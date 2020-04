Ford Focus 1.5 EcoBoost ST-Line (134 kW) – Víc podobných aut, prosím!

Na první pohled obyčejný hatchback ve mně dokázal vyvolat nadšení, které běžně zažívám za volantem podstatně výjimečnějších strojů. A nešlo přitom jen o skvělý motor a podvozek, ale celkové pojetí vozu.

Design, interiér Zatímco moji kolegové v uplynulých týdnech testovali nové generace koncernových modelů Octavia a Golf, jež byly obě představeny v minulém roce, mně se do rukou dostal jejich nepatrně starší konkurent Ford Focus, který byl představen ještě o rok dříve. Hatchback s modrým oválem ve znaku se v naší redakční garáži samozřejmě zabydlel již v minulosti, tentokrát ovšem došlo na jeho benzínovou motorizaci o výkonu 182 koní v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou. A jak už jsem naznačil v úvodu, tohle auto je prostě radost řídit. Design Představovat znovu čtvrtou generaci Fordu Focus by nejspíš nemělo moc smysl, zvláště když to již po prvních jízdách perfektně zvládl kolega David Bureš. Pojďme si ale připomenout alespoň pár základních faktů. Nový Focus vyrostl na základech zcela nové platformy C2, která je často označované jako fordí alternativa koncernové MQB. Rozměry focusu se ale oproti předchůdci příliš výrazně neměnily: na délku se protáhl jen o 18 mm (4378 mm), do šířky povyrostl o 2 mm (1825 mm) a stejně tak se jen mírně změnila i výška, která povyrostla na finálních 1471 mm. Největší změnou prošel rozvor, který se natáhl o výrazných 52 mm na 2700 mm. Poprvé za volantem nového Fordu Focus. Je pořád skvělý! Design čtvrté generace není vyloženě revoluční, ale ani pouze evoluční. Zůstal totiž někde napůl cesty, což mu ale vlastně ani nelze příliš vyčítat. Jako globální model by se totiž měl pokusit zaujmout zákazníky na různých kontinentech, což není snadné. Přesto jsem se nemohl zbavit dojmu, že Ford bral při designování velký ohled na čínské zákazníky. Patrné mi to přijde především u světel, která sází na design denního svícení ve stylu „Thorova kladiva“, jaký známe především od modelů Volvo. A to ani nezmiňuji ten výrazný nápis Focus na pátých dveřích. Rozhodně to ale neberte jako kritiku – nový Focus se mi osobně velice zamlouvá. A dvojnásob to platí pro testovanou verzi ST-Line, která se může pochlubit stejnojmennou exteriérovou sadou. Ta obnáší například upravený přední nárazník, decentní nástavce prahů, zadní sportovní nárazník s naznačeným difuzorem a dvojitou koncovku výfuku. Z exteriéru také zmizely chromované doplňky a nově se objevují loga ST-Line v masce a na blatnících. Ford Focus jako základ pro nový pick-up? Dorazit má příští rok se sympatickou cenovkou Testovaný vůz však dostal ještě sadu design ST-Line (+14.900 Kč), která ještě umocňuje sportovní vzhled vozu díky velkému zadnímu spoileru v barvě karoserie nebo červeně lakovaným brzdovým třmenům. V interiéru pak potěší měkčenými opěrkami kolene na středové konzole, koberečky s červeným prošíváním nebo drobnými detaily s karbonovým designem. V podbězích mají být standardně 17“ kola z lehkých slitin, my jsme však vůz dostali na 18“ litých kolech s 5x2 paprsky. Ta lze k verzi ST-Line přikoupit za 22.100 Kč, testovaný vůz je ovšem dostal v rámci paketu Style Plus, který za cenu 30.000 Kč rovněž přinesl i LED světlomety, LED zadní světla a tmavě tónovaná zadní skla. Obyčejně