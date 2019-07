Ferrari chystá velké organizační změny. Připravované SUV není jedinou zásadní novinkou

V Maranellu se připravují na roky plné změn, a nehovoříme jen o dlouho připravovaném SUV, které by mělo konečně dorazit v roce 2022. O budoucnosti značky Ferrari se rozpovídal marketingový šéf Enrico Galliera a naznačil, že v italské automobilce nezůstane kámen na kameni.

„Snažíme se, abychom byli mnohem méně předvídatelní. V současné době kompletně přepracováváme naše modelové portfolio budoucnosti,“ přiznal v posledním rozhovoru Galliera.

O co přesně jde? „Například SF90 Stradale není auto, které byste dříve našli v našem sortimentu. Je to něco zcela nového. Nové technologie, nový segment. Není to LaFerrari. Je to vůz určený pro širší spektrum zákazníků,“ vysvětluje, jakým směrem se chce Ferrari v příštích letech ubírat.

Stejný člověk už dříve prozradil, že italská značka letos uvede pět modelů. Kromě zmíněného SF90 Stradale už bylo představeno také F8 Tributo, takže do konce roku zbývají ještě tři. Očekává se, že jednou z novinek bude 812 Superfast s otevřeným nebem nad hlavou. A Galliera dále naznačil, že alespoň jeden z připravovaných produktů bude pro Ferrari ve „zcela novém segmentu“.

„Vytváříme auta nových segmentů pro různé zákazníky. Například Portofino nutně neznamená vrchol Ferrari, je totiž elegantnější a pohodlnější. Je tu spoustu lidí, kteří chtějí ferrari, ale bojí se vysoce výkonného sporťáku,“ říká dále Galliera, podle kterého přinese rozšíření modelové palety více peněz do kasičky automobilky, aniž by přišla o vlastní exkluzivitu.

Ferrari v loňském roce prodalo 9251 automobilů, což je číslo, které by se v letošním roce mělo ještě zvýšit. S příjezdem SUV v roce 2022 se očekává, že se počet vyrobených kusů přehoupne přes 15.000 ks. A jak ukazuje úspěch superSUV Lamborghini Urus, tento odhad rozhodně není nedosažitelný.