Emisní pokuty od roku 2020: Kolik si připlatíte za nejpopulárnější auta?

Tabulka deseti nejprodávanějších modelů na českém trhu a jejich jednotlivých motorizací ukazuje, kolik by automobilka do kasy EU koncem roku 2020 zaplatila a musela na zákazníky přenést, kdyby vyráběla jenom je. Ano, nejsou to přesná čísla, neboť platit se bude naráz a za průměr celé produkce. Ale tím se neutěšujte.

Ono totiž žádné levné auto s konvenčním pohonem nemá emise pod 95 g/km a průměr tedy nesnižuje. To by muselo brát jen 3,6 l nafty či čtyři litru benzinu. Malinko jej snižují hybridy, podstatněji auta na CNG, neboť stlačený zemní plyn má více vodíku (z nějž vzniká vodní pára) a méně uhlíku (z nějž vzniká limitované CO 2 ). Těch je však jako šafránu.

K důraznému snížení průměru CO 2 tak budou složit výhradně elektromobily, jimž se nespravedlivě započítává nula.

Náš časopis však evropskou legislativu nezmění, a tak jen u každého modelu přinášíme, kolik drahých elektromobilů s omezeným dojezdem musí automobilka prodat na deset normálních aut daného typu, aby neplatila emisní pokutu. Taky si nemyslíte, že se na deset modelů Škoda Karoq 2.0 TDI 4x4 podaří českému výrobci prodat pět elektrických citigo?

Jak jsme k těmto číslům dospěli? Je to složitější než se zdá, protože ten limit 95 g CO 2 na kilometr platí jen pro auto s provozní hmotností 1380 kg. Každých 30 kg pod znamená gram dolů, nad gram nahoru. Takže lehká Škoda Fabia 1.0 MPI 44 kW je penalizována za cokoliv nad 82,53 g/km, kdežto těžký Superb 2.0 TDI 110 kW s automatem může bezplatně vypouštět až 99 gramů. Proto emisní pokuta za nejlevnější fabii je 59.968 Kč a za manažerský superb jen 4902 Kč. Zkrátka sociální spravedlnost, ale naruby.

Samozřejmě to nebude přesně tak, jak ukazuje naše tabulka. Automobilky budou emisní pokuty k cenám aut přičítat podle mnoha různých hledisek, nejen dle toho, kolik „vyfasuje“ konkrétní model. Takže například pokuty za levná auta přičtou víc k těm dražším. Ale nelze se jim pak divit, když budou levná auta ze sortimentu vyřazovat, či aspoň omezovat jejich produkci. To nyní předvádí například domácí výrobce, na jehož fabii se čeká 44 týdnů, protože výrobní kapacity postoupil dražší scale.

Pro levná auta není cestou ani zavádění úsporných technologií. Takový 48V mikrohybrid by sice srazil emise litrové fabie na těch kýžených 83 g, ale stál by výrobně třeba 60.000 Kč. Tedy stejně jako ta pokuta.

Pokud teď napíšeme, že příští rok těžko seženete na trhu auto pod 400.000 Kč, není to plané strašení. Proto jestliže plánujete obměnu vozu a nechcete elektromobil, utíkejte k prodejcům hned teď.

Vítězové a poražení

Mladoboleslavská Škodovka si může alespoň trochu blahopřát. Superb 2.0 TDI 110 kW by z první desítky zdražil nejméně. A jde navíc o stěžejní motorizaci nabízenou do firemních flotil, tudíž nejprodávanější. Slušně si stojí Octavia Combi na zemní plyn s pokutou osm tisíc. Kladné body získávají všechny vozy na CNG, vždyť cena Golfu 1.5 TGI by se podle propočtů měla zvednout o sedm a u Leonu 1.5 TGI dokonce jen o čtyři tisíce korun. Příjemně překvapil i Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 75 kW s nárůstem ceny jen o 4493 Kč. Na opačném konci se ocitla automobilka Hyundai. Osmý nejprodávanější model u nás, ix20, by musel zdražit o neuvěřitelných 34,6 %. Jenže ten v příštím roce z nabídky zmizí.

Zůstane v ní ovšem Hyundai i30 N 2.0 T-GDI 184 kW, u nějž se pokuta blíží dvěma stům tisíc korun. Jenže i výsledných devět set tisíc není zase až tak moc a dokážeme si představit zákazníky, kteří si za skvělý jízdní zážitek připlatí. Podobné to může být i u Golfu R 2.0 TSI 221 kW, u nějž by cena stoupla o 164.217 Kč, nebo Škodě Kodiaq RS 176 kW, která by mohla zdražit o sto čtyřicet tisíc.

Nafta budiž pochválena

Jedno je z naší tabulky zřejmé na první pohled. Emisní pokuty u vznětových motorizací budou výrazně nižší než u benzinových. Dieselové modely vypouštějí méně CO 2 a díky vyšší hmotnosti mají i vyšší limity. Kdyby automobilky přenesly pokuty na zákazníky zcela přímo, budou diesely mnohdy i levnější než benzinová auta. Patrné je to u všech deseti nejprodávanějších modelů za letošní rok v ČR. Nejvíce však u Dacie Dokker, kde by se situace zcela otočila. Levnější zážehové motorizace by najednou byly dražší než vznětové.

Co na to asi říkají zarputilí bojovníci proti naftě?

Téměř splněno

Výpočtu platnému od roku 2020 vyhoví snad jen Toyota s průměrem kolem 97 g CO 2 /km na jeden v Evropě prodaný vůz. Pestrá paleta hybridních modelů vyrovnává emise vypouštěné ostatními motorizacemi. Jako příklad uvádíme model Corolla. Od dubna, kdy na trh vstoupila nová generace, se do konce srpna v Česku prodalo 1281 hatchbacků, kombíků a sedanů tohoto modelu. Příklad: při započtení provozní hmotnosti by 559 vozů Corolla 1.2 Turbo (průměr manuálních a automatických převodovek) vyprodukovalo nad limit 15.048 g CO 2 /km. Proti tomu stojí úspora 11.429 g/km u 722 hybridních osmnáctistovek. Corolly prodané v tak ČR přinášejí Toyotě penále za 3619 g CO 2 . Při rozpočítání na jedno auto jde o 2,82 g/km a pokutu 6924 Kč.