dokonalý interiér Jestli se mi exteriér zamlouval, tak z interiéru jsem byl doslova nadšený. Ford se totiž poučil z chyb minulé generace, tedy záplavy různých tlačítek, a současně se mu podařilo vyhnout i nešvaru současné doby, kdy automobilky ukrývají všemožné funkce a ovládání do dotykových obrazovek. Pracoviště řidiče tak ve focusu působí dokonale vyváženým dojmem, který už jen podtrhuje téměř excelentní ergonomie. Ať už se budeme bavit o ovládání na sportovně tvarovaném volantu, středové konzole nebo ovládacích prvcích kolem řadicí páky, vše je jednoduše přehledné a na dosah ruky. Ovládání většiny funkcí tak už po pár jízdách hravě zvládnete i poslepu. Ford Focus 1.0 EcoBoost - Zpátky na vrchol Příjemným návratem do „normálu“ je i analogový přístrojový štít s 4,2“ barevným TFT displejem palubního počítače, kde naleznete potřebná nastavení během chvíle. Na cestách jsem si také pochvaloval příplatkový Head-Up displej (+11.000 Kč), který promítá informace na sklíčko vyklápěné z kapličky budíků. Infotainment Sync 3 s 8“ volně stojící obrazovkou můžu pochválit za rychlost i přehlednost. Navíc potěší i schopným hlasovým ovládáním a bezproblémovou podporou Android Auto. Podobně jako u ostatních fordů mě však možná trochu mrzí jeho příliš decentní grafické rozhraní – focus by jistě snesl i něco odvázanějšího. Třešničkou na dortu je pak příplatkový audio-systém B&O s 10 reproduktory a subwooferem, který podává skutečně excelentní výkony (Sada Audio 49 za 8.300 Kč). Euro NCAP 2019: Ford Focus – Pět hvězd pro čtvrtou generaci i podruhé Na první pohled tedy vůz vypadá takřka dokonale, malá zrada ovšem čeká v ceníku. V základní výbavě totiž focus i v této výbavě nabízí pouze manuální klimatizaci, zatímco automatická dvouzónová je dostupná pouze v paketu Comfort (+15.500 Kč). Připlácí se rovněž za vyhřívaná sedadla (+8.900 Kč), testovaný vůz ovšem dorazil i se sadou Winter (+14.000 Kč), která přihodí i vyhřívané čelní sklo a vyhřívaný volant. Jinými slovy – komfort se prodraží. Prostor pro všechny Prodloužení rozvoru se pozitivně promítlo na prostoru v interiéru, který bych se nebál nazvat královským. Po usednutí do sportovně tvarovaných předních sedadel, která poskytují naprosto dostatečnou oporu, bylo hledání ideální pozice vyloženě hračkou, čemuž dost pomáhá i ve čtyřech směrech nastavitelný volant. Při výšce 183 cm jsem se navíc pohodlně usadil i sám za sebe a po dlouhé době mě neomezoval ani prostor nad hlavou. Zavazadlový prostor slibuje základní objem 392 litrů, což ovšem platí pro verzi se sadou na opravu pneumatik. My jsme ovšem testovali verzi se subwooferem a minirezervou, kde by se měl objem po kryt zavazadelníku pohybovat na 341 litrech. Po sklopení zadních opěradel by měl objem vzrůst na maximálních 1.354 litrů, respektive v našem případě 1320 litrů. Ford Focus kombi 1.5 EcoBlue Trend Edition Plus – Radost z jízdy i po 20 letech Ovšem i když čísla nepůsobí kdovíjak oslnivě, samotný zavazadelník potěší celkem jednoduchými tvary, díky nimž ho můžete využít na maximum. Po sklopení zadních opěradel, dělených v poměru 60:40, navíc získáte téměř rovnou ložnou plochu. Pětidveřový hatchback by tak mohl celkem hravě splnit požadavky menších nenáročných rodin. Pro ty větší však bude lepší volbou verze kombi, kterou jsme již v minulosti testovali s naftovými motory. A tím se konečně dostáváme k tomu nejlepšímu na testovaném focusu.

