Dnes je svátek mrtvých Aneb v těchto autech raději nebourejte!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Přinést objektivní seznam nejméně bezpečných aut historie je ošemetné. Neexistuje totiž jednotící metodika, kterou by prošly všechny vyráběné modely. Budeme si proto muset vystačit s oficiálními výsledky z nárazových testů organizace Euro NCAP, amerických IIHS (Insurace Institut for Highway Safety), NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) a ze zkušeností z reálného provozu, přičemž se nezaměříme primárně na ty nejhorší vozy, ale i na nečekané propadáky. Některé z nich byste totiž neuhádli.

BMW 3 (E36)

Třetí generace řady 3 není mezi fanoušky tak oblíbená jako předchozí E30 a následující E46. Může za to hned několik důvodů (například jízdní vlastnosti, horší kvalita), započítat bychom mezi ně ale mohli i bezpečnost. Když v roce 1997 organizace Euro NCAP začala s nárazovými testy, dostalo se BMW 3 (E36) právě na trh. Kdekdo od německého prémiového modelu automaticky čekal slušný výsledek, o to větší šok ale přišel.

Vůz si vysloužil pouze jednu hvězdičku z pěti (podobně špatné skóre dostal také Citroën Xantia, Rovery 100 a 600 a Saab 900), protože se ukázalo, že ochrana řidiče je tristní. Při čelním hrozila amputace obou nohou a fraktura několika žeber. Boční náraz byl k řidiči na první pohled mírně milosrdnější, přesto v reálném životě by jeho orgány postihla devastující zranění.

Volant se po nárazu posunul o 22,3 centimetru k hrudníku řidiče, prostor pro nohy byl zdeformován a brzdový pedál se kvůli tomu přemístil o 32,1 cm k řidiči. Airbag navíc vystřelil se zpožděním a neposkytl ochranu hrudníku.

Video se připravuje ...

Lancia Ypsilon (3. generace)

Jediná aktuálně prodávaná lancia před osmi lety absolvovala „povinný“ nárazový test Euro NCAP. Organizace tehdy přišla s novou a extrémně náročnou disciplínou v podobě srážky s pevnou překážkou s přesahem v rychlosti 50 km/h, která simulovala náraz do betonové zdi. Lancia Ypsilon ovšem byla navržena dlouho před tím (2011), navíc vycházela ze staršího technického základu, na kterém stojí sesterské Fiaty 500 a Panda. Proto musíme být k výsledkům ypsilonu shovívaví, ačkoliv testovací figuríny by určitě byly proti.

Nejhůře dopadl pomyslný cestující za spolujezdcem. Všechny měřené oblasti těla totiž byly červené. Naproti tomu řidič by z čelní nehody vyvázl s mnohem lehčími zraněními, pokud by tedy neuhořel. Během nárazových testů se totiž objevily i plameny.

Chevrolet Corvair

Tenhle vůz je ve světě trochu nezaslouženě znám jako nejnebezpečnější auto světa. Jeho špatná pověst je ovšem z části nezasloužená. První americký automobil s motorem vzadu sice nebyl řidičsky dokonalý, za vysokým počtem nehod ovšem stála spíše nezkušenost a nešikovnost zámořských řidičů. Zejména první generace z let 1959 až 1963 kvůli nezvyklému umístění plochého šestiválce (později dokonce s turbodmychadlem) a specificky nastavenému odpružení často tíhla k přetáčivosti, na kterou Američané nebyli zvyklí. Ostatní auta sice také měla poháněnou zadní nápravu, pohonnou jednotku ovšem měla bez výjimky umístěnou vpředu, což s ohledem na rozměry, hmotnost a celkové naladění vedlo spíše k citelné nedotáčivosti, jež byla pro zámořská auta ještě dlouho charakteristická.

Průměrný Američan byl tudíž z jízdních vlastností Chevroletu Corvair dost vyjukaný. Velká část nehod naštěstí neměla tragické následky, obvykle totiž boural pouze řidič, kterého corvair překvapil roztančenou zádí. Výjimky tu ale samozřejmě byly. Ve voze se zabil například komik Ernie Kovacs.

