestiválcem o výkonu 254 kW. Ať už s pohonem všech kol, nebo jen těch zadních. Zrychlení se sice protáhne o 1,1 až 1,4 sekundy a ve standardu bude chybět i nějaká ta výbava, spotřeba se však vejde pohodlně do 10 litrů, auto bude lehčí a cena bude bezmála o cca 700.000 korun nižší.

Začněme ale tou spotřebou. Automobilka hovoří o kombinovaném průměru 10,7 až 11 litrů na 100 kilometrů, jak ale nejspíš tušíte, v praxi je to horší. Osobně jsem se při svižných přesunech po okreskách a přískocích po městě pohyboval se spotřebou okolo 13 až 14 l/100 km. Pokud jsem se snažil, dostal jsem se na spotřebu 12 až 13 l/100 km, svižnější přesuny naopak vyhnaly ukazatel kousek pod hranici 17 l/100 km. Osmiválec si zkrátka umí přihnout, nádrž o objemu 68 litrů ale naštěstí nějakou chvíli vydrží.

A co cena? Zatímco šestiválcovou osmu 840i s plátěnou střechou a pohonem zadních kol pořídíte od 2.294.800 Kč (se čtyřkolkou od 3.039.400 Kč), osmiválec M850i xDrive startuje od částky 3.725.000 Kč. S příplatkovou výbavou, přičemž například Heat Comfort či vzduchový límec bych doporučil každému, se však cena dostala až na 4.398.699 Kč. To už je přitom vlastně jen kousek od vrcholného BMW M8 Cabrio, které nabídne svých 441 kW a bohatou výbavu za cenu od 4.436.900 Kč.

Nejlevnější verze modelu 2.945.800 Kč (BMW 8 40i AT) Základ s testovaným motorem 3.725.800 Kč (BMW M850i drive (AT) Testovaný vůz bez příplatků 3.725.800 Kč (BMW M850i drive (AT) Testovaný vůz s výbavou 4.398.699 Kč (BMW M850i drive (AT)

Plusy

Působivý zátah

Komfortní podvozek

Vnitřní ergonomie

Elegantní a sportovní vzhled

Nabídka komfortního příslušenství

Minusy