Motor, jízdní vlastnosti Šampion mezi tříválci A tím je samozřejmě motor, tedy 1.5 litrový tříválcový EcoBoost o výkonu 134 kW, který mohu upřímně nazvat asi prvním tříválcem, jaký jsem si kdy oblíbil. A velkou zásluhu na tom má skutečnost, že na něm absenci jednoho válce prakticky nepoznáte. A to už vůbec nezmiňuji fakt, že si občas vystačí jen se dvěma. Vraťme se ale na začátek – kde se vlastně tahle motorizace pod kapotou focusu vzala? Jedná se o nový celohliníkový motor, který byl převzat z ostré Fiesty ST. Proti fiestě ovšem ve focusu nabízí snížený výkon na 110 a 134 kW, zatímco Fiesta ST nabízí až 147 kW. Motor je přeplňován turbodmychadlem Continental RAAX, využívá kombinaci přímého a nepřímého vstřikování pro snížení spotřeby paliva i zlepšení reakcí a rychlému dosažení optimální teploty napomáhají integrované svody. Ford Fiesta ST 1.5 EcoBoost – Proč je tohle nejlepší tříválec Motor se kvůli snaze snižovat emise nevyhnul instalaci filtru pevných částic, mnohem zajímavější je ovšem jeho schopnost vypínání jednoho válce, což je mezi tříválci unikátní záležitost. K deaktivaci ovšem dochází pouze při plachtění nebo konstantní jízdě pozvolnějším tempem. Rozhodně se ale nemusíte bát, že byste mohli postřehnout jakoukoliv změnu v chování motoru. Celý proces je totiž neuvěřitelně rychlý, plynulý a neznatelný – stejně jako chod tohoto tříválce. Na rozdíl od většiny konkurenčních motorizací je totiž patnáctistovka až neuvěřitelně kultivovaná. Krátce po vyzvednutí auta, o kterém jsem si dopředu nic nezjišťoval, jsem měl dokonce pocit, že se snad Ford vrátil ke čtyřválcům. Nová tříválcová patnáctistovka se totiž dokázala oprostit od prakticky všech průvodních jevů absence jednoho válce. V nízkých otáčkách se nechvěje jak ratlík, neduní a nevydává zvuky jak stará tatramatka. Má slušnou chuť do života, krásně ožívá od 2000 ot./min. a ve vyšších otáčkách nechybí ani příjemný zvuk, v němž se teprve začíná jadrnější tříválec projevovat. Rozhodně se ale nemusíte bát zbytečného rámusu. Při dálniční rychlosti 130 km/h (dle GPS) sice motor točí i na šestý rychlostní stupeň okolo 3.000 ot/min., na palubě však panuje slušný akustický komfort. A příjemně je v kabině i na horších silnicích. A když už jsem zmínil šestý rychlostní stupeň, musím se pozastavit ještě u manuální převodovky. Ta má totiž krátký a hladký chod v přesně vymezených drahách, takže řazení je vyloženě radost. Sportovní verze ST-Line navíc dostává i stylovou kulatou hlavici řadicí páky, která skvěle sedne do ruky. Ford Ranger Raptor – Zapomeňte na škatulky a naučte se odpouštět A co spotřeba? Automobilka sice udává poměrně líbivý kombinovaný průměr 5,2-5,3 l/100 km, ve skutečnosti ale raději přičtěte minimálně 1 až 2 litry. Nejlepší výsledek během týdenního testu byl 6,4 l/100 km, ovšem to se jednalo o dálkovou cestu v poklidném tempu. Jakmile jsem se však zaposlouchal do zvuku motoru a začal pokoušet limity nezdolného podvozku, pohyboval jsem se mezi 8 až 9 litry. Nicméně na konci testu zobrazoval palubní počítač kombinovanou spotřebu 7,3 l/100 km a dlouhodobou spotřebu (po asi 5000 km) 7,7 l/100 km. Pokud bych tedy měl mermomocí hledat chyby, pak to bude nejspíš apetit. Radost ho řídit Jenže ruku na srdce - pokud máte jen trochu lásky a citu pro řízení, pak se ani vy vyšší spotřebě nevyhnete. A to bez ohledu na motorizaci. Fordu se totiž i s poslední generací focusu podařilo dosáhnout natolik ohromujícího naladění podvozku, jaké proslavilo generaci první. Ačkoliv jsme testovali model ve výbavě ST-Line, která přináší sportovně naladěný (tvrdší) podvozek se sníženou světlou výškou o 10 mm, a ještě k tomu na příplatkových 18palcových discích s nízkými pneumatikami, focus předváděl parádní kompromis mezi komfortem a jistotou v každé zatáčce. Ford Focus ST – Jen volba pro nedočkavé? Na tradiční okresce, která má víc záplat než tepláky z našeho dětství, sice působil vůz poněkud tvrdším dojmem, přesto zůstával tichý, pohodlný a úspěšně se vyhýbal mlácení do karoserie. První nepříjemné zvuky se zkrátka ozvaly až ve chvíli, kdy záplaty vystřídaly větší výmoly. Jenže to je prostě fyzika. Naopak proti fyzice jde podvozek v zatáčkách, kde působil focus jak přibitý. Za volantem cítíte překvapivý pocit jistoty, který umocňuje i přesné řízení. Když jsem dříve o focusu četl, že vás vyděsí spíš přetáčivost, moc jsem tomu nechtěl věřit. Jenže ona je to nakonec pravda. Auto se drží stopy a nedotáčivosti se brání zuby nehty - třeba i funkcí přibrzďování vnitřního kola.