Corvairu nepomohla ani kampaň právníka Ralpha Nadera, který v roce 1965 vyvolal první veřejné vyšetřování bezpečnosti tohoto chevroletu s motorem vzadu. Nader následně mimo jiné vydal známou knížku Unsafe at Any Speed neboli Nebezpečný při jakékoliv rychlosti s příklady některých nehod, jež výrazně pomohla ukončit kariéru nezvyklého chevroletu, jehož prodeje kvůli tomu dramaticky padaly.

Chevrolet Astro Van a GMC Safari

V roce 1996 ve Spojených státech absolvovala cash testy dvojice sesterských MPV od Chevroletu a GMC. Rodinné vozy, kterých se od roku 1985 prodalo více než tři miliony exemplářů, ovšem vůbec nepřesvědčily. Během čelního nárazu s přesahem se totiž hnula podlaha pod sedadlem řidiče, což obličej figuríny poslalo přímo proti airbagu. Ten tedy náraz příliš nezbrzdil, hlava se naopak dostala do přímého kontaktu s volantem. Další problém představovala zdeformovaná část prostoru pro nohy v první řadě. Po nárazu totiž vytlačila kolena prakticky až k hrudníku cestujících vpředu.

Jeep Cherokee

Jen o rok po dvojici vanů Chevrolet Astro Van a GMC Safari proti betonové překážce v Americe poslali také tehdy již značně zastaralý Jeep Cherokee generace XJ, jež se na trhu poprvé objevila už v roce 1983. V rámci testů organizace IIHS si hranatý off-road odnesl velmi špatné hodnocení za ochranu prostoru pro nohy. Po testu totiž bylo skrz podlahy vidět na přední pneumatiku. Jeep nepřesvědčil ani slabou ochranou posádky před rozsypaným sklem. Problém též představoval volant, jenž se v důsledku nárazu posunul příliš blízko k figuríně, která ho i navzdory vystřelenému airbagu „políbila“.

Pokud náhodou Jeep Cherokee XJ vlastníte a přemýšlíte nad nasazením zvýšeného podvozku s většími koly, můžete si to po přečtení tohoto článku ospravedlnit zvýšením vlastní bezpečnosti. Ve standardní podobě totiž americká legenda může být smrtelná už v relativně nízkých rychlostech…

Aiways U5

Čínský elektrický crossover, který jste si na západ od nás mohli koupit již za 36 tisíc eur (asi 890.000 Kč), v roce 2019 prošel přísnými nárazovými testy Euro NCAP. A vedl si nad očekávání skvěle. Při čelní kolizi s překážkou si elektromobil odnesl téměř plné hodnocení – 7,8 z 8. Velmi dobře dopadla také měření potenciálních zranění krku cestujících (v druhé řadě to bylo o něco horší než vpředu) a při srážce s pevnou překážkou s přesahem. Tak co tedy bylo špatně?

Za finálním skóre v podobě „pouhých“ tří hvězdiček stála nedostatečná ochrana řidičovy hlavy při bočním nárazu do sloupu. Zatímco krk měl v téhle disciplíně ještě oranžové zbarvení, hlava zčervenala. Vina padla na airbag, který zkrátka nedokázal tuhle část těla dostatečně ochránit. Automobilka sice sjednala nápravu, Aiways U5 se však v rámci Euro NCAP s překážkami už nikdy „nepopral“, tudíž výsledek po úpravě neznáme.

Pontiac Fiero

Americký sporťák z poloviny 80. let minulého století s motorem uprostřed mířil například proti soudobé Toyotě MR2. Měl však jeden zásadní problém: rád hořel. Podle oficiálních statistik měsíčně shořelo dvacet Pontiaků Fiero, zpopelněn byl tudíž každý zhruba 508. vyrobený exemplář. Inženýři automobilky si přitom problémů s úniky motorového oleje byli vědomi, přičemž kritická byla především nízká hladina této tekutiny, která mohla k požárům vést.

