Čínských značek se nebojím! Ale musíme je brát vážně, říká šéfka Peugeotu Linda Jackson

Nejvyšší volně přístupné patro Žižkovského vysílače v Praze se na čas proměnilo v „Observatoř Peugeot“, neboť zde vedla řadu svých jednání Linda Jacksonová, ředitelka francouzské automobilky se lvem ve znaku. Na otázky řady novinářů odpovídala desítky minut, na přetřes přišla všechna možná témata.

Jakým autem vlastně jezdíte?

Peugeotem 408, přičemž jde o jeden z prvních exemplářů, který sjel z linky. Ale moje vůbec první auto bylo mini. Ale zkouším všechny modely, které uvádíme na trh. Miluju řízení auta.

Máte zkušenosti z vedení Citroënu a Peugeotu. Jak se tyto značky liší?

Peugeot stojí lehce výše než Citroën, jde řekněme o horní okraj mainstreamu. A minimálně ve Francii platí, že lidé kupující citroëny nepřecházejí k peugeotům a vlastníci peugeotů k citroënům. Obecně je Peugeot vnímán jako konzervativnější, ale to se snažím změnit.

Kdybyste se měla vyjádřit k Euru 7, co byste řekla?

Zásadní vyjádření po mně zatím nechtějte, a to především proto, že znění normy ještě není definitivní. Což samozřejmě dobře není, protože jde o naše investice. Každopádně ale jde o věc, se kterou těžko něco uděláme, musíme ji respektovat. Auta prodávat nepřestaneme.

Kam tedy bude Peugeot směřovat?

K elektrifikaci, jednoznačně. Do roku 2025 bude mít Peugeot sto procent své modelové nabídky v Evropě elektrifikovanou. Po roce 2030 už budeme prodávat jen elektromobily.

A jinde ve světě?

Je jasné, že trhy se liší i vstřícností k alternativním pohonům a jejich možnostmi. Například v Jižní Americe s elektřinou moc neuspějete, tam mají tradičně větší šanci biopaliva.

Dnes tedy zažíváme jakési transformační období, kde se uplatňují různé možnosti?

Přesně tak. Proto nezavrhujeme ani e-paliva nebo hybridy. Ale ani vodík, který zatím zkoušíme v segmentu lehkých užitkových automobilů.

Loni Stellantis opustil Asociaci evropských výrobců automobilů a založil Freedom of Mobility Forum. Proč?

Mobilita by měla být pro všechny, ale lidé nejsou všichni stejní – mají různé potřeby, priority, možnosti, liší se prostředí, kde žijí. Na to se chceme zaměřit, a proto jsme opustili ACEA a nyní se na poli nového fóra snažíme setkávat s osobnostmi, které v tomto směru přinášejí zajímavé myšlenky. Cílem není zvolit jednu konkrétní formu mobility, ale dát na na výběr. Na výběr, který je dostupný.

Jedním z poznávacích znamení vozů Peugeot je i-cockpit. Budete tuto ideu dále rozvíjet?

I-cockipit je něco, co dělá Peugeot Peugeotem, žádná jiná z ostatních značek Stellantisu ho nemá a mít nebude. V budoucnu se ale chceme věnovat možnostem řízení steer-by-wire, tedy bez mechanické vazby. Což jsme ukázali na konceptu Hypersquare. To je cesta k oslovení nových, mladších zákazníků. První výsledky představíme v letech 2026-27.

Kdybyste měla jmenovat tři obecné hodnoty, které se vážou k vozům Peugeot, které by to byly?

Přitažlivost, emoce, dokonalost. První dvě hodně pracují s designem a instinktivnímu dojmu z auta. Do hry vstupují už při prvním pohledu, při pouhém nasednutí. Ta poslední se váže k uživatelské spokojenosti, spolehlivosti. Proto jsme se mimo jiné vrátili do mistrovství světa ve vytrvalostních závodech – zde nové technologie nejen prezentujeme, ale i testujeme.

Jaký je průměrný věk zákazníků vaší značky?

