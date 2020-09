Citroën C3 1.2 PureTech 81 kW MAN6/EAT6 – Zamračené omlazení

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Nová, v pořadí již třetí generace Citroënu C3 se představila v létě roku 2016. A tehdy šokovala nejen kolegu Honzu Mičku, který byl na slavnostní premiéře ve francouzském Lyonu osobně přítomen. Malý hatchback s přifouknutou karoserií, ochrannými airbumpy, nespočtem barevných kombinací a stylem crossoveru zkrátka budil pozdvižení všude, kde se objevil.

Nic zásadního na jeho extravaganci nezměnila ani nedávná omlazovací procedura. Přesto už dnes cé-trojka zdaleka nepůsobí jako takové zjevení. Ne že by snad stihla za tak krátkou dobu zevšednět, to spíš konkurence s příjezdem nových generací svých prcků dorovnávala krok a třeba takový Peugeot 208 vsadil na neméně odvážný vzhled. Citroën je přitom zvyklý dělat v rámci faceliftu radikální kroky. Pamatujete, kterak se v půlce generačního cyklu rozhodl z crossoveru C4 Cactus vytvořit kompaktní hatchback? Tedy alespoň na papíře…

V případě Citroënu C3 to ale nebylo potřeba. Změny a inovace jsou decentní a týkají se především vzhledu. Krátce po sobě se nám v redakci zastavily dva exempláře. Oba měly pod kapotou tříválcovou dvanáctistovku PureTech naladěnou na 81 kW. Jedna se pojila se šestistupňovou manuální převodovkou, druhá kooperovala se samočinným ústrojím Aisin o stejném počtu stupňů. Automat za příplatek 40.000 Kč nám v malém autě určeném do městských uliček dává na první dobrou větší smysl. Je ale opravdu lepší volbou?

Citroën C3 1.2 PureTech 81 kW MAN6

Hledejte pozorně

Změny exteriéru v rámci faceliftu musíte hledat opravdu důkladně… a při pohledu na záď si troufám říct, že jste bez šance. Tady je cé-trojka do puntíku shodná včetně grafiky koncových světel. Vpředu už je to o něčem jiném. Oproti předchůdci nepůsobí hatchback tak uhlazeně, díky jinému tvaru chromovaných prvků se více mračí a poupravené jsou rovněž nárazníky. Není tajemstvím, že inspirace pochází od konceptu Cxperience.

Až opravdu velký fanda citroënů si všimne jiných airbumpů, těch ochranných prvků na bocích karoserie… tedy ochranných, sama automobilka už před časem přiznala, že jde dnes hlavně o stylovou záležitost. Airbumpy mají tři segmenty namísto sedmi a jeden z nich je tu opět zvýrazněn barvou, která koresponduje s rámečky mlhovek. A že je z čeho vybírat, C3 na paletě odstínů při faceliftu ještě zapracovala a teď nabízí přes devadesát nejrůznějších kombinací.

Náš kousek má nejvyšší výbavu Shine a obouvá šestnáctipalcová kola. Exteriér vyšperkoval jen příplatek 5500 Kč za barevný motiv střechy Techwood. Pod stejným názvem se ukrývá i dekor interiéru za dalších 16.000 Kč, který kromě jiného nešetří ani látkovým čalouněním.

Nové sedačky nesou označení Advanced Comfort a jsou součástí sériové výroby. Můžete je znát už z modelu C4 Cactus a podle výrobce jsou to mimořádně komfortní sedadla. Měkké a příjemné na dotek opravdu jsou, sedí se v nich rovněž hezky. Řidič ale brzy zjistí, že by ocenil trochu větší oporu v bočnicích, v zatáčkách sedadla tělo příliš nepodrží.

Nic dalšího se v rámci faceliftu nezměnilo. Že je interiér obehnán tvrdými plasty asi příliš nepřekvapí, tady výraznější skok očekáváme až s příjezdem nové generace. Přesto tu jsou některé detaily, na kterých se určitě dalo zapracovat. Tak třeba tvar středové konzole v úrovni pravého kolene řidiče. Tady je totiž vystouplá a kdokoliv s výškou nad 185 centimetrů si musí opřít nohu o kus tvrdého plastu. To všechno kvůli přihrádce, do které se vejde… nevím, krabička od sirek? Odkládacích prostorů tu opravdu není moc a kterýkoliv telefon větší než Nokia 3310 nemáte kam položit. Kromě toho jsou tu dva stojánky na nápoje, super! Ideální pro půllitrové plechovky, protože ty menší se v první zatáčce skácejí. A když sem dáte tu „správně“ velkou, nejde ji přes poličku na zápalky snadno vyndat. Pokud je otevřená, v lepším případě pobryndáte sebe, v tom horším celou kabinu.

K dobru budiž cé-trojce přiznat sezení vzadu, kde jsou sedačky obdobně měkké a komfortní. Ocenil bych snad jen o něco delší sedáky. Místa mám sám za sebou s výškou 176 cm tak akorát, lidé vyššího vzrůstu už budou remcat. Inu, malé městské auto, tady bych Citroënu zas tolik nevytýkal. Zavazadelník pojme standardně 300 litrů, o 30 méně než třeba Škoda Fabia. S menším víkem kufru se snadno manipuluje, musíte ale počítat s vyšší nakládací hranou. Uvnitř potěší pravidelnými tvary a 922 litry při sklopení zadních sedadel.

Citroën C3 1.2 PureTech 81 kW MAN6

Vraťme se ještě na moment dopředu. Citroën už dávno rezignoval na tradiční otočné ovladače pro nastavování teploty a raději ji nechává ovládat skrz dotykovou obrazovku multimediálního systému. Francouzům to často vyčítáme, vzhledem k trendu v poslední době bychom jim měli spíš poděkovat, že nás na tuto inovaci začali připravovat včas. Kdo si na ťapkání v kabině za poslední roky zvyknul, toho žádná novodobá octavia či golf nepřekvapí. Rozhodně ale neříkám, že je toto řešení šťastné. Taková Mazda je názorným příkladem, že to jde pořád dělat postaru a skvěle.

Přesto by se i na tomto ovládání skrz sedmipalcovou obrazovku dalo při omlazovací proceduře zapracovat. Co si budeme povídat, systém po letech už není z nejrychlejších a výrazná aktualizace prostředí i rychlosti by mu jednoznačně prospěla. Vadí mi, že teplotu nemám neustále na očích a pro její úpravu musím vždy ťuknout do titěrně malé dotykové ikonky na straně. Na to se dá zvyknout. Co mě ale vysloveně obtěžovalo je vyskakovací okénko přes celý displej, které vás upozorňuje na vozidlo blízko před vámi. Ano, já ho vidím! Potřebuji ale vidět navigaci. Odkliknu tabulku šipečkou pryč a jen se auto přede mnou vzdálí a zase přiblíží, okénko zakrývající celou mapu je zpátky.