Co nevíte o jménech aut? Daewoo není dejvů a jiné zajímavosti!

Víte, že ani velké a celosvětově známé firmy někdy neznají původ svého loga, nebo dokonce názvu? K Jeepu se vážou minimálně čtyři teorie vzniku jména – nejčastěji se [džíp] uvádí jako výslovnost písmen GP ze slov General Purpose, která anglicky znamenají „obecný účel“. Ale taky může jít o zkratku „Government use“ pro „vládní použití“. Mnozí fanoušci značky ovšem přísahají, že jde ve skutečnosti o Eugene the Jeep, populární postavičku z kreslených příběhů třicátých let, která se ve 40. letech používala v obecné mluvě pro šikovného člověka nebo stroj. A podle znalců vojenské hantýrky se jako [džíp] už ve 30. letech označovala všechna vojenská vozidla a taky nováčci v zeleném – bažanti. Vážně byste takhle ale pojmenovali svůj výrobek? Jak je možné, že se na to za 80 let historie nepřišlo?

Ať už je to jakkoliv, krásně nám to ilustruje, jak je pozadí automobilových jmen barvité. Pokud se o ně budete podrobně zajímat, objevíte nějakou kuriozitu prakticky u každé automobilky. Někdy je to dokonce schválně…

Začalo to papírky

Věrní čtenáři Světa motorů si možná vybaví seriál o automobilových jménech, který psal v letech 1990/1991 Petr Strossa. Docent informatiky na VŠE Praha tehdy ještě neměl počítač, takže zapisoval svá zjištění ručně na papírky, které zhruba od roku 1980 zakládal do papírové krabice od vázy.

Kartiček se do ní vešlo na dva tisíce a jen část z nich se tehdy objevila v časopisu. „Zajímalo mě, co jména měla a zejména mohla znamenat. Ze začátku jsem dokonce zkoušel psát naivní dotazy třeba do General Motors, a buďto neobdržel odpovědi žádné, nebo nic neříkající. Takže jsem nakonec z obecných encyklopedií a etymologických slovníků čerpal, co by vlastně jména mohla představovat,“ vzpomíná Petr Strossa na seriál pro Svět motorů, kde ho objevil i Jiří Fiala – autor populárních motoristických publikací, které možná máte taky doma v knihovně (Fiat 500, Citroën 2CV).

Mimochodem Jiří Fiala se honosí asi největší sbírkou automobilových katalogů a časopisů u nás. A protože ho také zajímaly okolnosti názvů aut, oslovil Petra Strossu tehdy obvyklým způsobem – zavolal na informace a sháněl telefon na pražského obyvatele stejného jména. Podařilo se prý dovolat napodruhé a od té doby vedou pravidelné noční telefonické rozhovory nad názvy aut.

Pro nás je důležité, že ze spolupráce vznikl nepřekonatelný a světově unikátní výkladový slovník „Automobily, jména, značky a znaky“ (Grada, Praha 2020). Obsáhlá kniha o 824 stranách by měla patřit do knihovny každého motoristického nadšence a dovolili jsme si z ní taky čerpat. Pokud ještě hledáte tip pod stromeček, pospěšte si, dokud je jich pár skladem!

Svět motorů 46/2021

Logika? Jak kdy…

A jak se to tedy má se jmény aut? Na první pohled není třeba hledat v tom nějakou vědu. Typicky platí, že se odvíjejí od příjmení zakladatele (Ford, Honda) nebo umístění jeho továrny (Dacia jako starořímská provincie).

Ovšem některé souvislosti nečekáte. Tak třeba Cadillac se nejmenuje po zakladateli firmy, ale po francouzském šlechtici a zakladateli města Detroitu Antoine de la Mothe Cadillac. I proto je ve znaku automobilky znak šlechtického rodu Cadillaků.

A u modelových typů je pátrání po jménu původu jmen ještě složitější. Možná víte, že Maserati hledá mezi názvy větrů a Lamborghini zase býků. „Jenže se mi třeba nepodařilo odhalit systém pojmenovávání některých amerických aut, typicky cadillaků. Mnohokrát jsme se na to ptal na autosalonech a nikdo mi to nedokázal vysvětlit,“ krčí rameny Jiří Fiala. Petr Strossa zase dodává, že automobilky někdy doplňují třeba samoúčelné pomlčky (HR-V jako Hi-rider Revolutionary Vehicle), aby nějak ozvláštnily název aut. Z hlediska významu ale nedávají smysl. Stejně jako kdysi malá písmena pro Kiu cee'd.

