Modernizované BMW řady 5 oficiálně: Důraznější design a elektrifikace

Věděli jste, že se BMW řady 5 může pochlubit nejbohatší historií ze všech aktuálně vyráběných modelů mnichovské automobilky? První generace pětkového sedanu se totiž poprvé představila již v roce 1972 a dnes se můžeme na silnicích potkat již se sedmou generací. Praktičtější řada 5 Touring je mladší, vyrábět se začala teprve v roce 1991, dnes už ovšem po silnicích jezdí pátá generace populárního kombíku.

Současná generace pětkové řady se ovšem představila již v roce 2016, takže uzrál čas na její modernizaci. Ta by měla přinést výraznější design exteriéru, interiér překypující vylepšenými detaily, inovace v oblasti asistenčních systémů a samozřejmě nemůže chybět ani elektrifikace pohonných jednotek.

Začněme ale klasicky od vzhledu, který prošel jen velice decentní úpravou. V rámci modernizace se například pracovalo s délkou, která u sedanu povyrostla o 27 mm a u modelů kombi o 21 mm. Oba modely tak nyní měří na délku 4.963 mm, hodnota jejich rozvoru zůstala stejná, stejně jako další míry karoserie.

Zřejmě nejvýraznější změnou jsou přepracované LED světlomety, dostupné již ve standardní výbavě, které i díky svému světelnému podpisu ve tvaru písmene L navazují na trojkovou řadu. V nabídce volitelné výbavy pak nechybí adaptivní LED světlomety, nyní matrixového typu se čtyřmi LED segmenty, nebo laserové světlomety BMW Laserlight, které byly před faceliftem dostupné pouze pro vybrané vrcholové modely. Změnou samozřejmě prošly i zadní svítilny, které dostaly úzké černé rámečky a svou grafikou do tvaru písmene L navazují na světlomety přední.

Klasickou novinkou jsou pak přepracované ledvinky, které by měly upoutat pozornost osmiúhelníkovým tvarem. BMW si samozřejmě neodpustilo jejich zvětšení, díky čemuž nyní ledvinky více zasahují do předního nárazníku. V rámci sportovního M paketu se pak zákazníci dočkají zcela nového předního nárazníku, který má zvětšené nasávací otvory. Nový difuzor v zadním nárazníku by pak měl přispět k optimalizaci proudění vzduchu.

Již tak zdařilý interiér pětkové řady prošel jen lehkou modernizací, která mu přinesla například volitelný digitální přístrojový štít BMW Live Cockpit Professional s úhlopříčkou až 12,3 palce. Displej infotainmentu na středovém panelu má i nadále úhlopříčku 12,3 palce, nově ale nabídne operační systém BMW Operating System 7.0, který přináší funkci Remote Software Upgrade. Nové BMW řady 5 tak bude možné dálkově aktualizovat nejnovějším softwarem. Pro uživatele by ale měla být ceněnou novinkou i standardní podpora Apple Car Play a Android Auto.

Novým standardním prvkem výbavy se navíc stala i automatická dvouzónová klimatizace s rozšířenými funkcemi a drobným detailem je leskle černý povrch ovládacích tlačítek na středové konzole. Zájemci o sportovní M paket si navíc v seznamu příplatkové výbavy mohou zvolit i nová M multifunkční sedadla, která byla dříve vyhrazena pouze pro model M5.

Elektrifikace pohonných jednotek

Zřejmě nejdůležitější změny se ovšem odehrály v motorovém prostoru, kde automobilka pokračovala se svým závazkem k elektrifikaci. Všechny čtyřválce a šestiválce tak budou nově vybaveny mild-hybridní technologií se 48V startér-generátorem, která byla poprvé představena v modelech BMW 520d na podzim minulého roku.

Startér-generátor bude získávat energii rekuperací při brzdění motorem, pouze ve výjimečných případech může být dobíjen při jízdě konstantní rychlostí. Energie bude následně uložena do 48V baterie, její část ovšem může být využita i pro napájení 12V elektrického systému. Hlavním cílem je ovšem zlepšit hospodárnost spalovacího motoru.