To závisí na modelu a konkrétním trhu. V Číně se pohybujeme kolem 35 let, jinak mezi 45 a 55. Ale nejde jen čistě o věk, zákazníci se dělí do různých skupin: máme tu baby boomers, mileniály, generaci Z atd. Musíme hlídat, abychom se nezaměřovali pouze na jednu z nich, protože ta pochopitelně postupem let zeslábne, zmizí. Hlavní důvody, proč si lidé kupují peugeoty, je design exteriéru a interiér, takže hlavní změny se musejí odehrávat zde. Ovšem jde také o technologie, musejí být lákavé, ale také užitečné. A to pro současné kupce i ty budoucí. Čímž se dostáváme k tématu komunikace se zákazníky, ta se rovněž proměňuje.

Řada automobilek se odklání od malých a levných aut, protože je u nich velmi obtížné dosahovat zisku.

Cena je velmi důležitá, Peugeot stojí hierarchicky nad Citroënem, ale to neznamená, že by měl být méně dostupný. Ono je totiž lepší mluvit právě o dostupnosti – auto vždycky bude mít nějakou cenu, ale měl by tu být nástroj, který by jej zpřístupnilo velkému počtu zájemců. Třeba pronájem, tedy že za určitý poplatek dostanete možnost ujet s ním třeba 500 km měsíčně. Je tu leasing, předplatné atd. Tenhle způsob je také dobrý v tom, že podchytíte velké množství potenciálních zákazníků. Ti učiní zkušenost s vašimi auty, učiní zkušenost s elektromobily. Přičemž vždycky tu bude možnost pokračovat ve vztahu tak, že bude užší, pevnější.

Před lety se mluvilo o možném návratu značky Panhard & Levassor jako luxusní divize Peugeotu. Je to stále živé téma?

Ne. Víte, já nejsem velkým milovníkem podznaček, protože si myslím, že to mate zákazníky a vlastně všechny. Takže tu zůstane Peugeot. Existuje 200 let a dalších dvě stě může pokračovat. Chci se držet Peugeotu, podle mě představuje velmi silné poselství. Zavádění podznaček tyhle věci ředí. Máme verze PSE, Peugeot Sport Engineered, což je ovšem spojení na divizi Peugeot Sport, která značku reprezentuje ve vytrvalostním mistrovství světa.

V branži už jste velmi dlouho, jak se za tu dobu změnila?

Hodně. Ale ono se stačí vrátit zpět jen o deset patnáct let. Tehdy se výrobci třeba kvalitou hodně lišili. Dnes je úroveň obecně u všech stejná. Navíc se stírají rozdíly mezi třídami, což znamená, že jde přetahovat zákazníky i od vyšších segmentů. Takže se hůře určují přímí konkurenti, značky, na které se zaměřujeme.

Ale jsou třídy, kde chcete být silní…

Jistě, jde především o segmenty B a C, respektive D. Ten je sice menší, ale patrný.

Co říkáte na čínské značky?

Byla jsem nedávno na autosalonu v Šanghaji a expozicím místních automobilek jsem se věnovala. Mají kvalitní věci, ale já se jich nebojím. Respekt mám, ale zároveň vidím, že tu chybí silný příběh takových značek. V tom je naše pozice odlišná. V produktech ale soutěžit budeme, čínskou konkurenci musíme mít na zřeteli.

O Číně se mluví také v souvislosti s bateriemi.

Stellantis chystá nové gigafactory po celém světě, v Evropě budou hned tři, přičemž jedna se otevře už letos ve Francii. Tady je naším partnerem ACC. Jde o to, abychom měli zajištěný dodavatelský řetězec, protože v řadě oblastí a dodávek jsou Číňané velmi silní, se silnou kontrolou.

Linda Jacksonová

Rodačka z britského Coventry původně toužila učit, ale strýc jí sehnal letní brigádu u Jaguaru. Byla tam tři měsíce a svět aut ji naprosto uchvátil. Nastoupila tedy do značky MG Rover a současně vystudovala obchod na univerzitě ve Warwicku. Postupně vystřídala pozice ve financích, marketingu nebo prodeji. V roce 1998 přijela pracovat do Francie, kde se stala finanční ředitelkou Roveru. V té době mluvila francouzsky jen trochu, ale rychle se naučila, takže se stala šéfkou celého zastoupení a následně finanční ředitelkou značky pro Evropu. V roce 2005 přešla na místo finanční ředitelky britského Citroënu, pak vedla ostrovní zastoupení. Před devíti lety se stala generální ředitelkou značky. Peugeot vede od roku 2021.