Jak napasovat nesmysl

Když výrobci vyčerpají fantazii, sáhnou klidně po pojmech, které nic neznamenají. Ale jen dobře znějí. A nechají si je připravit od marketingové agentury klidně pomocí počítačového hledání kombinací písmen. Na to se pak automobilka snaží – často krkolomně – napasovat nějaký poetický význam. Tušili jste, že to je příklad třeba slov „Leganza“ nebo „Sharan“?

Ovšem někdy automobilky při hledání jména neúmyslně přestřelí. Stalo se to kdysi třeba Buicku s modelem Lacrosse, který měl pojmenováním odkazovat na nevinný název severoamerické míčové hry. „Lidem od Buicku ovšem uniklo, že v kanadském slangu se tak nazývá i masturbace. Dokonce jsem v nějakém článku četl názor Kanaďana, který doslova psal: Proč myslíte, vy tupci, že se u nás neprodává Buick Lacrosse? No protože jste nepřišli na to, co to u nás znamená,“ směje se Petr Strossa.

Z latinky do obrázků

Někdy sáhnou automobilky po zajímavém jménu, kterému ale ani lidé ve fabrice nerozumějí. Vždyť Japonci i domácí auta označují svědomitě latinkou, ačkoliv jinak sami píšou znakovým písmem. Úplnou specialitou je pak čínský trh, který každý zahraniční název přepisuje do svého znakového písma. „Ovšem Číňané mají jedinečný problém, který není nikde jinde na světě. U nich totiž každý znak něco konkrétního znamená. Ale nemají speciální znaky pro přepis oněch cizích jmen. Je tedy třeba vymyslet takové kombinace znaků, aby se to trochu zvukově podobalo,“ vysvětluje docent Strossa s tím, že současně kombinace znaků schválně nemá v čínštině nic konkrétního znamenat. Případně se naopak zvolí zcela jiné jméno, které zase zní Číňanům libozvučně.

Takže vůz Changhe Furuida se nabízel jinde jako Florida, Friend nebo Freedom. A model Feiang automobilky Changfeng Yangzi se anglicky psal Flying.

Hjondé bylo dobře

Pokud se auto prodává v cizině, místní si jeho název vyslovují po svém způsobu a nikdo to neřeší. Nebo snad říkáte [dadž] pro Dodge a [masteng] pro Mustang?

Jenže někdejší šéf českého zastoupení automobilky Hyundai Vladimír Vošický se kdysi urputně snažil o výslovnost „Hjondé“. Přestože jsme se tím tehdy všichni královsky bavili, myslel to vlastně dobře – v originálu se opravdu firma vyslovuje [hjonde] nebo [chjonde] a znamená současnost nebo modernost. „Ale například Američané také nemohou být schopni to vyslovit,“ říká Petr Strossa.

Spoluautor slovníku Jiří Fiala doplňuje, že je třeba být k odchylkám výslovnosti velkorysý: „Mám kamarády ve Francii, a když slyším, jak vyslovují známé názvy aut a modelů, často se divím.“ Mimochodem stejně jako [hjundaj] by se nemělo říkat ani [dejvů] pro Daewoo. Správně je [de-u] nebo [te-u]. Znamená to celý velký vesmír a ukazuje na obrovský konglomerát, který vyrábí od pozemních vozidel po lodě nebo elektroniku. A víte, jak se sama gigantická firma skromně uvedla v devadesátých letech na automobilové výstavě ve Velké Británii? Jako „největší automobilka světa, o které jste nikdy neslyšeli“. Bohužel to platí dodnes, vždyť od roku 2005 nesla její auta v Evropě a Severní Americe značku Chevrolet a postupně zmizela z trhu. Výslovnost tak už nikdo neřeší. Ani to nevadí, vždyť názvy čínských mobilních telefonů taky svorně všichni komolíme.

Panda není medvěd!