Cenově dostupné fiero si ani po výměně slabého čtyřválce za výkonnější šestiválec popularitu neudrželo, špatná pověst byla zkrátka silnější než odhodlání potenciálních zákazníků. Pouť jinak zajímavého dvoudveřového pontiaku proto skončila přesně po pěti letech v srpnu 1988.

Rover 100

Nástupce populárního mini takovou díru do světa neudělal, ačkoliv se ve výrobě pod různými jmény (například Austin Metro, MG Metro) udržel od roku 1980 až do roku 1998 a připsal si více než dva miliony exemplářů. Vaz mu nakonec zlomila velmi chabá bezpečnost.

Jak už bylo zmíněno u BMW 3, v roce 1997 si z nárazových testů Euro NCAP jednu hvězdičku odnesl také Rover 100. Zhruba 3,5metrové městské vozítko se při čelním nárazu téměř slisovalo a řidiče prakticky rozdrtilo. Spolujezdec na tom byl o něco lépe. Z hodnocení srážky s chodcem si Rover 100 odnesl pouze dvě hvězdy ze čtyř.

K Roveru 100 mám velmi osobní vztah. Před šestnácti lety se totiž jednalo o první moje vlastní auto, které jsem si hrdě hýčkal. Třídveřový kus v tmavě modré metalíze s originálními poklicemi na 13“ kolech jsem vybavil novým rádiem Sony s CD mechanikou a konektorem AUX, auto myl pouze ručně a několikrát ročně i pořádně vyleštil. Dodnes jsem však rád, že jsem za jeho volantem nezažil byť sebemenší krizovou situaci. To už bych tu taky totiž ani nemusel být.

Fiat Punto

Třetí generace jednoho z nejprodávanějších italských aut historie notně přesluhovala. Poprvé se totiž ukázala již ve Frankfurtu v roce 2005, přičemž do důchodu odešla až před pěti lety. Také proto punto ještě v roce 2017 absolvovalo nárazové testy Euro NCAP. Bohužel s velmi slabým výsledkem. Malý fiat se totiž stal prvním autem v historii bez jediné hvězdičky. Nutné je však připomenout, že již před šesti lety bylo hodnocení nastaveno tak, aby zohledňovalo stále bohatší nabídku elektronických asistentů, které puntu logicky chyběly.

Přitom v ochraně dospělých vůz dostal dvě hvězdičky, u dětí a chodců dokonce tři, respektive čtyři. Systém hodnocení testů organizace Euro NCAP ovšem vyžaduje zisk minimálního počtu bodů ve všech čtyřech kategoriích, aby mohla být v celkovém hodnocení udělena alespoň jedna hvězda. Nulový výsledkem v kategorii asistenčních systémů je však důvodem, proč punto nakonec odjelo s prázdnou. Nejedná se proto o nebezpečné auto, ačkoliv vzhledem k vyššímu konstrukčnímu věku se už zkrátka se svými mladšími konkurenty měřit nemohlo.

Ford Pinto

Subkompaktní model ze sedmdesátých let měl být autem pro masy. A to se také povedlo. Do roku 1980 se prodalo okolo tří milionů exemplářů dostupného fordu. Jeho obrovskou nevýhodou ovšem byla palivová nádrž umístěná hned u zadního nárazníku a nedaleko zadní nápravy. Stačil tedy i malý náraz (třeba při nedobrzdění do kolony) a benzin začal unikat. V lepším případě se nic moc nestalo, v horším unikající palivo začalo hořet, což se také mnohokrát stalo.

Tenhle fakt samozřejmě neunikl odborné ani laické veřejnosti, což vyústilo ve vyšetřování a následnou obří svolávací akci. V červnu 1978 Ford svolal 1,5 milionů vozů řady Pinto a sesterského Mercury Bobcats, čímž se tahle událost stala tehdy dosud největší v historii automobilismu. Svolávačka se přitom týkala pouze hatchbacků a sedanů, kombíky byly z obliga. Ford navíc čelil několika žalobám a následným milionovým odškodněním. Pinto tudíž v historii modrého oválu nepatří k těm nejzářivějším momentům.