Při akceleraci tak startér-generátor nabídne řidiči k dispozici elektrický výkon 8 kW (11 k), který snižuje zátěž spalovacího motoru a pomáhá s dravějšími rozjezdy a dynamičtějším pružným zrychlením. Systém ovšem nabízí ještě propracovanější funkci Auto Start Stop, kdy se motor může rychleji vypnout (při rychlostech pod 15 km/h) a současně by měl i rychleji naskočit. Motor se navíc může zcela vypnout i při jízdě setrvačností, zatímco dříve se pouze odpojoval od převodovky. Tato funkce je ovšem dostupná pouze v rychlostech 25 až 160 km/h a pouze v jízdních režimech Eco Pro a Comfort.

Ještě zajímavější je ovšem nabídka plug-in hybridních motorizací. Nové BMW 530e Sedan a BMW 530e xDrive Sedan shodně kombinují nejnovější generaci technologie eDrive se čtyřválcovým zážehovým motorem, funkcí XtraBoost a pro tyto modely specifickým naladěním zvukového projevu. Na podzim roku 2020 se v této modelové řadě poprvé objeví první plug-in hybridní varianty řady 5 Touring, jmenovitě BMW 530e Touring a BMW 530e xDrive Touring. K nim se rovněž na podzim letošního roku připojí vrcholné plug-in hybridní provedení v podobě BMW 545e xDrive Sedan se šestiválcovým zážehovým motorem. A další modely by měly následovat.

Modely s označením 530e budou osazeny zdokonaleným zážehovým čtyřválcem o výkonu 135 kW (184 k), který je spojen s elektrickou pohonnou jednotkou o výkonu 80 kW(190 k) integrovanou do osmistupňové převodovky Steptronic. Kombinovaný výkon 185 kW se ovšem může díky funkci XtraBoost dočasně zvýšit o 30 kW až na výsledných 215 kW (292 k). Maximální točivý moment pak dosahuje hodnoty 420 N.m. V čistě elektrickém režimu zvládne 530e sedan zdolat 62 až 67 km na jedno nabití, BMW 530e xDrive pak 56 až 58 km.

Na podzim roku 2020 by se měla hybridní motorizace 530e nově nastěhovat i pod kapotu praktického Touringu. Dojezd ovšem klesne na 58 až 62 km u klasické verze 530e, respektive 53 až 56 km u verze 530e xDrive. Společně s touringem by ovšem měla na trh dorazit i verze 545e xDrive Sedan, která nabídne kombinaci zážehového šestiválce o výkonu 210 kW (286 k) s elektromotorem o výkonu 80 kW (109). Kombinovaný výkon, putující na všechna čtyři kola, by pak měl dosahovat 290 kW (394 k) a 600 N.m točivého momentu. Čistě na elektrickou energii by pak měl model zvládnout 54 až 57 km.

Všechny motorizace jsou standardně spojeny s osmistupňovým automatem Steptronic a všechny čtyřválce i šestiválce v nabídce splňují díky vylepšenému systému čištění výfukových plynů normu Euro 6d.

Drobnými úpravami prošel i podvozek, který stále nabízí široký výběr systémů od sportovních až po superkomfortní. Novinkou pro verze Touring je ovšem standardní samonivelační vzduchové odpružení zadní nápravy. Tento systém umožňuje u provedení Touring větší zatížení zadní nápravy než v případě sedanu a během jízdy za všech jízdních podmínek a zatížení udržuje konstantní světlou výšku vozu. Současně pohlcuje vibrace.

Limitovaná edice BMW 5 M Sport Edition

Třešničkou na dortu omlazené pětkové řady by se měla stát limitovaná edice BMW 5 M Sport Edition, dostupná pro sedan i Touring, která by měla vzniknout v počtu pouze 1000 kusů pro všechny trhy. Její výjimečnost by měly zdůrazňovat nápadné laky karoserie Donington Grey (dříve dostupný pouze pro M5) nebo BMW Individual Tanzanite Blue, který se u BMW řady 5 objevuje vůbec poprvé.

Dynamický vzhled speciálních modelů by pak kromě nespočtu doplňků z paketu M, jako M sportovní paket, M sportovní podvozek se sníženou světlou výškou, M sportovní brzdy s červenými třmeny a M loga na předních blatnících, měla zdůraznit i dvoubarevná 20palcová kola z lehké slitiny BMW Individual Air Performance.

Modernizované BMW řady 5 vstoupí na český trh v průběhu července 2020, nově uváděné plug-in hybridní modely (BMW 530e Touring, BMW 530e xDrive Touring a BMW 545e xDrive sedan) ovšem dorazí až během listopadu 2020. Ceny nového BMW M5 budou začínat od 1.313.000 Kč za 520i Sedan a 1.385.800 Kč za 520i Touring.