Někdy automobilka změní význam svého jména z reklamních důvodů nebo při přechodu na jiný obchodní model. „DKW původně vyrábělo parní vozy a zkratka znamenala Dampfkraftwagen. Když začali s výrobou dvoutaktních motorek, ze zkratky se najednou stalo Der kleine Wunder jako Malý zázrak. Význam se tedy změnil, ale zkratka zůstala,“ uvádí Jiří Fiala s tím, že to lze zjistit nejlépe z dobových letáků. Mimochodem jak vtipně uvádějí oba autoři ve své skvělé publikaci, Češi si po válce pro zastarávající dvouválce našli jiný význam: „Do kopce wytlač!“

A často se ukáže, že zjevná jména ve skutečnosti pocházejí odjinud! „Fiat Panda se jmenuje podle římské bohyně, přitom jsme si všichni celé roky mysleli, že je to čínský medvěd,“ končí Jiří Fiala s poukazem na Empandu coby patronku cestování.

Pokud chcete zjistit víc, doporučujeme skvělý slovník pánů Fialy a Strossy. Dozvíte se tam třeba, které firmy mají svůj znak heraldicky správně a jaké tam nasázely motivy podle libosti. A určitě tam odhalíte původ názvu svého auta. Při rychlosti, s jakou dnes vznikají a zanikají všemožné start-upy na elektrická vozítka, to bude brzy nemyslitelné.

Co se stane, když....

… číslo znamená cokoliv?

Cifry v označení modelu mohou odkazovat na zaokrouhlený objem motoru (Fiat 1100) nebo přesný objem jednoho válce (Ferrari 365). Ale třeba u Land Roverů s jediným typem motoru je rozlišovací veličinou rozvor náprav v palcích, takže Defender 110 znamená ve skutečnosti rozvor 2794 mm. Může to být také počet válců v motoru, například Škoda 420 znamenala 4 válce. Často se za číslem skrývá nějaká kombinace typu a motoru, typicky Ferrari 612 pro šestilitrový dvanáctiválec. A někdy najdeme nečekané pozadí – Chevrolet 490 se jmenuje podle své ceny v dolarech.

Jindy převládne logika výrobního podniku – Tatra 603 znamená třetí konstrukci ve výrobní řadě osobních vozů, označovaných interně jako 6.

Vrcholem byly vozy sovětské provenience, kde dokonce od roku 1966 platila technická norma pro označování bez ohledu na výrobce. Takže třeba VAZ 21099 značí osobní auto s motorem 1,2 až 2,0 l, typ Samara a verzi s pětidveřovou karoserií hatchback. V porevolučních kombinacích ruských modelů s importovanými motory západní provenience začala vznikat označení, jejichž absurditu vtipně vystihli autoři slovníku „Automobily, jména, značky a znaky“: „V kódech užívaných dnes u značky UAZ se údajně nevyznají ani ostřílení ruští novináři…“

Petr Strossa dodává, že speciálně u obrněných automobilů ZIL je přesvědčen, že v tom byl záměr utajit před případnými špiony důležité technické parametry vozu. Neboť je nešlo podle tabulek vysvětlit. Každopádně na export se složitá pojmenování sovětských vozů zjednodušovala, takže se takový Moskvič 2140 na zahraničních trzích jmenoval prostě jen Moskvič 1500.

Víte, že švýcarský Enzmann 506 dostal číslo podle stánku na frankfurtském autosalonu, kde se poprvé představil v roce 1957 veřejnosti? Šlo mimochodem o sportovní kabriolet na bázi Volkswagenu Brouk s laminátovou karoserií.

… se jméno nepovede?

Pajero má být druh jihoamerické kočkovité šelmy. Jenže současně ve španělštině odkazuje na člověka, který se sám uspokojuje. Současně je to v Chile výraz pro lenocha. Proto ve španělsky hovořících zemích použilo Mitsubishi jméno Montero a ve Velké Británii Shogun.

A taková Toyota MR2, odkazující na dvoumístný otevřený vůz s motorem uprostřed a pohonem zadní nápravy (anglicky Midship-engine Rear-drive 2-seater), se ve frankofonních zemích označovala prostým MR – ve francouzštině se [emm-err-deux] nápadně podobá slovu merde alias lejno.

Automobilka Rolls-Royce zase svůj model Silver Mist neboli Stříbrná mlha rychle přejmenovala na Silver Shadow. Slovo „mist“ totiž v němčině znamená hnůj, mrva nebo trus. A taky se používá jako nadávka ve významu „sakra“.