Kaleidoskop

Peugeot představuje zhruba jednu třetinu objemu skupiny Stellantis v Evropě a jednu pětinu celosvětově

V červnu 2008 překonal Peugeot metu 50.000.000 vyrobených aut od začátku jejich produkce v roce 1891

Peugeot e-208 byl loni jedničkou elektrického segmentu B, celá řada 208 se loni stala lídrem evropského trhu napříč kategoriemi

Elektrické motory firma bere od společnosti Emotors, v němž má vedle holdingu Nidec Leroy-Somer podíl právě skupina Stellantis

Výrobu elektrických motorů zajistí továrna ve francouzském Trémery, jež v minulosti patřila k největším areálům pro produkci dieselů

Při zkouškách i-cockpitu před deseti lety oslovil Peugeot řadu běžných motoristů, ti vedle Francie pocházeli také z Německa

Druhé generace 2008 se za čtyři roky již prodalo přes 700.000 kusů

Za více než deset let, co je i-cockpit na trhu, se s ním prodalo přes 10.000.000 vozů

Peugeot 108 nástupce nedostane, nejmenší modelem v nabídce bude 208

Vozy e-208 se ve Francii pronajímají za 150 eur na měsíc a 500 km

Peugeot vyhrál historicky první měřený závod na světě, Paříž–Bordeaux–Paříž 1895

Gigatovárny Stellantisu bude hostit Francie, Itálie a Německo

Na Slovensku bylo loni vyrobeno skoro 46.000 vozů e-208

Ve Francii bylo loni registrováno 1.529.185 aut, což byl nejhorší výsledek od roku 1975, Peugeot jako jednička trhu zaznamenal 245.621 registrací. Mezi modely byl nejúspěšnější Peugeot 208 (88.821 kusů)

Stellantis bude vedle nikl-mangan-kobaltových baterií (vyráběných ve třech továrnách ve Francii, Německu a Itálii) sázet také na levnější lithium-železo-fosfátové zdroje

Platforma Free2move společná pro celou skupinu Stellantis má aktuálně 2.000.000 klientů, k pronájmu nabízí na 450.000 aut a umožňuje přístup k 250.000 nabíječkám

Zatímco v roce 2021 se v motorárně Trémery vyrábělo 15 % elektromotorů, 67 % dieselů a 18 procent benzinových motorů, příští rok má být poměr 50 : 30 : 20

Ve Francii vyrábí Peugeot elektromobil v Mylhúzách (308), Sochaux (3008) a Valenciennes (Expert)

Jedním z poznávacích znamení peugeotů by měly být dichroické barvy, kde se dva odstíny přelévají v závislosti na osvětlení nebo úhlu pohledu

Peugeot předpokládá, že elektromobily budou mít delší životnost, a to 20 až 25 let, u vozů se spalovacím motorem je to asi 15 let

Zasklení konceptu Inception, jež měří přes 7,25 metru čtverečního, má speciální tepelné a optické vlastnosti díky úpravě oxidy kovů, což je technologie používaná NASA pro hledí přileb astronautů

Původní plán na vstup Peugeotu na trhy Severní Ameriky se ruší, Stellantis se zaměří na koncernové značky, které již na americkém trhu působí, jako například Alfa Romeo

Podíl žen na mezi zákazníky značky stále roste

Novinky v Česku

Už na podzim nás čeká uvedení modernizovaných modelů 2008 a 508. Dále dorazí zcela nový pohon Hybrid 48V. Jedná se o mild-hybrid, který jako první dostanou SUV 3008 a 5008, následně pak ostatní osobní řady. Do konce roku by se také měly objevit nové stoprocentně elektrické vozy 308 a 308 SW. Největší novinkou roku však bude další generace Peugeotu 3008, první vůz značky používající novou elektrickou platformu STLA Medium, která mu zajistí dojezd až 700 km. Odhalení vozu se plánuje v září, do Česka dorazí zřejmě začátkem příštího roku.

Co se týče aktuálních dodacích lhůt, tak ty se oproti uplynulý měsícům značně zlepšily a až na výjimky (zejména užitkové vozy Partner a Expert) se vrátily do normálu, což znamená na 3 až 4 měsíce od objednání. Výrazně se zlepšily i skladové zásoby u koncesionářů.