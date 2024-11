Co všechno může být v autě recyklované? Čalounění není všechno

Recyklujte plastové lahve, vzniknou z nich potahy sedaček do vašeho příštího auta, dalo by se s mírnou nadsázkou říci. Anebo taky pneumatiky, zvolíte-li pro příští léto novinku Continental UltraContact NXT.

Technologicky i energeticky náročná výroba aut a jejich součástek se v posledních několika letech snaží o posun k co největší udržitelnosti, ať už jde o to, že fabriky pracují částečně na elektřinu ze solárních panelů na vlastních střechách, nebo o to, že v autech nacházíme čím dál více věcí z recyklovaných surovin. Donedávna ale šlo zejména o věci ne zas tak důležité pro jízdu typu čalounění nebo koberců.

Firma Continental však nyní představila pneumatiku z recyklovaných PET lahví, mimo jiných recyklátů. Letní guma UltraContact NXT obsahuje „až 65 % recyklovaného a obnovitelného materiálu“, stojí v tiskové zprávě, a proto je tato guma „dosud nejudržitelnější sériově vyráběnou pneumatikou“. Součástí směsi jsou například křemičitany ze spálených rýžových slupek a polyesterová vlákna z recyklovaných PET lahví.

Navíc se pneumatika vyrábí v továrně v portugalském Lousadu, který má nulové čisté emise CO 2 . Continental UltraContact NXT tak získala německou Cenu za inovaci 2024 v kategorii „Excellence in Business to Consumer: Transportation“, v Barceloně byla také vyhlášena Produktem roku 2024 a na International Design Awards získala ocenění za jedinečný design bočnice.

Continental UltraContact NXT | Continental

Když může z PET lahví vzniknout věc tak klíčová pro jízdu a bezpečnost, jako je pneumatika, podívali jsme se na to, co dalšího důležitého na autech může být z recyklovaných materiálů. Jednu z odpovědí přinesla česká prezentace nové generace BMW řady 1 – jeho kola jsou vyrobena ze 70 % z recyklovaného hliníku.

Automobilka BMW ve svých vozech používá také termoplasty vyrobené až ze 100 % z plastového recyklátu a dále recyklovaný polyester či korek na některé díly interiéru. Uvádí, že potahy sedaček, které už jsou z recyklovaného materiálu, je možné dále recyklovat, a tak použít několikrát, než je nutné je vyhodit.

Potahy sedaček obecně jsou u řady aut vyrobené z nějakého recyklátu. K nejzajímavějším patří materiál Seaqual Yarn, který už několik let jezdí coby potah sedaček např. v seatech a cuprách – je to totiž tkanina vyrobená z plastového odpadu vytaženého z moří. Stejný zdroj má vlákno, z nějž jsou v modelech Ibiza a Arona vyrobeny koberce a podlahové krytiny, jen místo Seaqual Initiative pochází od firmy Autoneum.

Recyklované lahve jsou nejběžnější

PET lahve našly místo také ve Škodě Enyaq, kde jsou ve verzi interiéru Lodge kombinované s vlnou pro výrobu potahů sedaček. Tyto potahy pocházejí navíc od českého subdodavatele – firmy Sage Automotive Interiors ze Strakonic, s níž Škodovka spolupracuje už několik desítek let.

Použitím recyklovaných materiálů se však Škoda chlubí mnohem víc u modelu Elroq, menšího sourozence enyaqu. Jedním z nich je RecyTitan, který je obsažen v rámci interiéru Loft a který obsahuje 78 % recyklovaného polyethylentereftalátu, známého právě pod zkratkou PET, například z nápojových lahví. Poprvé ve škodovce jsou také v interiéru přimíchána vlákna z mechanicky recyklovaného oblečení, těch tu je šest procent. A interiér Lodge nabízí materiál TechnoFil, který je z 25 % z polyesteru a ze 75 % z příze Econyl. Ta vzniká z nylonového odpadu, např. rybářských sítí, zbytků látek či použitých koberců a je 100% regenerovatelná, tedy umožňuje opakovanou recyklaci bez ztráty kvality.

Recyklovaný polyester našel cestu také do Audi Q6 e-tron v podobě látky Elastic Melange, kterou jsou potaženy části sedaček interiéru S Line, nebo látky Draft, která pokrývá strop, stínítka či sloupky. Do menšího Q4 e-tron zase našlo cestu recyklované sklo, vyrobené ze starých, poškozených automobilových skel, mimo jiných recyklovaných materiálů.

Peugeot uvádí, že do výroby každého vozu vstupuje v průměru 30 % recyklovaných materiálů a jde o kovy či polymery, jako recyklované plasty, přírodní vlákna nebo biomateriály. Jejich používání pomáhá snižovat množství plastů fosilního původu a zároveň diverzifikovat činnost plastových recyklačních kanálů. „Jejich používání pomáhá snižovat množství plastů fosilního původu a zároveň diverzifikovat činnost plastových recyklačních kanálů,“ píše automobilka na svém webu.

Nový Renault 5 E-Tech se chlubí tím, že ve verzích Techno a Iconic Cinq jsou potahy sedaček vyrobené ze 100% recyklovaného materiálu. Suroviny pro vůz jako celek pocházejí z 19,4 % z recyklace a 26,6 % materiálů celkově pochází z cirkulární ekonomiky. Tato francouzská automobilka, stejně jako ostatní značky, ve svých vozech využívá recyklované materiály už delší dobu. Např. model Zoe, který je de facto předchůdcem R5 E-Tech, měl potahy sedaček vyrobené z textilie vzniklé z bezpečnostních pásů, zbytků textilu a recyklovaných plastových lahví.

Za volantem nového Renaultu 5 E-Tech: Retro funguje! Je to roztomilý a úsporný měšťan Marek Bednář Novinky

Již ve škodovkách zmíněný materiál Econyl využívá i automobilka Hyundai, a to např. na koberce. Recyklované PET lahve zase tvoří zhruba 40 % potahů sedaček modelu Ioniq 5. Značka také využívá materiál Paperette, který je termoplastem vyrobeným ze 100 % z recyklovaných materiálů a je dále „nekonečně recyklovatelný bez ztráty kvality“, uvádí automobilka. Používá se ve výplních dveří a „na pohled i na dotek připomíná tradiční korejský papír nebo textilii“.

Mercedes-Benz kromě koberců z nylonového vlákna, vyrobeného z recyklovaných koberců a rybářských sítí, a potahů sedaček z recyklovaných PET lahví používá také recyklovanou ocel a hliník; to např. pro výrobu skeletu karoserie Mercedesu-AMG SL. Třídy EQE a S také mají některé plastové díly z materiálu vzniklého chemickou recyklací pneumatik a dalších plastových odpadů, jejichž tradiční, mechanická recyklace je obtížná.

Chemická recyklace spočívá v tom, že odpad je chemickou cestou rozložen na své jednotlivé součásti. Z nich je pak možné vyrábět zcela nové materiály, což snižuje spotřebu neobnovitelných zdrojů. Vzhledem k tomu, že se to týká zejména plastů, jde pochopitelně o zejména o ropu.

Samozřejmě, tyto automobilky nejsou všechny, které ve svých vozech používají recyklované a dále recyklovatelné materiály. Tímto směrem se vydávají v podstatě všechny automobilky a je to další cestou k lepší udržitelnosti jednoho z klíčových odvětví světového průmyslu – a jasná zpráva, že u aut nejde ani zdaleka jen o to, kolik oxidu uhličitého vznikne při jejich jízdě.