Subaru muselo v Austrálii svůj model Legacy přejmenovat na Liberty, neboť protestovala tamní organizace Legacy Australia, starající se o rodiny válečných veteránů.

Jeep Cherokee prý mimochodem v USA vadí tamním indiánům.

Víte, že polský Žuk nese jméno podle prolisů v bočních plechových panelech karoserie, které evokují brouka gnojaka alias chrobáka? Lidově řečeného hovnivála? Původně se měl prý jmenovat Stonka alias mandelinka, což však ideově neprošlo. Nakonec je z něj tedy Žuk neboli brouk.

… převládne národní hrdost?

Když se Václav Klement dožadoval v roce 1895 reklamace jízdního kola Germania u prodejce, dostalo se mu odpovědi, že není možno reagovat, neboť reklamace nebyla podána v němčině, nýbrž češtině, tedy v žádném srozumitelném jazyce. Klement se naštval a začal vyrábět kola a později motocykly, kterým dal natruc jméno Slavia. První logo Laurin & Klement obsahovalo listy slovanské lípy. A aktuálně uvádí Škoda Auto na indický trh opět model Slavia.

První sovětský automobil se samonosnou karoserií GAZ M20 Poběda z roku 1946 zase odkazuje na „vítězství“. A protože je správná ruská výslovnost [pa-bjéda], vyslovovali ho u nás pamětníci jako pabědu. Automobilka Zastava se v plném znění jmenovala Zavodi Crvena zastava (Závody rudý prapor).

Víte, že národní motivy se objevují dodnes zejména v čínské produkci? Příkladem je Great Wall (Velká zeď) pro domácí automobilku Changcheng. Nebo název Rudá vlajka.

… se názvy zkracují?

Pamatujete si ještě, co znamenal název Oltcit? Šlo o spojení historického názvu Rumunska Oltenia a automobilky Citroën. A dáte dohromady význam zkratky Skopak? Šlo o zkratku slov Škoda, Pákistán a Karáčí. Přesně tam se totiž v letech 1970 a 1971 vyráběly automobily založené na technice tehdejší octavie.

Víte, že zaniklá automobilka Santana vznikla zkratkou jména Santa Anna, které dal zakladatel pozemku uprostřed olivových plantáží, kde fabriku postavil?

… se ztratí význam?

Značka Volvo byla založena roku 1911 jako speciální provoz továrny na výrobu kuličkových ložisek SKF. Pochází z latiny a znamená „točím se“ nebo „valím se“. Později byl název přijat pro celou výrobní řadu a nakonec vyhrazen pro automobily. Původ názvu si ale málokterý majitel dnes vybaví.

Slavný znak okřídleného šípu pro automobily Laurin & Klement se poprvé objevil v roce 1923 a dodnes slouží škodovkám, byť už v páté obdobě. Pikantní je, že původní myšlenku loga už nikdo nezná. Daly si ho patentovat plzeňské Škodovy závody a na auta se dostalo dva roky nato, když se spojily s automobilkou Laurin & Klement. Logo prý symbolizuje pokrok, volnost a preciznost. Ale proč vlastně ten šíp s okem? Snad je to indián s čelenkou, snad mostní konstrukce, nebo stylizované trámy. To už dneska nikdo neví.

Víte, že jméno automobilky Tatra se našlo v roce 1919 při testování brzd modelu U ve Vysokých Tatrách? Cílem bylo nahradit původní firemní jméno NW alias Nesseldorfer Wagenbau Fabriks Gessellchaft.

… rozum přebije city?

V dřevních dobách automobilismu nebylo potřeba nijak označovat modely, protože zpravidla továrna vyráběla jediný. Časem se přidala pořadová čísla (dokonce ještě Fiat 124) nebo písmena abecedy (Ford T). Posloužila také zvířata (GAZ Čajka, Opel Manta), přírodní živly (Volkswagen Golf) nebo hodnosti (Opel Kadett).

Často se volí ženská jména zejména v prostředí italském a francouzském – tam to totiž platí i pro samotné slovo automobil. A tak vznikají žensky znějící jména Feroza, Cerbera nebo Vienta. Často odvozením od mužského názvu a někdy ani nic neznamenají, třeba Vectra.

Víte, že obecné pojmy nejsou právně chráněny, a proto se objevují u více výrobců? Typicky Monte Carlo, Minor nebo Corsa.